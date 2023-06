Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti mantenere un basso profilo. C’è un’atmosfera di melodramma intorno a te. Sotto l’influenza delle stelle, le emozioni si scatenano e gli scambi personali diventano virulenti. Pertanto, la cosa migliore che puoi fare è mantenere un atteggiamento il più distante possibile. Pensa a situazioni positive che ti faranno sorridere di nuovo. Non lasciare che le vibrazioni negative che altre persone emettono ti influenzino. Tutto andrà bene se sai come proteggerti.

Toro

Per tutta la giornata di oggi la tua natura appassionata prenderà il comando. L’energia di questo viaggio ti fa venire voglia di fare qualcosa di eccezionale o fuori dall’ordinario. Potresti scrivere una lettera d’amore infuocata o fare al tuo partner un regalo romantico. Mostrerai a quella persona il posto che le dai nella tua vita. I vostri sforzi andranno dritti al suo cuore. I membri del tuo segno sanno sempre come conquistare l’affetto degli altri.

Gemelli

Oggi dovresti essere prudente e non prendere tutto come un attacco personale. Gli atti commessi da altri senza una particolare intenzione potrebbero influenzarti fino al punto più alto della tua resistenza. Perché non sono giustificati. Dovresti mantenere una visione positiva della situazione e prendere i comportamenti che ti mettono in guardia per quello che sono: segni rivelatori della tua mancanza di sicurezza, a causa di un grande bisogno di amore e affetto.

Cancro

In generale e per tutta la giornata di oggi, il tuo umore sarà abbastanza buono. Eppure, potrebbero esserci alcune tensioni nelle tue relazioni personali. In particolare, le relazioni romantiche non avranno successo in questo momento, ma non forzare le cose perché non farebbero nulla di buono. Troverete conforto nel vostro cuore. Prendendoti il tempo per prenderti cura di te stesso, avrai inevitabilmente più amore da dare agli altri.

Leone

Non puoi essere a messa e suonare. È tempo per te di prendere le cose con calma e pensare a ciò di cui hai bisogno per caricare le batterie. La verità è che sei completamente esausto. Il vostro traboccare d’amore vi costringe ad assumere con una certa ferocia il vostro ruolo di protettore benevolo. Dovresti accettare e lasciare che i tuoi cari si liberino delle loro piccole preoccupazioni come adulti. Assicurare loro il tuo sostegno non significa fare cose per loro.

Vergine

Oggi dovresti stare attento a non essere brusco e acuto con persone che non sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Dovresti essere ricettivo alla sensibilità degli altri e non deriderli troppo duramente perché ora non è il momento. Inoltre, tieni presente che nessuno apprezzerà tali prese in giro. Un’atmosfera cupa si formerà come una nuvola nera nel tardo pomeriggio. Cerca di far splendere il sole, invece della sagoma del fulmine.

Bilancia

Oggi è il momento per te di fare una piccola pausa. Anche se hai un lavoro che ti aspetta o scartoffie da compilare e completare, sarebbe più saggio per te cercare di rilassarti. Cerca di disconnetterti completamente dai tuoi obblighi professionali. Trascorri il pomeriggio con i tuoi figli, se li hai. Oppure concedetevi una passeggiata romantica. Questo taglio ti farà più bene. Devi sapere come rilassarti di tanto in tanto.

Scorpione

I complimenti che ti fanno nei tuoi occhi sono lingotti d’oro. Oggi, soprattutto, avrete un grande bisogno di amore e di affetto. Potresti anche diventare molto manipolabile dopo aver ricevuto alcuni complimenti. Tuttavia, dal momento che non ti piace sentirti dipendente e hai bisogno di quel supporto, lo ricevi con riluttanza. Sapete che questo non è l’atteggiamento giusto che dovreste adottare. Ricevi baci a braccia aperte e distribuisci tutto l’amore che ricevi.

Sagittario

In questo momento potresti attraversare un momento difficile nella tua relazione. Principalmente per motivi che hanno origine al di fuori di esso come avere troppo lavoro, uno stress legato ai trasporti, infinite vacanze posticipate … Dovresti trovare un modo per rompere quella routine deprimente il prima possibile. Prendi in considerazione l’idea di andare via per un fine settimana, ad esempio, anche se non è il momento ideale. Ma, in ogni caso, reagire.

Capricorno

Non appena c’è un accenno di tensione in una stretta relazione personale, arrivi alla conclusione che quella persona non fa per te. Il problema non è necessariamente legato al tuo partner. Le difficoltà sorgeranno sempre, chiunque vi accompagni. Invece di correre alla prossima persona, oggi dovresti rimanere con quello che hai in questo momento. Prenditi il tempo necessario per risolvere i problemi.

Acquario

Oggi è un giorno perfetto per vedere la vita in rosa. Anche se tu e il tuo partner avete recentemente attraversato un leggero periodo di freddezza, non è preoccupante. Allontanatevi un po’ l’uno dall’altro, andate a respirare l’aria di campagna, presto vi calmerete e tutto sarà come prima. Se sei single, dovresti cogliere l’occasione per invitare quella persona che ti piace così tanto prima che qualcun altro decida per te.

Pesci

Sarai più riservato del solito, soprattutto in tutto ciò che riguarda la tua vita amorosa. Anche in privato, avrai la sensazione di essere un ciarlatano. Fai molta attenzione e non inviare un messaggio subliminale involontario. Il tuo partner potrebbe pensare che sei annoiato in sua presenza. Di solito, le persone tendono a pensare che tu sia distante a causa loro. Hai tutto il diritto di essere un po’ ritirato, ma fai attenzione e non escluderti.