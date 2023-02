Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Per il momento metterai da parte alcuni progetti personali per prenderti cura dei tuoi parenti. Sarà una buona occasione per mostrare il vostro affetto incondizionato ai vostri cari e per aiutarli a superare situazioni critiche. Prendersi cura della tua cerchia ripristinerà la tua anima.

Toro

I sentimenti di solitudine saranno banditi e godrai della compagnia di persone affettuose. Voglio che viviate le piccole sfide senza tensioni e che uno spirito di malizia prevalga in voi. Troverai qualcuno affidabile per chattare e scambiare confidenze.

Gemelli

Le finanze cattureranno la tua attenzione in quanto riceverai interessanti proposte economiche. Il tuo istinto negoziale sarà in superficie e farai accordi convenienti per le tue tasche. Condividi la tua prosperità solo con quelle persone che danno e non tolgono.

Cancro

Ti verranno date le condizioni ideali per iniziare nuove avventure personali e percorrere nuovi percorsi. L’opportunità di espandere il tuo campo d’azione e trasformare la tua vita sarà presente attraverso opportunità e offerte. Penserai a viaggiare, studiare o stabilirti in un altro paese.

Leone

Sarà una buona occasione per ritirarti e connetterti con i tuoi bisogni più profondi. Voglio che tu usi la tua intuizione come guida per la tua vita e presti attenzione ai piccoli segni. I tuoi poteri sensoriali extra saranno in superficie.

Vergine

Avrai l’opportunità di dimenticare per un po ‘le preoccupazioni, allontanarti dalla routine e riciclare le tue energie per guardare altre realtà. Riunisciti con i tuoi amici, partecipa a concerti, teatro o eventi sociali dove puoi distrarti e divertirti.

Bilancia

Prenderai a cuore impegni, responsabilità e obblighi e nemmeno nel tempo libero perderai di vista i tuoi obiettivi. Se hai una decisione importante da prendere, chiedi consiglio ai tuoi genitori o a qualcuno con più esperienza.

Scorpione

Inizierai a percepire la vita da un punto di vista più spirituale e abbatterai le barriere della sfiducia. Un’energia magica ti porterà ad essere al momento giusto e nel posto giusto per imparare a credere nei miracoli.

Sagittario

Il tuo sesto senso sarà in superficie e la tua alta intuizione ti farà percepire ciò che gli altri vogliono nascondere o nascondere. Un vecchio segreto di famiglia sarà rivelato. Una volta che sarai in grado di capire il passato, sarai in grado di perdonare e liberarti dai vecchi fantasmi.

Capricorno

La Luna sta transitando in Cancro, il tuo segno complementare, e creerà un ambiente romantico intorno a te. Il tuo partner ti sorprenderà con proposte insolite e gesti diversi che alimenteranno la relazione. Se sei single, preparati, cupido ti freccerà.

Acquario

Il tuo stomaco sarà più vulnerabile, quindi vorrai evitare cibi piccanti o grassi. D’altra parte, troverai il trattamento giusto o troverai il professionista giusto per curare altre condizioni psicosomatiche. Ricorda che la cosa principale è prendersi cura di se stessi.

Pesci

Le stelle ti predispongono ad aprire il tuo cuore e perdonare vecchi rancori. Se hai bambini piccoli, connettiti con loro attraverso il gioco e fai emergere il tuo bambino interiore. Sarà anche una buona occasione per disegnare, cantare, ballare o semplicemente sognare ad occhi aperti.