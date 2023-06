Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi le stelle ti invitano a mettere al primo posto i tuoi interessi. Non fare troppe concessioni nell’essenziale, scoprirai alcune verità inaspettate tra coloro che ti circondano. Sii discreto ed eviterai discussioni in futuro. Alcuni Ariete avranno difficoltà a rimanere calmi e ragionevoli con le cose che dicono. Sii diplomatico con i tuoi superiori. La realtà dovrà aspettare. Avrai la tendenza a sognare ad occhi aperti e idealizzare la situazione, il che ti permetterà di superare i tuoi dubbi e rassicurare il tuo partner.

Toro

Alcuni Toro dovrebbero pensare prima di agire e optare per un ritiro temporaneo, lontano dai rumori del mondo, per affinare le tue strategie. Sii paziente con gli altri riguardo al lavoro che fai perché è qui che puoi sentirti frustrato. Problemi con un animale domestico o la tua salute possono anche scatenare una discussione. Avrai molte opportunità di mostrare chi sei, principalmente nelle tue relazioni intime. Metti da parte la tua timidezza e ascolta i tuoi sentimenti.

Gemelli

Oggi potresti sentirti frustrato con un amico o con i tuoi figli. Anche il romanticismo diventa difficile o potresti sentirti stressato perché qualcuno interferisce con i tuoi piani per divertirti. Calmati, Gemelli. Non avrebbe senso mettersi alla prova sui cambiamenti essenziali. Tutto sta andando bene. Non combattere il tuo desiderio di aria fresca. Non caricarti di ciò che tu stesso hai provocato nella tua vita amorosa. Questa fase sarà seguita da un’altra in cui puoi vivere ciò che ti aspetti. Sii paziente e sviluppa la tua comprensione.

Cancro

Oggi potresti sentirti intrappolato tra le esigenze della casa e della famiglia rispetto a quelle della tua carriera o del mondo esterno. È importante per i cancri mantenere la pace a casa anche se le condizioni esterne lo rendono difficile. Sembrerai particolarmente attraente. Approfittane per affascinare ancora di più il tuo partner e scambiare confidenze, che saranno essenziali. Sarai deliziato dall’esito delle tue conversazioni intime. Al lavoro sarai in prima linea. Spetta a te lasciare il segno senza mandare tutti intorno a te.

Leone

L’influenza delle stelle darà alla tua energia una bella spinta e potrebbe cambiare le tue abitudini. È giunto il momento di andare oltre, di porsi nuove sfide. Oggi i Leone sono favoriti per intraprendere cose nuove. Controlla meglio le tue emozioni e avrai più energia. La tua salute migliorerà e sarai in grado di gestire meglio le tue riserve. Non cercare di cavalcare due cavalli contemporaneamente. Non c’è niente per te e potrebbe causarti qualche problema. Un po’ di confusione regna nel tuo cuore, quindi non prendere decisioni definitive.

Vergine

Dovresti trovare un equilibrio tra ciò che spendi e ciò che guadagni. È sempre una sfida. La fiducia in se stessi, Vergine, è su una traiettoria ascendente e la tua sete di vita alleggerisce l’atmosfera intorno a te. Vi sentirete amati. Il tuo istinto ti condurrà nella giusta direzione. Il tuo crescente potere di seduzione gonfierà di nuovo il tuo ego. Non rimanere solo se sei single. Usa questo come un’opportunità per rilassarti e liberare i tuoi istinti appassionati.

Bilancia

Oggi le stelle ti sproneranno con energia ed entusiasmo a cambiare ritmo e tenere il passo. La tua cerchia di amici si allargherà, la tua seduzione farà la sua magia e tu prenderai l’iniziativa, mettendoti al centro del palcoscenico. Una grande soddisfazione nascerà dalle tue interazioni con gli altri. Dovresti fare un passo dopo l’altro, ascoltare ed essere attento con il tuo partner. Dimostrare la tua etica del lavoro sarà un must assoluto per alcuni Bilancia. Hai anche molto da guadagnare da esso, quindi gioca.

Scorpione

Per quanto ti piaccia mantenere un basso profilo oggi, l’influenza delle stelle potrebbe innescare un conflitto con i colleghi, una situazione legata a un animale domestico o qualcosa legato alla tua salute. È come se la tua pazienza fosse finalmente messa alla prova al massimo. Scorpione, mantieni la calma perché hai un’enorme autodisciplina. Oggi dovrai rimboccarti le maniche per formare una squadra. Opta per il servizio alla comunità e prenditi cura di te stesso, perché il sole nutre la tua ombra più di quanto ti aiuti a brillare.

Sagittario

Oggi il tuo sviluppo creativo ed emotivo è promosso. Usa il tuo fascino per riaccendere la fiamma e influenzare il tuo ambiente sociale. Tuttavia, Sagittario, tieni presente che non puoi rendere tutti felici in questo momento. Scegli l’opzione che ti dà meno rimpianti. Il tuo umore romantico stupirà il tuo partner. Fidati del tuo istinto e spingi risolutamente i confini. Accettate che la verità è nel vostro cuore e seguite le vibrazioni.

Capricorno

In questo momento la gente ti ammira più del solito. Nuove attività per il tempo libero ti daranno l’opportunità di prosperare. I tuoi amici saranno in prima linea. Sarebbe bello Capricorno per te prenderti una pausa dalla tua vita quotidiana. Idealmente, dovresti prenderti un giorno libero per respirare. Sei incoraggiato ad ascoltare coloro che ti circondano e ad essere consapevole di ciò che la tua famiglia ti sta chiedendo. Ti allontanerai un po ‘dal tuo passato e farai alcune scelte salutari per il futuro.

Acquario

Gli Acquari amano rendere il mondo un posto migliore. Tutto cambierà molto rapidamente intorno a te e sarai bombardato da ogni tipo di richiesta. Non dire di sì a tutti. La comunicazione con i tuoi cari ammorbidirà le differenze che inquinano l’atmosfera di ottobre. Il tuo partner può sembrare secco e freddo nelle loro opinioni. Sarà meno facile trovare un terreno comune. Ti consigliamo di non entrare in grandi discussioni.

Pesci

Oggi l’influenza delle stelle ti incoraggia a parlare di soldi, rivendicare i tuoi e rafforzare le tue finanze, ma non esagerare i Pesci. Le tue convinzioni influenzeranno se ne parli, quindi fallo apertamente. Se non prendi le cose troppo sul serio, sarai in grado di dissipare le tensioni. Pensare troppo non ti aiuterà Troverai opportunità favorevoli per dimostrare la portata dei tuoi sentimenti a coloro che ti circondano. Saranno una fonte di riconoscimento. Sii te stesso.