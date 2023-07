Oroscopo Paolo Fox domani 2 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Quando pratichi uno sport o fai uno sforzo fisico, presta attenzione alle lesioni muscolari. Per il resto sarà una giornata in generale molto favorevole. Se russi, non tardare ad andare dal medico per risolvere il problema. Farà bene alla tua salute e migliorerà anche l’umore di chi ti circonda. Rifletti e analizza attentamente il tuo comportamento in relazione al tuo partner, perché è possibile che, senza alcuna intenzione negativa da parte tua, tu ne stia approfittando.

Toro

Fai molta attenzione, soprattutto se stai pensando di uscire a una festa, perché in un momento di euforia e mancanza di controllo puoi subire un grave infortunio. Non fidarti di te stesso, quando pensi che le cose si siano praticamente risolte a tuo favore, sorgerà un problema che capovolgerà la situazione. Ti aspetta molto lavoro. Se non sei sicuro dei tuoi sentimenti, prenditi il ​​tempo necessario per chiarirti, altrimenti potresti commettere errori molto difficili da risolvere.

Gemelli

Metti un limite alle tue spese prima di iniziare una festa oggi, perché dopo ti sarà molto difficile smettere. Quando esaurisci il budget, vai a casa. Hai bisogno di rilassarti e, se possibile, il posto migliore per ottenerlo è lontano dal trambusto urbano. Vai in montagna o al mare e lì troverai la pace che cerchi. Le avventure non ti si addicono. Né gli innamorati né i professionisti. Mantieni la calma nella tua situazione attuale e lascia i tentativi rischiosi per dopo.

Cancro

Riesci a portare a termine una questione che avevi in ​​sospeso oggi e che ti lascia del tempo libero da trascorrere con gli amici. Sta arrivando una festa di quelle che hanno bisogno di tempo per dimenticare. Sei emotivamente molto sensibile e questo fa sì che alcune cose che avresti trascurato in altre occasioni ora ti colpiscano in modo speciale. La giornata di oggi si preannuncia molto entusiasmante, anche se le riunioni avranno per voi un sapore agrodolce. Cerca di mostrarti come sei agli altri.