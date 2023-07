Oroscopo Paolo Fox domani 2 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi le tue capacità comunicative saranno eccellenti, quindi questo è un giorno fantastico per coloro che sono coinvolti nelle vendite, nel marketing, nella scrittura, nell’insegnamento o nella recitazione. Ciò che dici sarà convincente ed energico, ma sarai anche diplomatico e affascinante. La tua vita amorosa migliorerà se riesci a superare la tua natura impetuosa e controllare i tuoi impulsi frenetici, tutto funzionerà. La fortuna è dalla tua parte, e i fastidi intorno a te e quelli che temi non ti minacciano.

Toro

Questo è un buon giorno per argomenti legati al denaro. Fidati delle tue idee. Sarai un esperto in trattative finanziarie. Sei sorpreso dall’audacia di uno dei tuoi colleghi e questo ti farà pensare. Non giudicare male le loro intenzioni, cercano solo la tua attenzione. Non puoi resistere al tuo gusto per le sfide, ma fai attenzione ad agire d’impulso e innamorarti troppo rapidamente delle persone. Non hai abbastanza elementi per prendere decisioni radicali nelle tue relazioni.

Gemelli

Oggi è un grande giorno per uscire e socializzare perché hai davvero voglia di parlare con gli altri. Irradierai calore ed entusiasmo ovunque tu vada. Amore e onore vanno insieme. Lascia che la tua altra metà ti coccoli e goditela al massimo. Seguire il flusso è la cosa migliore che ti possa capitare. La tua prospettiva realistica ti aiuterà a mettere le tue aspettative in prospettiva. Sii paziente e concentrati sulla qualità. Fai attenzione al lavoro perché potrebbe esserci qualche questione controversa.

Cancro

I tuoi pensieri si rivolgono automaticamente agli aspetti più seri della vita. Dovresti concederti una pausa. Oggi sarete attratti dalla solitudine in una splendida cornice. Tuttavia, per alcuni di voi, la solitudine non è la descrizione corretta perché i vostri dintorni nascosti e belli potrebbero includere un amante segreto. Avvicinati al calore della tua casa e della tua famiglia, dei tuoi veri amici e delle tue radici. Questo contrasterà le tue fantasie.

Leone

Oggi è un giorno pieno di ambizioni, che ti darà la possibilità di lavorare e ottenere molto. Tuttavia, potresti rovinare le cose se agisci troppo rapidamente. Prenditi il tempo per analizzare la situazione. Riceverai buone notizie da qualcuno che conosci. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il tuo partner sarà più diretto del solito. Fai lo stesso e la tua relazione sarà ancora migliore. Se sei single, ricorda di essere autentico prima di iniziare a sedurre qualcuno.

Vergine

Sembra che la tua giornata possa scorrere bene e potrebbe comportare viaggi, ma questi si riveleranno soddisfacenti. Continuerai come hai iniziato. Mantieni il tuo entusiasmo di ieri, la tua visione pratica e avrai successo. Dovrai adattarti al cambiamento. Le tue idee sono positive e possono essere adattate in modo molto utile. Una conversazione con il tuo partner sarà molto positiva e ti farà vedere le cose in modo diverso. Le tue emozioni ti guideranno nella giusta direzione e saprai agire nel migliore dei modi.

Bilancia

Dai un’occhiata ai tuoi appunti e vedi cosa avevi in mente. Da allora, hai cambiato idea tre o quattro volte. Fai uno sforzo per collegare i punti. L’intervento di un collega ti aiuterà a finire un progetto in corso che si sta rivelando pesante. Non prendere tutto per oro colato in quanto non sei responsabile di tutto ciò che può accadere oggi. Ti senti come se non potessi esprimerti come vuoi con il tuo partner. Assicurati che sia colpa loro e non tua.

Scorpione

Non esitate a indicare le vostre condizioni se dovete negoziare. Fai attenzione e leggi diligentemente la stampa fine nel contratto. Usa le tue capacità di negoziazione e difendi i tuoi interessi. Non esitate a chiedere una consulenza legale. Troverai più difficile controllare la tua sensibilità e il tuo partner sarà sorpreso da come reagisci alle cose. Evita di pensare al passato e tutto funzionerà. L’intervento di qualcuno vicino potrebbe essere di grande aiuto

Sagittario

Oggi sarai di ottimo umore e più rilassato, il tuo ottimismo è molto attuale, ideale per ammorbidire i conflitti. Sei in forma e saprai come approfittarne. Tuttavia, dovresti fermarti prima di sentirti esausto. I tuoi colleghi potrebbero mettere alla prova la tua lealtà. Non ascoltare il rombo cigolante intorno a te. In amore, ti sentirai veramente ispirato, quindi sfruttalo al massimo per far sentire i tuoi suggerimenti. Ti ascolteranno e mostreranno di averti capito non appena si presenterà l’occasione.

Capricorno

Se non fai ciò che ti appassiona veramente, potresti finire per essere scontroso e irritabile. Il tuo equilibrio dipende da quanto riesci ad esprimerti e più ti sentirai. Pensa a questo prima di scegliere il tuo percorso. È necessario sincronizzare le attività quotidiane. Questo darà ai tuoi progetti una base migliore per iniziare. Dirigiti verso il calore della tua casa, i tuoi veri amici e le tue radici. Migliorerà il tuo umore. Il tuo fascino è in aumento ed è tempo di parlare dei tuoi piani e applicare una persuasione gentile. Le nuove conquiste saranno molto soddisfacenti.

Acquario

Ora è un buon momento per pianificare la tua vacanza, se non l’hai già presa. Ami i cambiamenti e le nuove scoperte. La cosa più difficile in questo momento è prendere una decisione. Se elimini dalla tua vita ciò che non funziona, dovresti fare le valigie immediatamente. L’energia mostrata da tutti intorno a te ti farà sentire le vertigini. Avrai bisogno di un ambiente tranquillo, ma sta a te crearne uno.

Pesci

Questa volta rifiuterete con un sorriso. Il tuo approccio calmo disarmerà gli altri. Senti il bisogno di distinguerti e mostrare cosa sai fare, ma fai attenzione a non coprirlo troppo. La tua testa sarà ben sistemata sulle tue spalle, oggi più che mai. Niente può scoraggiarti dal tuo pensiero logico. Farai promesse per raggiungere l’armonia con il tuo partner. Devi sapere come cedere terreno in modo da poter recuperare in seguito. Se sei single, un incontro potrebbe cambiare il corso della tua vita.