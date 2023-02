Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Le esperienze precedenti ti hanno reso più comprensivo, sensibile e conciliante con i tuoi cari. Ora, avrai l’opportunità di saldare un debito karmico con un membro della famiglia, accettando la storia condivisa, scusandoti per i tuoi fallimenti e ringraziando le esperienze congiunte.

Toro

Questa sarà una giornata di interazione e contatto con gli altri. Riceverai notizie da un amico e non sarebbe sorprendente se ti sorprendesse visitando la tua casa o ti invitasse a fare una passeggiata. Tutte le attività che affronterete insieme vi porteranno gioia.

Gemelli

Raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato, specialmente nel campo materiale. Il denaro non sarà un problema, quindi scorri con il ciclo naturale delle cose e goditi tutto ciò che hai. Deliziate il vostro senso del gusto assaggiando le prelibatezze in un buon ristorante.

Cancro

Avrai una dose di vitalità in più e affronterai attività legate a ciò che ti piace di più come la fotografia, la cucina o l’assistenza all’infanzia. Avrai la saggezza della generosità, poiché scoprirai che più dai, più ricevi in cambio.

Leone

Oggi vi guarderete dentro per entrare in contatto con le vostre emozioni e sensibilità. Ti proteggerai e diventerai consapevole che questo è il momento della riflessione. Quando ti libererai dai fardelli del passato, sarai pronto per iniziare un nuovo ciclo di bagagli più leggero.

Vergine

Le stelle ti porteranno un momento di fede in un futuro migliore. Ti sentirai pieno di nuove speranze e sarai più gentile con le persone intorno a te. Ti unirai a gruppi di lavoro spirituali o sociali per migliorare le condizioni del tuo ambiente.

Bilancia

Nell’area professionale ci sarà un circolo virtuoso, dal momento che salirai posizioni facendo ciò che ti piace di più e il trattamento con i tuoi colleghi sarà eccellente. Sarai in grado di concentrarti sui tuoi obiettivi principali e godere di una reputazione formidabile.

Scorpione

Se non sai come usare il tempo libero, cogli l’occasione per fare cose diverse che non hai mai osato fare. Ti consiglio di ricercare la metafisica e gli studi spirituali, perché questa conoscenza ti aiuterà a trovare risposte. Una luce vi guiderà sul cammino verso la verità.

Sagittario

La luna mobiliterà le energie nascoste dentro di te e affilerà i tuoi istinti per gli affari. Un parente avrà il pezzo mancante affinché un’azienda vada perfettamente. Se hai bisogno di un prestito lo otterrai semplicemente chiedendolo.

Capricorno

Le stelle cospirano per farti vivere momenti di idillio con un altro essere. Una conversazione con il tuo partner rinnoverà il legame e inizierà una nuova fase della relazione. Se sei single, preparati perché apparirà la persona dei tuoi sogni.

Acquario

Cercherai un ordine nella tua routine e dovrai pianificare il tuo giorno e gli orari per avere una prestazione migliore. Inoltre, troverai buone notizie nel campo della salute. Sarà opportuno investire i soldi in prodotti che aumentano la qualità della vita.

Pesci

Oggi ti darà molta felicità sapere che puoi fare ciò che ti piace di più. Ti occuperai di migliorare la tua immagine e mettere in evidenza le tue attrazioni personali. Svilupperai la tua creatività e ti avvicinerai alla persona amata. Vivrai momenti molto magici e ti sentirai come il protagonista di un film romantico.