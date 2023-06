Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Alcune questioni economiche in sospeso vengono risolte a tuo favore all’improvviso, anche se non inaspettatamente. Puoi riscuotere un debito che avevi quasi dimenticato. Bevi abbastanza acqua perché sarà di grande beneficio per il tuo corpo. Anche se non ne hai molta voglia, fai un piccolo sforzo. Noterai presto un miglioramento. Vivi momenti di alto prestigio professionale e che continueranno se continuerai ad applicare la stessa filosofia fino ad ora. In campo personale, piccole delusioni.

Vergine

I problemi che hai in casa possono ostacolare seriamente il tuo lavoro oggi, cerca di separare il più possibile le due aree. La tua buona salute ti accompagnerà. Devi esprimere le tue opinioni con fermezza, senza lasciare spazio a dubbi. Chi ti ascolta deve percepire da te una grande capacità di dominare le situazioni. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalle paure, una cosa è la sana precauzione e un’altra la paura ingiustificata. In questi giorni vedrai che non tutto è così serio come pensi.

Bilancia

Oggi sarà una giornata adatta per provare cose nuove, per avvicinarsi a realtà fino ad ora lontane e sconosciute. Otterrai entrate interessanti. I tuoi piani sono molto interessanti, ma al momento si basano troppo su elementi vaghi, che possono variare molto nel tempo. Correggilo. La tua relazione sentimentale vive ottimi momenti e questo influenza direttamente il tuo umore. Vedi le cose con colori rosei e forse tendi ad essere troppo ottimista su tutto.

Scorpione

Ora conosci bene la sicurezza che fornisce il denaro, ma devi assicurarti di non rischiare troppo o in futuro potresti avere di nuovo problemi seri. Smetti di pensare che la persona accanto a te non sia quella che vorresti. Sii consapevole della realtà e che è meglio per te cercare virtù e non difetti intorno a te. Il lavoro ti dà molte soddisfazioni in questi giorni, vivi momenti molto interessanti per consolidare un futuro professionale in cui la fatica diminuisce.