Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Se non sei uno dei fortunati che ha iniziato la tua vacanza, Ariete, la tua giornata lavorativa oggi non sarà delle migliori, forse anche perché non ti sei alzato di buon umore e questo può farti avere una visione distorta dei normali conflitti che appaiono quotidianamente. Si può tendere a fare una montagna da un granello di sabbia e questo complica molto le cose. Se non vuoi che accada, cerca di adottare un atteggiamento positivo e affronta i problemi nello spirito che puoi risolverli perché è davvero così. Sei troppo preoccupato quotidianamente per la questione economica, Ariete. Devi avere più entrate. Mettiti al lavoro oggi, perché la fantasia non manca e puoi trovare qualche formula per generare soldi extra. Forse hai un hobby che può aiutarti a farlo. Pensa e troverai la soluzione.

Toro

Oggi avete iniziato un ciclo favoloso, in cui saprete apprezzare tutti i progressi che state facendo quotidianamente riguardo al futuro che avete proiettato, Toro. Molte delle persone intorno a te probabilmente non capiscono i passi che fai o i tuoi obiettivi. Concentrati su te stesso e non lasciare che queste opinioni ti influenzino. Coloro che cercano di consigliarvi non hanno ancora raggiunto il vostro grado di evoluzione. Segui quotidianamente le tue idee e le tue decisioni, che sono corrette. Proprio oggi potresti dover decidere il tuo lavoro. Rifletti, sii consapevole, Toro prudente. Non ve ne pentirete. In amore, momenti felici ti aspettano in compagnia del tuo partner. Il tuo ragazzo potrebbe avere una sorpresa in serbo per te oggi, Toro. Sarà un’esperienza molto positiva e contribuirà a rafforzare i legami. Pensa a qualcosa che lo sorprenda.

Gemelli

Un grande giorno ti aspetta oggi nella tua vita professionale, Gemelli. Ti sentirai molto a tuo agio con quello che fai e inizierai a renderti conto ogni giorno che hai un grande futuro nel percorso che hai scelto. In campo sentimentale, invece, potresti non avere le cose così chiare, che non ti senti soddisfatto e che stai pensando di dare una svolta radicale alla tua vita. Può essere che tu voglia rompere con il tuo ragazzo, o che tu decida di dare una possibilità a qualcuno che ti piace ma che ha il suo lato oscuro. È tempo di decidere, Gemelli, di lanciare, di fare il grande salto. Non permettere a nessuno di influenzare la tua scelta. Non possono conoscere i sentimenti che hai nel tuo cuore. Presta attenzione al tuo intuito ogni giorno e opterai per la decisione giusta.

Cancro

Se oggi sei tentato di capovolgere la tua vita, Cancro, di fare cambiamenti importanti e possibilmente rischiosi, pensaci due volte perché è meglio lasciarlo per dopo. Forse qualche situazione limite che vivi quotidianamente ti ha fatto pensare di prendere questa decisione, ma devi calmarti e prenderti un po ‘di tempo per riflettere. Non è conveniente per te abbandonare la traiettoria che stai prendendo finora e anche se sembra fattibile, ricorda che nessuno è infallibile e che nelle grandi decisioni se commetti errori il colpo è più forte. Oggi una persona matura del tuo ambiente familiare ti darà consigli che possono essere molto utili, Cancro. Cerca di rilassarti e per questo non troverai una compagnia migliore ogni giorno del tuo partner. Solo il tuo ragazzo sarà in grado di liberarti da così tanta tensione.

Leone

Oggi, in piena estate, ti viene presentata l’occasione che hai sognato a lungo, Leone. Potresti ricevere quel lavoro che hai sognato ogni giorno per mesi. E’ vero che si rischia la stabilità economica di cui ora si gode, ma è giustificata. Sarà il primo passo verso il successo professionale. Questo non è il momento di dubbi o paure, ma di riflessione e decisioni ferme su base giornaliera. Non aver paura di perdere il potere d’acquisto o le cose che ti piacciono. Se fai le cose per bene, questo non accadrà. È tempo di essere appassionati di ciò che sta entrando nella tua vita e, per inciso, anche di mettere un po ‘più di scintilla nella tua relazione, Leone, che ultimamente sembra essere caduto nella routine più paralizzante. Sai come farlo devi solo metterlo in pratica

Vergine

Sei a un punto della tua vita, Vergine, in cui, nonostante tutta la tua spinta, avresti bisogno di qualcuno che guidi i tuoi passi ogni giorno. Potresti pensare oggi che questo non ti accompagni, ma se vuoi ottenere di più dal tuo talento e migliorare alcuni aspetti del tuo carattere, sarebbe bello avere un “coach” accanto a te per aiutarti a incanalare tutto il tuo potenziale. State vivendo un grande momento, ma questa mancanza di sicurezza non vi permette di vedere tutto il bene che avete a portata di mano. Preparati a ricevere una buona proposta al tuo ritorno dalle vacanze. Probabilmente dovrai dimostrare le tue capacità di leadership e la capacità di guidare una squadra su base giornaliera. Nella sfera sentimentale, qualcuno ha messo gli occhi su di te e non pensa ad altro.

Bilancia

Oggi ti sentirai come un pesce nell’acqua, Bilancia. Dovrai usare le tue abilità come un buon comunicatore e sarai in grado di convincere tutti coloro che ti ascoltano. Anche il tuo spirito inquieto e curioso avrà oggi l’opportunità di esplorare terreni che non padroneggi. Sei in grado di realizzare grandi cose su base giornaliera nel tuo lavoro, ma per questo faresti bene a rivedere le tue conoscenze, recuperare, soprattutto nelle lingue e nelle nuove tecnologie, e imparare da ciò che fanno gli altri, affrontando il ritorno al lavoro. Apprezza l’esperienza di persone che potrebbero non avere una laurea ma hanno fatto il loro lavoro per anni. Sono più saggi di chiunque altro, Bilancia. Nel regno sentimentale, stai attraversando un ciclo di stabilità. La tua situazione, qualunque essa sia, non cambierà in pochi giorni, anche se se sei da solo potresti essere circondato quotidianamente da molti pretendenti.

Scorpione

Ti manca la fiducia in te stesso, la fiducia, e questo ti ferisce quotidianamente, Scorpione. Se pensi di non essere abbastanza valido o hai paura di fare le cose peggio degli altri, ti vedranno come una persona debole e vulnerabile. Non permetterlo. Oggi inizia a curare di più il tuo aspetto fisico, è importante in ambito lavorativo, in tutti i casi ma soprattutto se il tuo lavoro prevede un rapporto con il pubblico. Se proietti una buona immagine hai un sacco di bestiame per ottenere ciò che vuoi, anche in amore. Se ultimamente stai notando che coloro che ti si avvicinano scompaiono dopo poco tempo, forse hanno paura di questa tendenza negativa che hai ora, Scorpione. Naturalmente la vostra buona immagine deve accompagnare la simpatia e la cordialità. La combinazione perfetta. Oggi è un giorno chiave per migliorare le tue abitudini quotidiane.

Sagittario

Solleva il morale, Sagittario, perché oggi ti aspetta una buona giornata, anche se non sei in vacanza. Hai un lavoro stabile e non rischi di perderlo, anche se ti lamenti perché qualcosa a cui aspiri ogni giorno non arriva mai. Si avvererà, non preoccuparti, anche se potresti dover aspettare un po ‘. Dove la giornata è eccellente è nel campo sentimentale. Se stai iniziando a uscire con qualcuno o hai recentemente incontrato una persona che vedi ogni giorno, oggi la prima cosa al mattino può sorprenderti con un regalo o un gesto che non ti aspetti, Sagittario. Forse sarà a portata di mano quando uscirai per andare al lavoro, o forse ti manderà dei fiori. In ogni caso, ringraziatelo adeguatamente. E prendi nota, gliene devi uno. Gli piace anche essere sorpreso.

Capricorno

Smetti di pregiudizi oggi, Capricorno, e se sei uno di quelli che sta ancora lavorando, ascolta i tuoi colleghi o le persone intorno a te se hai una professione liberale. Non è vero che sei così autosufficiente da non aver mai bisogno di nessuno. Convinciti che è molto meglio avere altre persone ogni giorno, non solo per aiutarti con il lavoro in determinati momenti, ma anche per generare nuove idee. Forse alcuni di quei progetti a cui hai pensato quotidianamente e non hai osato realizzare, hanno una buona via d’uscita se sei più quando si tratta di metterlo in pratica. Oggi ricorda bene questo concetto, Capricorno, e non rimbalzare con le persone intorno a te nel tuo campo professionale. Calmati perché potresti averne bisogno prima di quanto immagini e poi tutto sarebbe rimpianto.

Acquario

Anche se sei consapevole che molte persone hanno riposto la loro fiducia in te, Acquario, e questo in un certo senso ti fa sentire lusingato, non lasciare che sia una battuta d’arresto nella tua vita, come un muro che ti impedisce di fare le tue cose più personali ogni giorno. Non puoi arrivare a tutti i problemi degli altri, prima devi risolvere il tuo e anche senza sentirti egoista al riguardo. Ora sei in una fantastica fase di crescita personale, Acquario, imparerai molte cose in questo ciclo, incluso sentirti più felice con ciò che hai ogni giorno di quanto ti senti in questo momento. In amore, se stai uscendo con qualcuno che ti piace ma non così tanto da impegnarti, oggi fai capire che per ora vuoi rimanere libero e non alimentare false aspettative.

Pesci

Sembra che tu stia iniziando a imparare a prendere le cose più lentamente su base giornaliera quando si tratta di lavoro, Pesci. Finalmente oggi hai capito che innervosirti è inutile. State maturando e quindi siete più disposti ad assumervi maggiori responsabilità in questo aspetto. Ti avvantaggerà molto in futuro, senza dubbio. Segui questo percorso ogni giorno. E oggi inizia anche a pensare al tuo atteggiamento verso l’amore, Pesci. Fino a questo momento l’hai preso come qualcosa di secondario, ma il tuo partner, dopo un certo tempo di relazione, potrebbe averti proposto di fare un passo avanti. Non divertirti più a dargli una risposta perché potrebbe pensare che non hai alcun interesse e allontanarsi da te per non perdere tempo. E’ giunto il momento di adottare un approccio più serio.