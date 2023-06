Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Per generare una discussione hai bisogno di due persone. Pertanto, scegli di non essere una parte. Non abboccare. Avrai l’opportunità di rivedere la tua opinione su un membro del tuo ambiente. Stai mostrando di più i tuoi sentimenti e hai bisogno di riaffermare te stesso ed esprimere i tuoi pensieri in modo da poterti sentire più completo. Avrai un irresistibile bisogno di dare qualche scintilla alla tua vita quotidiana. Hai bisogno di un po ‘di tempo per prendere una pausa. Ora è il momento di fare il punto sulle ultime settimane.

Toro

Le lotte di potere potrebbero sorgere oggi. Quindi dovresti evitare argomenti controversi come la politica, la famiglia politica o la religione che sono i classici fattori scatenanti delle discussioni nella maggior parte dei casi. Non fare nulla che disturbi la tua tranquillità. Puoi aspettarti di fare alcuni viaggi che si riveleranno utili. Qualcuno vicino a te ti darà buone notizie. Un po’ di pazienza e un sogno vicino al cuore potrebbero diventare realtà. Potrai assaporare alcuni momenti sensuali molto intensi.

Gemelli

Oggi le richieste di coloro che ti circondano attireranno la tua attenzione. Proteggiti da coloro che vogliono usarti. Fai buoni propositi e potresti ottenere tutti i benefici. Il tuo senso di realismo ti permetterà di evitare le persone che non sono interessanti e una perdita di tempo. La tua consapevolezza emotiva ti aiuterà a creare la vera passione, la passione nella sua forma più pura. Tuttavia, rendere le cose stabili sarà già più difficile. Dovresti prenderti il tuo tempo per pianificare le cose.

Cancro

Oggi le persone intorno a te possono essere più imprevedibili del solito. Assicurati di studiare attentamente tutte le proposte che ti vengono fatte. Stai andando avanti senza preoccuparti delle conseguenze. Fortunatamente, la fortuna sarà dalla tua parte. Al lavoro si stanno facendo compromessi molto dubbi. Studia le offerte che riceverai con molta attenzione. Troverai difficile vedere dove ti collochi in ciò che il tuo partner vuole e cosa si aspetta davvero da te. Il problema sarà come ti esprimi, non i problemi di fondo.

Leone

Lasciati guidare dal tuo talento e dal tuo intuito perché oggi non ti ingannerà. La stanchezza ti deprimerà e faresti bene a sfuggire alla routine quotidiana e concentrarti su ciò che ti piace davvero. Sarai positivamente ispirato a creare nuovi contatti. Coltivare le tue relazioni sarà di grande aiuto per far avanzare i tuoi piani. Andrai avanti lavorando con il tuo team. Potresti mettere più entusiasmo nelle tue connessioni amorose e trovarne una che pensavi fosse persa.

Vergine

Oggi le vostre relazioni con i bambini e i giovani sollevano il vostro spirito. Indossare una maschera non ti andrà bene. Se esci, tieni i piedi per terra e non dare per scontato di essere invincibile. Non costringerti a mettere su uno spettacolo, essere genuino sarà la tua migliore possibilità di successo. Ti senti molto vicino al tuo partner al punto che tendi a dare troppo. Non lasciare che le cattive abitudini si perpetuino, pensa al futuro. Lascia che anche lei/lui ricambi.

Bilancia

Troverai mille e una cose da fare oggi, ma vai piano e prenditi il tuo tempo. Sei in ottima forma, nonostante tu sia sempre più emotivo, il che ti fa comportare in modo sfrenato, ma questi eccessi ti fanno sentire più ottimista. Se provi a inventare le cose, rischi di cadere nella tua stessa trappola. Pensa prima di aprire bocca. L’amicizia è sotto i riflettori e senti il bisogno di avvicinarti a chi condivide i tuoi ideali. Supera gli altri.

Scorpione

Dovresti dedicare un po ‘di tempo a pensare per capire meglio i tuoi potenziali fallimenti, ampliare il tuo pensiero e aprirlo a nuove idee. Dovresti farlo lentamente, ma la tua popolarità rimarrà intatta. Troverete difficile tollerare la mancanza di sensibilità. Finalmente vedrai cosa c’è dietro il gioco di alcune persone. La tua maturità emotiva attraverserà un periodo di crescita accelerata. Questo potrebbe farti sentire solo o rifiutato, ma non è essere obiettivo. Sii te stesso senza preoccuparti di essere giudicato.

Sagittario

Le controversie monetarie potrebbero essere un freno oggi. Non importa quanto ti senti coinvolto in un problema, questo è un brutto giorno per questo tipo di discussioni. Le vostre osservazioni sul lavoro non saranno prive di sostanza. Sarai dinamico ed efficace nel raggiungere i tuoi obiettivi. Se ti sforzi di moderare la tua impazienza, sarai un vincitore. Ti sentirai veramente ispirato a lasciare andare le tue relazioni superficiali e rivolgerti a quelle reali.

Capricorno

Oggi qualcuno potrebbe cercare di indottrinarti o convincerti ad essere d’accordo con le loro idee. Potrebbero spingerti a rivelare segreti o a dire qualcosa che non sapevi. È probabile che si verifichi anche tensione in casa. Ricorda perché ami queste persone. Attenersi ad esso. Troverai la via migliore per uscire da un vicolo cieco grazie ai consigli di una persona esperta, quindi sii ricettivo ai loro consigli. La mancanza di azione sarebbe un rischio e dovresti almeno fare un’attività che fa fluire la tua energia.

Acquario

La benevolenza lascia il posto al rigore e a preoccupazioni più materiali. È una giornata un po’ austera; L’atmosfera incoraggia le tue ambizioni e l’approfondimento dei tuoi risultati. Tutto cambierà molto rapidamente intorno a te al lavoro e sarai bombardato da ogni tipo di richiesta. Non dire di sì a tutti. Dovrai risolvere eventuali dettagli legali il più rapidamente possibile. Non rimandare oltre. Sei completamente concentrato sulla soddisfazione del tuo partner. Oggi è il tuo giorno fortunato. La tua più grande soddisfazione viene dal dare e dall’effetto magico che produce. Ammettere.

Pesci

Sforzati di controllarti se la tentazione diventa troppo forte. Oggi trovi difficile rimanere emotivamente equilibrato. Non sprecate le vostre energie con parole vuote. La tua creatività, unita alla tua visione oggettiva delle cose, ti permetterà di trovare nuovi modi di procedere nel tuo lavoro. I tuoi sentimenti possessivi sono responsabili della tua irrequietezza. È tempo di fare un bilancio e rendersi conto che è necessario sbarazzarsi di loro per andare avanti insieme al proprio partner.