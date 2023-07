Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 2 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi vorrai davvero parlare con gli altri e sarai affascinante con tutti. In effetti, parlare con i tuoi cari ti porterà pace. Tratterai la giornata come un’opportunità favolosa e lo diventerà. Non esitate a delegare alcune responsabilità. Non lasciarti ingannare dagli altri e dalle loro responsabilità. Il tuo desiderio di amorevole stabilità ti rende meno ricettivo alle opportunità di celebrazione. Puoi superare questo fatto semplicemente lasciando che le cose seguano il loro corso naturale.

Toro

Oggi le stelle prefigurano numerosi incontri, nuove amicizie e interazioni che allargheranno la tua cerchia e ti aiuteranno nei tuoi piani futuri. D’altra parte, le tue relazioni potrebbero finire per essere un po ‘superficiali, poiché, in realtà, sei più interessato agli affari che a incontrare persone. Stai lottando per la perfezione, a tal punto e con tale successo che potresti finire per perdere semplici piaceri che potrebbero portarti a realizzare i tuoi sogni.

Gemelli

Hai idee precise, soprattutto per i progetti del tuo gruppo. La fortuna sarà dalla tua parte in tutti i campi. State gettando solide basi che vi serviranno anche nel futuro a lungo termine. La tua determinazione ad affermarti professionalmente è incrollabile. Il più delle volte sei più interessato al romanticismo stesso che a quanto dura. Ma non questa volta. Sei davvero attaccato e quel partner dei tuoi sogni ti riempie di passione. Sarà tutto ciò a cui puoi pensare nelle prossime settimane e mesi.

Cancro

Oggi avrai paura di stare da solo e qualsiasi cosa emotiva ti influenzerà direttamente. Spesso hai dubbi sulle persone vicine, ma sai come tenerle sotto controllo. Non essere così dipendente e riacquisterai il tuo senso di pace, entrerai in contatto con le tue amicizie arricchenti. Una conversazione onesta con un amico potrebbe essere importante per te. Il tuo benessere interiore trarrebbe beneficio da un po ‘più di concentrazione sul comfort della tua casa e migliorare la tua vita quotidiana in questo senso.

Leone

La tua realizzazione personale richiederà numerosi passaggi, misure e contatti. Potrebbe essere necessario muoversi un po ‘di più per realizzare i tuoi piani, incontrando persone che ti aiuteranno ad avere successo. Oggi potresti ricevere buone notizie da qualcuno che conosci. Le stelle ti porteranno un po ‘di confusione e problemi nella tua relazione. Dai un’occhiata a ciò che dici e a ciò che intendi, confusioni e incomprensioni sono molto probabili. Segui il tuo intuito. È la tua migliore guida in questo momento, quindi non lasciarti ingannare.

Vergine

Oggi saprai come scoprire chi sono i tuoi nemici e le situazioni difficili cambieranno a tuo favore. Non hai davvero motivo di preoccuparti, i contratti che intendi firmare saranno piuttosto succosi. È anche un buon giorno per fare affari. Odi gli obblighi ma, sfortunatamente, non hai scelta. Dovresti cambiare la tua visione delle cose per capire cosa stai chiedendo al tuo partner. Qualunque cosa tu faccia, non correre. Hai il rischio di non avere tatto e potresti sabotare i tuoi progressi.

Bilancia

Oggi rimarrai sveglio parlando con i tuoi amici e risolvendo tutti i problemi del mondo. Ti piacciono questi piccoli momenti amichevoli in cui puoi scambiare idee con completa intimità e sai anche come difendere le tue posizioni sinceramente ed energicamente. Le tue conoscenze e capacità analitiche creano un pubblico disponibile. Un amico ti aiuterà a superare qualcosa che ti ha fatto dubitare, ora è l’occasione perfetta per vedere il tuo partner da un’altra prospettiva. Il cambiamento positivo sta arrivando. Le vostre speranze non sono vane.

Scorpione

Oggi le porte si apriranno per te per nuove esperienze e non vedrai l’ora di approfittare di questa opportunità. Tuttavia, stai all’erta e cerca di sapere quanto lontano puoi andare. Il tuo gusto per l’esotico e il nuovo potrebbe portarti oltre i limiti che non devi mettere da parte. Il dialogo all’interno della tua vita amorosa sarà essenziale. Questo è il momento di chiarire i malintesi e, anche se sono di minima importanza, miglioreranno significativamente la tua relazione. Approfitta delle vacanze.

Sagittario

La tua vita sociale e le tue amicizie possono essere decisive nei tuoi sforzi. I tuoi amici, che ti apprezzano e ti amano, ti aiuteranno ad andare avanti. Sarai fortunato a vedere la tua vita sociale crescere e svilupparsi. Questa sarà una giornata energica. Ci sono migliaia di cose da fare. La tua audacia può portarti attraverso intensi momenti emotivi. Non diminuire il tuo entusiasmo, poiché è adatto alla situazione e può solo portarti immensa soddisfazione. Ora è il momento di dichiarare il tuo amore.

Capricorno

Nuove attività per il tempo libero ti daranno l’opportunità di prosperare. I tuoi amici saranno in prima linea. Sarebbe bene per te prenderti una pausa dalla vita di tutti i giorni. Sarebbe meglio se ti prendessi qualche giorno libero per respirare. Stai attraversando una vasta gamma di emozioni. Sei in grado di passare dalle risate alle lacrime. Mantieni la prospettiva. La tua mente aperta alla sensibilità del tuo partner sta dando i suoi frutti. Quando si tratta di amore, vedrai il quadro generale come mai prima d’ora.

Acquario

Questa è una giornata favolosa e creativa. Se lavori nel settore delle arti, dell’ospitalità o del mondo dell’intrattenimento, prendi sul serio le tue idee e scrivile. Domani puoi rivedere i tuoi sogni e vedere se qualcuno di loro sembra fattibile. Oscilli tra malinconia e voglia di vivere, nel bene e nel male. Guardate al futuro. Non sai ancora cosa vuoi e davvero non vuoi saperlo. Ti piace divertirti e il momento presente. La tua capacità di divertirti e vivere la vita al massimo è un vero dono.

Pesci

Troppo preoccupato per te stesso, potresti perdere completamente un grido di aiuto da una persona cara. Fortunatamente, ti porterà al passo con ciò che sta accadendo appena in tempo. Sarai un po ‘risentito perché hai quasi messo in gioco una cara amicizia. Potresti voler proteggerti a casa oggi perché è così che ti senti bene. La vita è stata giocosa, civettuola e divertente, ma hey, devi riprendere fiato.