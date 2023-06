Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Piccoli problemi di salute che non sono importanti ti fanno preoccupare più del necessario. Non vale la pena ossessionarsi, tutto andrà come è venuto. I tuoi rapporti con le persone con cui vivi attraversano momenti delicati e può darsi che il tuo comportamento sia l’origine degli attriti. La fretta di solito non è una buona consigliera in campo sentimentale. Non fare pressione sul tuo partner, perché gli impegni forzati sono la strada sbagliata da percorrere.

Cerca di evitare comportamenti troppo individualistici, ti conviene agire in compagnia perché otterrai molto di più dal tuo sforzo. Si avvicinano momenti molto passionali nella vostra relazione sentimentale, soprattutto se si tratta di una relazione appena avviata. Inizi a scoprire le possibilità del sesso. Il percorso che stai percorrendo al lavoro sta iniziando ad andare storto, ma è inevitabile. Dovrai affrontare le sfide che la vita ti pone davanti e in quel compito avrai fortuna.

Acquario

Oggi si prevedono opportunità nel campo dell’amore. Se non hai un partner ma lo stai cercando, oggi troverai delle opportunità. Se ce l’hai già, la relazione potrebbe vacillare. Sei molto chiaro che l’amore platonico è proprio questo, ma a volte ti chiudi ad altre possibilità, e quindi puoi perdere più di una buona opportunità. Ricevi un’offerta di lavoro o di affari che non è affatto chiara. Non rifiutarlo definitivamente, ma nemmeno accettarlo senza averlo studiato attentamente.

Pesci

Nei settori dell’intrattenimento in cui operi ci saranno cambiamenti importanti che oggi non ti piaceranno molto. Dovrai adattarti. Ti sentirai particolarmente attivo e sicuro di te oggi, con forti desideri e possibilità di fare ciò che ti piace davvero. Pochissime cose possono resisterti. Troverai nelle sfide intellettuali una buona alternativa al tuo tempo libero. Combatti con enigmi o giochi matematici, ti daranno molte soddisfazioni.