Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Avrete bisogno di una mappa per dirigere le vostre energie. Ogni mattina prendi nota della tua intenzione per la tua giornata, il tuo mese, il tuo anno e anche la tua risoluzione di vita. Anche se i tuoi desideri cambiano ogni giorno, questa pratica organizzerà le tue azioni con lo stesso filo che nulla ti ferma!

Toro

Dovrai concludere vecchie tappe e chiudere un ciclo del passato. Dì addio sinceramente: ringraziando, perdonando e assumendoti il costo delle tue decisioni. Scoprirete di ricevere in cambio un’energia extra ordinaria e di rafforzarvi spiritualmente.

Gemelli

Unisciti a gruppi che sono in prima linea e interagisci con reti di persone che condividono le tue lotte e i tuoi ideali di vita. Partecipa a eventi, mostre e forum in cui puoi esprimerti ad alta voce. Che i tempi nuovi vi trovino accompagnati da altri.

Cancro

Assumetevi la responsabilità della vostra vita ed esercitate vigorosamente la vostra autorità. Dovrete mettere il petto in un mondo che, come ben sapete, è piuttosto ostile. Otterrai il successo che il destino ha in serbo per te, ma devi essere disposto a combattere.

Leone

Sarà imperativo che coltiviate la fiducia perché lì sta il vero carburante spirituale. Viaggiare, studiare, attuare una filosofia di vita che ti renda felice e seguire il tuo percorso in quella direzione. E soprattutto mio caro leone: non guardare indietro.

Vergine

Assumi il tuo potere individuale e accelera i processi di purificazione sia a livello fisico che spirituale. Raccogliete coraggio e lasciatevi alle spalle tutto ciò che sono fardelli e situazioni tossiche del passato. Le vibrazioni planetarie di oggi richiedono che vi liberiate da ciò che vi ferisce.

Bilancia

Riponete tutta la vostra fede nell’amore. Accogli persone energiche che dimostrano chiaramente ciò che vogliono e sono disposte a giocare. È giunto il momento per voi di intraprendere qualcosa di nuovo con l’essere che amate. Celebrate questa fase di incontro e di unione.

Scorpione

La tua natura proattiva e decisa ti aiuterà a rimanere nella tua posizione. Lavora sodo e se stai per candidarti per un nuovo lavoro, ricorda che la prima impressione è quella che conta. Dimostra di essere altamente qualificato per adempiere ai tuoi doveri.

Sagittario

Uscite al sole, anche in piazza, entrate in contatto con l’energia naturale in ogni occasione che avete, ma soprattutto guardate i bambini giocare. Vestiti con abiti dai colori vivaci, caricati di luce e vitalità, vivi solo una volta!

Capricorno

Una volta per tutte, prendi coscienza di quanto siano importanti nella tua vita le persone a te vicine e mostra loro il tuo affetto attraverso gesti eccezionali e prove d’amore che rimangono nella storia. Vivi le tue emozioni con intensità!

Acquario

È un momento magnifico per te essere onesto ed esprimere le tue idee frontalmente. Ma quando hai finito di parlare, dai agli altri la possibilità di rispondere. Il botta e risposta ti permetterà di rinnovare le tue opinioni. Cammina invece di prendere un taxi o la metropolitana.

Pesci

Le condizioni per prosperare sono ideali, quindi approfitta di questo momento per fare affari e per affrontare nuovi progetti commerciali. Se devi chiedere un aumento, vendere un prodotto o visitare un cliente, sii energico e determinato. Realizzerai un profitto.