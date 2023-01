Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Viene enfatizzato il desiderio di fare qualcosa di nuovo in relazione al proprio benessere fisico ed emotivo. Un nuovo piano di esercizio e dieta non farebbe male. Approfitta del weekend in arrivo per organizzarti e ricavare spazio o tempo nella tua agenda per dedicarlo a te. Chiave del giorno: Notizie. Numeri fortunati: 4, 34, 60.

TORO

Approfitta di oggi per iniziare quelle cose che hai lasciato in sospeso. Ogni idea che ti viene in mente sarà accolta da coloro che vogliono aiutarti ad avere successo. La fortuna ti sorride. Vengono presentate nuove opportunità per progredire e aumentare le tue entrate. Chiave del giorno: Passione. Numeri fortunati: 2, 14, 51.

GEMELLI

Tutti i conflitti assumono una sfumatura molto emotiva. Una donna, madre, amica, sorella ti porta ad affrontare realtà necessarie al tuo sviluppo personale. Padroneggia la rabbia, il coraggio e la gelosia. Non tormentare te stesso o il tuo partner con idee assurde che esistono solo nella tua immaginazione. Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 35, 54, 59.

CANCRO

Pensa attentamente a cosa farai e cosa dirai prima di agire. Chi ti attacca è perché ha bisogno di aiuto, amore e perché ha un’autostima molto bassa. Metti le cose in chiaro nel momento in cui accadono, ma in modo diplomatico, senza agitarsi, con molta calma. Chiave del giorno: Successi.Numeri fortunati: 3, 20, 36.

LEONE

È tempo di realizzare nuovi progetti sia nella tua vita personale che in tutto ciò che riguarda il tuo lavoro. Il momento è ideale per un nuovo taglio di capelli, decorare la tua casa e lanciare le tue brillanti idee in relazione al tuo lavoro o alla tua attività. Ora niente può deluderti. Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati 2, 33, 45.

VERGINE

Ti piacerà prendere l’iniziativa, ma in modo divertente, senza pretese o pretese sugli altri. Ti metti al tuo posto poiché sarai in grado di attirare l’attenzione, soprattutto di quelli del sesso opposto. Non prenderai nessuno sul serio per il momento in cui si tratta di amore. Chiave del giorno: Push. Numeri fortunati: 30, 46, 49.

BILANCIA

È imperativo stabilire un contatto con coloro che ami. Nuovi sentimenti vengono risvegliati nei confronti di qualcuno che fino ad ora consideravi un amico. I tuoi sensori emotivi sono fortemente attivati ​​e sarai in grado di sentire in prima persona ciò che gli altri provano e soffrono. Chiave del giorno: Tenacia. Numeri fortunati: 24, 54, 55.

SCORPIONE

Buon periodo per impegnarsi in studi di astrologia, metafisica, imparare a meditare e anche per entrare in contatto con le forze spirituali che ti circondano. Sei un essere universale, quindi ti sarà molto facile identificarti in tutto ciò che è apprendimento, conoscenza. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati: 27, 35, 55.

SAGITTARIO

Tutto ciò che è legato alla tua famiglia, alla tua casa, si illumina. Dì di sì a quelle idee che hai in mente e che alcuni considerano impossibili da realizzare. Hai il via libera per decorare, cambiare a piacimento il luogo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo. Cerca conforto. Chiave del giorno: consenso. Numeri fortunati: 6, 19, 51.

CAPRICORNO

È ora di iniziare a creare cose nuove nella tua vita. Metti da parte le tue paure e insicurezze e osa esplorare l’ignoto. In amore ti aspettano piacevoli sorprese. Parti per un’avventura ora che ti senti pieno di energia e vuoi cambiare la routine.Chiave del giorno: autocontrollo. Numeri fortunati: 4, 23, 50.

ACQUARIO

Inizi a vedere i cambiamenti nella tua vita che hai desiderato per così tanto tempo. La tua famiglia, coloro che ti vogliono bene e che sono sempre stati presenti nella tua vita, si uniscono, si identificano ancora di più con te per aiutarti in qualsiasi cosa tu abbia bisogno. L’amore che hai dato agli altri ti moltiplica. Chiave del giorno: Armonia. Numeri fortunati: 4, 7, 46.

PESCI

Il tuo fascino personale si intensifica, attirando a te persone potenti con forti personalità. Cercherai di unirti in collaborazione con qualcuno che conosci. Prenditi cura dei piccoli incidenti sia a casa che in viaggio. Non andare in giro a correre rischi inutili.Chiave del giorno: Personalità. Numeri fortunati: 3, 21, 45.