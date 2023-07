Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Le relazioni che mantieni intorno a te ti daranno un senso di benessere interiore. Trovi l’amicizia incoraggiante. È necessario praticare più sport affinché la “macchina” funzioni. Sentirai il desiderio di rendere ufficiale la tua relazione. È ancora troppo presto e dovresti prima gettare le basi per sancire le cose. Sii ottimista e la tua pazienza pagherà. Oggi la fortuna ti accompagnerà in tutto ciò che riguarda scambi, messaggi e procedure commerciali.

Toro

Le persone intorno a te diventeranno più occupate, ma la tua calma ti permetterà di assaporare le gioie della vita. Hai il vantaggio di conoscere i tuoi limiti, ma fai uno sforzo per mantenere la tua sanità mentale. L’atmosfera è tranquilla e chi ti circonda si sente rassicurato nel vederti così soddisfatto e fiducioso nel futuro. Fai pace e lascia che si prendano cura di te. La tua creatività ti farà uscire da una brutta situazione. Qualunque cosa tu faccia, non arrenderti quando apparentemente incontri ostacoli.

Gemelli

Oggi sarai più impulsivo del solito. Evita sport estremi e discussioni tempestose. Ultimamente, sei più a tuo agio con te stesso e le tue esigenze saranno ascoltate meglio. Hai bisogno di bere più liquidi e mangiare una dieta più leggera. Nonostante la tua impazienza saprai come portare la sensibilità del tuo partner. Nuovi incontri si profilano all’orizzonte e l’amore è nell’aria. Al lavoro, sarai un vero rullo compressore. Affronta i problemi reali senza ulteriori indugi.

Cancro

Avrai una salda presa sulla realtà: ora è il momento di cercare nella tua testa per trovare qualcosa che non hai fatto. Ti troverai con un milione e una di cose da fare, ma prenditi il tuo tempo e procedi logicamente. Sarai troppo esigente… Soprattutto con te stesso. Rilassati e accetta i tuoi errori senza incolpare te stesso. Quindi eviterai conflitti senza senso con il tuo partner. La tua ipersensibilità potrebbe creare scintille. Hai bisogno di un po ‘di pace e tranquillità ed evita discussioni infruttuose.

Leone

Oggi sarai completamente disposto a lavorare con gli altri, perché ti piace sentirti utile. Devi rilassarti e ascoltare di più i loro bisogni di base; Non essere così orgoglioso. Troverai più difficile controllare la tua sensibilità e il tuo partner sarà sorpreso di come reagisci alle cose. Per il meglio siete già stati avvertiti, evitate di rimanere bloccati nel passato e tutto andrà bene. Avrai bisogno dell’onestà di chi è vicino. Le tue emozioni ti guideranno nella giusta direzione.

Vergine

Hai più fiducia in te stesso e un crescente bisogno di trasformare i tuoi sogni in realtà. Il tuo fascino aumenta di giorno in giorno e sta diventando sempre più evidente tra coloro che ti circondano. Dovrai essere selettivo nell’affrontare questo. Il tuo partner sta facendo concessioni a tuo favore. Se sei single, tutto va troppo in fretta… Dovrai rallentare le cose. Fallo senza sentirti in colpa, prima di finire! Dovrai prendere una decisione radicale e forse rischiare di sembrare più duro di quello che sei.

Bilancia

Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna è con te per forgiare nuovi legami. Perdi troppo tempo in questioni banali e questo ti esaurisce. Una conversazione sarà molto fruttuosa e ti farà vedere le cose in modo diverso. Avrai una buona guida delle tue emozioni, che ti spingerà verso una maggiore felicità. Il tuo atteggiamento è molto promettente. La tua moderazione ti permetterà di affrontare i dubbi tra coloro che ti circondano. Premere sull’acceleratore.

Scorpione

Tutto andrà molto veloce oggi, e sarai bombardato da tutti i tipi di richieste, non dire di sì a tutti. Sarai più efficiente se rallenti una marcia. A livello emotivo, sarai attratto a seguire impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti dà libero sfogo e ti spinge in una relazione appassionata. Non avere troppa fretta se ti viene chiesto di fare promesse. Avrai un irresistibile bisogno di ravvivare la tua vita quotidiana, ma non spingere troppo!

Sagittario

La tua testa è tra le nuvole e la tua mancanza di attenzione ti sta aiutando ad allontanarti dalla routine quotidiana. Le idee si accoppiano e sarai tentato di agire troppo prematuramente e senza fare il passo precedente. È necessaria un po’ di moderazione! Questo è un giorno ideale per esprimere i tuoi sentimenti e aprire il tuo cuore. Ammetti ciò di cui hai bisogno e cambia la tua armatura. Sarai molto più concentrato del solito sui tuoi affari personali.

Capricorno

Un eccesso di fiducia in se stessi farà sentire le persone invidiose e potrebbe portare a fraintendimenti. Impulsi inaspettati e impulsi frenetici ti fanno sentire stanco, quindi non esagerare con l’esercizio fisico. Siete molto tentati da idee selvagge. Hai i mezzi per energizzare la tua relazione o iniziarne una nuova che sia più vicina ai tuoi sogni. Dovrai mantenere la calma per essere in grado di fare marcia indietro. Questo ti aiuterà a organizzarti per quanto riguarda un progetto che riguarda il luogo in cui vivi.

Acquario

Ti muoverai verso la realizzazione dei tuoi sogni e questo ti distrarrà. Concentrarsi sui dettagli pratici sarà fondamentale. Vorrai eliminare le tue vecchie abitudini e rivolgerti a nuovi orizzonti. Non esitare a fare questo passo, ma non lasciare che questo ti faccia cambiare tutto. Non prenderti troppo sul serio. Prendi tutto al valore nominale, ed è un peccato! Oggi c’è la possibilità di un nuovo progetto di lavoro. Ora è il momento di pensare in dettaglio al futuro.

Pesci

Oggi sarete lieti di sentirvi utili e aiutare gli altri. Forse nasce un progetto di solidarietà o, semplicemente, vuoi essere più utile per la tua famiglia. Nella tua ricerca di brillare socialmente, potresti finire per fare alcuni piani che non puoi realizzare e che ti frustreranno. Rimanere concentrati sui tuoi obiettivi sarà l’unica vera via d’uscita. Nella tua vita emotiva, dovresti investire il tuo tempo solo nelle relazioni che apprezzi. Accedi alla tua creatività personale.