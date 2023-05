Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti essere di ottimo umore per un nuovo inizio nella tua vita personale. Se stai uscendo con qualcuno da un po ‘di tempo, sarai curioso di sapere qualcosa di più su quale potrebbe essere il futuro della tua relazione. Ariete, se senti di avere cattive vibrazioni, non continuare più. Dovresti essere franco e onesto riguardo ai tuoi sentimenti. Ma, al contrario, potresti già essere seriamente coinvolto in una storia d’amore. Ascolta il tuo cuore e non il tuo orgoglio.

Toro

Oggi potresti trovarti in un compromesso tra la passione e l’aspetto pratico delle cose. Ariete, forse sei innamorato di qualcuno, ma l’oggetto del tuo affetto vive dall’altra parte della Spagna o forse in un altro paese. Quindi dovrai decidere se dare o meno una possibilità a questa storia d’amore. I tuoi pensieri potrebbero ruotare intorno a questioni private con conseguenze meno gravi, ma, in ogni caso, tutto si ridurrà alla proprietà, al denaro e all’amore.

Gemelli

Durante il giorno noterai che la tua intuizione funziona come un fascino. Anche quando sei con il tuo partner, sarai molto sollecito e anticiperai i suoi desideri. Pertanto, Gemelli, lo sorprenderai molto. D’altra parte, con i tuoi amici ti mostrerai in modo molto psicologico, ascoltandoli e dando loro saggi consigli che si affretteranno a seguire … più o meno bene.

Cancro

Oggi dovreste essere sicuri di dare tanto quanto riceverete. A volte, per amore, pensi solo a dare per mostrare l’incredibile forza dei tuoi sentimenti. Dovresti assicurarti di non spendere tutta l’energia di cui hai bisogno per te stesso. E anche, che le persone a cui dai così tanto sanno come restituirlo. In caso contrario, il motore potrebbe esaurirsi rapidamente.

Leone

In questo giorno e per la posizione delle stelle dovresti essere in uno stato d’animo ottimista e determinato. Leone, prenderai decisioni relative al tuo prossimo futuro. Questi andranno da piccoli lavori di condizionamento del tuo appartamento al rapporto con i tuoi amici. O forse penserai seriamente di fare un passo importante con il tuo partner. Matrimonio, figli, trasloco… Siate certi che saranno parole che passeranno attraverso la vostra mente.

Vergine

Potresti aver raggiunto un punto oggi in cui vuoi solo fermarti e riposare un po ‘. Ora è il momento perfetto per respirare un po ‘. Vergine, ti meriti una pausa, quindi approfitta di questa giornata per rilassarti. Dovresti essere socievole e allegro e condividere tutto ciò che pensi. Più siamo pazzi, più ridiamo… Non dimenticare la frase del giorno. Più condividi con gli altri, più facilmente conquisterai la loro amicizia.

Bilancia

Oggi sicuramente cadrai una o due buone notizie. Bilancia, molto probabilmente influenzeranno direttamente te o uno dei tuoi cari. Potresti anche ricevere un vecchio debito che avevi completamente dimenticato. O forse tuo figlio annuncerà che finalmente rinuncia a farsi un piercing. O forse ci sarà un matrimonio o ci sarà una nascita in famiglia. In breve, ci saranno buoni motivi per essere felici.

Scorpione

Non è impossibile che durante il giorno ti poni innumerevoli domande. E queste domande, ad esempio, potrebbero riferirsi al fatto che sei abbastanza forte da assumere il tuo ruolo nella tua famiglia o se sei abbastanza attraente o se ti senti importante … Chiaramente, domande spesso infondate che nascondono nient’altro che una certa ansia. Scorpione, non preoccuparti, le prossime settimane saranno meno stressanti.

Sagittario

Oggi dovrai esaminare cosa vuoi davvero che accada nella tua vita amorosa. Sagittario, hai diverse opzioni disponibili e non avrai altra scelta che scegliere. Potresti avere in mente o avere gli occhi su due persone per avere un piccolo appuntamento. Non puoi stare con tutti allo stesso tempo. Scegli la persona più vicina a te e, soprattutto, non spezzare il cuore a nessuno.

Capricorno

Oggi potresti davvero voler essere in grado di rilassarti, magari anche giocare un po ‘. Ma paradossalmente, Capricorno, potresti non avere abbastanza pazienza per fare i compromessi necessari per l’armonia nelle relazioni. Quindi, ti chiedi cosa farai. Continua a incontrare persone a rischio di essere un po ‘teso o lasciato solo e forse annoiato. Forse hai una giornata leggermente restrittiva in prospettiva.

Acquario

Un grande cambiamento mentale si profila all’orizzonte, quindi dovrai tenere d’occhio tutte le conversazioni. Non è il giorno in cui rimani nascosto in fondo alla classe. Acquario, dovresti essere interessato a qualsiasi situazione che ti si presenta. Sarai particolarmente utile non appena sarà necessario trovare un’opinione ferma sulle questioni in questione. Hai una notevole capacità di prendere le distanze mentre pensi seriamente ai problemi.

Pesci

La verità è che non potresti dire che la tua sensibilità corrisponderà all’umore di questo giorno. È piuttosto che colui che grida più forte sarà quello che vince oggi. Per quanto riguarda te, Pesci, potresti sentirti un po ‘indignato dalla violenza del giorno, quindi è molto probabile che tu sia nervoso e particolarmente vulnerabile. La cosa migliore sarebbe allontanarsi un po ‘da tutto.