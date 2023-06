Uomini e Donne: Gemma Galgani attacca senza pietà Isabella Ricci - Controcopertina

Nella dinamica di Uomini e Donne, il rapporto tra Isabella Ricci e Gemma Galgani non è mai stato positivo. Non appena è trapelata la notizia del divorzio di Isabella, sembra che la dama torinese abbia commentato in modo pungente l’accaduto. L’annuncio del divorzio è arrivato nei primi giorni di giugno, dopo un lungo periodo di silenzio e molte speculazioni. Isabella ha dichiarato di essere stata lei a prendere la decisione di chiedere il divorzio, basandosi sul grande rispetto che ha per sé stessa.

Gemma Galgani pungola Isabella Ricci

Gemma Galgani ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista. Il settimanale Nuovo, diretto da Roberto Signoretti, riporta le seguenti parole: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma rivela che prova una sottile soddisfazione. La separazione di Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa Gemma”. Sembrerebbe che Gemma abbia accolto la notizia con un sorriso malizioso, in attesa di tornare in studio. Le prime indiscrezioni sul cast di Uomini e Donne 2023/2024 rivelano che Gemma è stata confermata come dama, insieme ad altri due volti noti dello show. Durante la puntata conclusiva di questa edizione, è stata annunciata ufficialmente la presenza di Gianni e Tina nella nuova edizione.

Reazioni negative del pubblico:

L’atteggiamento di Gemma Galgani non è stato ben accolto dal pubblico. Sono stati espressi commenti negativi riguardo alla sua maleducazione e al suo comportamento rancoroso. Alcuni spettatori hanno dichiarato: “La befana plastificata dovrebbe dare un ritocco anche al cervello, è vergognosa e rancorosa. Gemma è una grandissima maleducata, vorrei capire come le sia permesso di fare certe cose in trasmissione. Il suo tempo a Uomini e Donne è scaduto”.