Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti avere la sensazione di essere preso in una sorta di fuoco incrociato. La verità è che una parte di te desidera poter continuare a tenere i piedi per terra, oltre ad essere rigorosa e lungimirante, mentre l’altra parte progetta e sogna galleggiando su una nuvola. Questo conflitto interno può portare a un senso di disordine durante il giorno, anche se si è consapevoli che queste due tendenze hanno lo stesso valore.

Toro

Nel complesso, potresti notare che le ultime tre settimane hanno portato una certa stabilità nella tua vita. Anche se è probabile che in questo giorno sfidi il tuo senso di organizzazione e analisi. In effetti, le tue crescenti emozioni ti spingeranno ad adottare una visione più intuitiva dei problemi attuali. Usa la forza dei tuoi sentimenti per riempire il vuoto della tua capacità di organizzazione.

Gemelli

Oggi potresti chiederti se richiedi una maggiore intensità negli scambi personali e se vuoi emozioni forti. Con tutte le cose che ti sono successe nell’ultimo mese, sei certamente più che servito. Ma ammetti che non sei riuscito a controllare o capire tutto. Sarebbe necessario un breve periodo di transizione per migliorare tutto questo. Questo è ciò che ti verrà offerto da oggi e per trenta giorni, quindi continua a riaffermarti con forza, ma anche con sempre maggiore autenticità.

Cancro

Oggi sarà una giornata abbastanza stabile, in cui ti sentirai più tranquillo che mai. Capisci il significato del periodo che stai attraversando, vedi il suo scopo e cosa dovresti o non dovresti fare. Questo ti dà la sensazione di gestire un po ‘meglio di prima il controllo della situazione. E la verità è che non c’è niente di meglio per un membro del tuo segno che sentirsi come se tutto fosse sotto controllo.

Leone

Il miglior consiglio che puoi dare oggi è quello di armarti di pazienza. I giorni precedenti hanno visto riapparire alcuni fantasmi del passato e, purtroppo, lo stesso potrebbe accadere anche nei prossimi giorni. Tieni presente che sicuramente non saranno gli stessi. Dopo il bisogno d’amore, ora passate al dovere, qualcosa di molto caro ai membri del vostro segno. Ma poiché sono fantasmi, dovrai liquidare le dispersioni che potrebbero verificarsi.

Vergine

Le congiunzioni astrali di questo giorno dovrebbero sedurvi. Se hai, come parte della tua attività professionale principale, diverse opzioni da chiedere o alcune istruzioni di lavoro da dare, ti sarebbe molto utile organizzare un incontro. La comunicazione sarà facile per te e le cose fluiranno attraverso le loro fonti. Ciò che non sconcerterà un membro del vostro segno, specialmente dopo le difficoltà che avete attraversato in questi ultimi giorni.

Bilancia

Oggi dovresti prestare particolare attenzione alle persone che ami. I tuoi familiari, naturalmente, ma anche quelli che in diverse circostanze e occasioni ti hanno aiutato. Non hai mai smesso di ringraziarli, ma un piccolo gesto in più raggiungerà i loro cuori. Cerca di conoscere le loro notizie se non le vedi da molto tempo. Cerca persino di vederli. Non perdere il contatto con queste persone amichevoli e interessanti.

Scorpione

Durante questa giornata, potresti avere l’opportunità di valutare i pro ei contro in alcune questioni in cui, in definitiva, devi necessariamente scegliere un’opzione. E non è impossibile che questo influenzi anche la tua relazione affettiva. Tu che stai attraversando una fase in cui cerchi di rigenerare le dinamiche del tuo partner, potresti approfittare di questa occasione per trovare nuovi obiettivi.

Sagittario

Per tutta la giornata, le tue convinzioni personali possono entrare in conflitto con le tue emozioni. Ma a volte è più che salutare per te lasciare andare la ragione per permettere al tuo cuore di parlare. E, inoltre, non sarebbe la prima volta che ti comporti in questo modo. Quindi in questo viaggio lasciati guidare dal tuo istinto e dalla tua esperienza. Riconosci che, inoltre, lo vuoi molto.

Capricorno

Alcune piccole insoddisfazioni potrebbero verificarsi nel corso della giornata. La verità è che i tuoi desideri non vengono soddisfatti così facilmente come vorresti. Le tue richieste di amore o considerazione non ricevono tanto sostegno come al solito. La verità è che sarai in grado di aspettare solo un giorno un po ‘solitario, che potrebbe non essere quello che preferiresti. Ma pensa che questo servirà come riposo.

Acquario

Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti è permesso di avvicinarti un po ‘ai tuoi sogni. Soprattutto quando si tratta di questioni sentimentali, oggi potresti ottenere alcune soddisfazioni su cui quasi non contavi. La verità è che a volte è più che sufficiente essere un po ‘pazienti. E aiuta anche il destino a volte prendendo francamente le cose in mano.

Pesci

Oggi potresti avere qualche difficoltà quando comunichi con alcuni membri del sesso femminile. In effetti, scoprirai che la maggior parte è troppo orgogliosa o rivelatrice. Mentre, in questo momento, queste donne, e forse anche il tuo partner, ti troveranno troppo schizzinoso e giudicante. Ci sono momenti in cui l’unico punto di accordo possibile è il fatto di non essere d’accordo.