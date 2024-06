Fedez contro Marcell Jacobs, il cantante porta il velocista in tribunale. La disputa con l’azienda della madre e la querela

La controversia tra Fedez e Marcell Jacobs sfocia in un procedimento legale, con il campione olimpico accusato di diffamazione. Il caso ha radici profonde, risalenti al 2021, quando Jacobs conquistò l’oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, consolidando la sua posizione tra le stelle dell’atletica mondiale. All’epoca, la sua immagine era curata dalla Dome srl, un’agenzia co-fondata da Fedez e gestita dalla madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, specializzata nella promozione di brand e personalità pubbliche.





La disputa nasce dalla rottura tra Jacobs e la Dome srl, culminata in una battaglia legale che ha visto la luce nel 2023. Jacobs, in un’intervista a La Stampa, dichiarò: “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, sperando che la sua vicinanza mi desse visibilità, ma non hanno mai sviluppato un progetto concreto.” Questa affermazione ha spinto la società del rapper a querelare Jacobs per diffamazione aggravata.

Evoluzione delle indagini

Di recente, il Corriere della Sera ha riportato che la Procura di Brescia, attraverso il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, ha formalizzato l’accusa di diffamazione contro Jacobs, depositando l’avviso di conclusione delle indagini. Questo passaggio spesso precede la richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe concretizzarsi mentre Jacobs, fresco del successo agli Europei di Roma con due medaglie d’oro, si prepara per le sfide di Parigi.

In parallelo, Fedez continua a far parlare di sé non solo per le sue vicende legali, ma anche per la sua assenza dai principali eventi musicali e dai social, sollevando dubbi e preoccupazioni tra i fan. La mancanza di dichiarazioni ufficiali sul suo stato di salute ha alimentato speculazioni, nonostante le smentite formali da parte delle strutture ospedaliere coinvolte.

La tensione tra il rapper e l’atleta promette di essere una saga legale lunga e complessa, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera e sulla reputazione di entrambi. Con l’avvicinarsi delle competizioni di Parigi, gli occhi sono puntati su Jacobs, mentre il mondo dello spettacolo segue con interesse le mosse di Fedez.