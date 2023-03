Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 marzo 2023, le previsioni astrali

Ariete

Non puoi essere giudice e parte allo stesso tempo. Ti viene chiesta la tua opinione su una questione che ti riguarda personalmente, data la portata dei tuoi sentimenti nei confronti di alcune delle persone coinvolte. Ariete, sarai tentato di prendere una posizione chiara e partecipare attivamente a questa disputa. Dovresti essere vigile, ma se ritieni di non poter essere obiettivo, dovresti cercare di non complicare ulteriormente la situazione.

Toro

In questo giorno, non c’è bisogno di giocare tornado di entusiasmo. Potresti incontrare alcune persone che non hai voglia di trovare. Non dovresti esagerare cercando di essere troppo positivo di fronte alle tue battute d’arresto. Toro, non hai bisogno di entrare, anche se sei mosso da una buona sensazione. Dovresti cercare di essere più attento e offrire una spalla solida a coloro che non si stanno divertendo come te.

Gemelli

È possibile che in questo momento tu stia attraversando un periodo di domande. Gemelli, potresti essere stanco della vita che conduci attualmente e sentire un bisogno diffuso di cambiamento. Ma non sai bene da dove cominciare. Dovresti cercare di iniziare dal sapere quali sono i tuoi desideri e desideri, per poi trasformarli in obiettivi specifici e concreti. Inoltre, dovresti darti i mezzi e le scadenze realistiche per raggiungerli.

Cancro

Oggi dovrai senza dubbio prendere decisioni importanti. Non tanto sulla sostanza dei problemi, ma piuttosto su come affrontarli. Quindi, Cancro, non dovresti più nascondere i tuoi sentimenti o le tue analisi e, senza diventare fragile o offensivo, non esitare a condividerli e rivendicarli forte e chiaro. Gli altri devono imparare a rispettare te e le tue opinioni, che sono valide almeno quanto le loro.

Leone

È chiaro che oggi la vostra visione del mondo sta cambiando. Il tuo sguardo sulle cose si acuisce e senti il bisogno di vedere oltre l’orizzonte. Questa sete e questo appetito sono vere ricchezze e faresti male a non lasciarli esprimere. Leone, dovresti prenderti il tempo per considerare diversi modi per soddisfare i tuoi desideri di cambiamento e crescita. Non avrai nulla da rimpiangere.

Vergine

Per tutta la giornata di oggi dovrete mostrare la vostra pazienza e imparare, perché è tempo per voi di collaborare con gli altri in modo franco. Anche se hai un’opinione chiara e forte su un argomento, dovresti condividere imperativamente questo punto di vista e analisi nel quadro di uno scambio professionale fruttuoso ed equilibrato. Né, Vergine, dovresti trascurare o disprezzare l’opinione degli altri. Dovresti saperlo e trasformarlo in un principio intangibile.

Bilancia

Non è sempre facile mantenere l’armonia intorno a se stessi. Soprattutto quando regna il caos. Bilancia, per tutta la giornata di oggi potresti sentirti sopraffatto dalle tue emozioni e dalla tua vita inconscia. A meno che i tuoi familiari non vengano separati in modo violento. Bilancia, dovresti cercare rifugio e circondarti di persone amorevoli e rassicuranti, perché ne hai bisogno.

Scorpione

La tua sensibilità è in questo giorno al limite. Scorpione, dovresti trattarti e coccolarti senza complessi. Un buon bagnoschiuma con sali marini e oli essenziali di mandarino e rosmarino, una buona cena con un amico, seguita da una piccola passeggiata… Dovresti fare tutto ciò che ti viene in mente, ma dovresti evitare situazioni che potrebbero essere in conflitto. Il tuo obiettivo per la giornata sarà il benessere.

Sagittario

Non dovresti preoccuparti di ciò che gli altri pensano di te. Sagittario, sei sensibile e ti piace essere amato. Ecco perché trovi difficile sopportare che le persone si arrabbino con te a causa tua. Non dovresti prendere le cose troppo sul serio. Dovresti calmare le tue emozioni e stare lontano da tutto ciò che potrebbe influenzarti emotivamente. Le persone agiscono senza pensare. Faresti meglio a coltivare il tuo umorismo invece di prendere tutto al valore nominale …

Capricorno

Oggi sfoggiare le tue armi più seducenti per sorprendere qualcuno. Capricorno, vorrai affascinare e divertirti a flirtare solo per divertimento e piacere. Sarai molto attratto da una persona che sai essere irraggiungibile. Giocherai al gioco del gatto e del topo, mentre decori i tuoi scambi personali con note allusive. Una farfalla di un minuto, quindi dovresti prenderti cura delle tue ali …

Acquario

Probabilmente oggi cercherai di concentrarti sui bisogni degli altri. Anche se la tua ambizione è grande, dovresti ricordare che fai parte di una squadra. Acquario, probabilmente sarai coinvolto in un progetto collettivo che prevede una sinergia tra più protagonisti. Non dovresti monopolizzare lo scenario e non sovraccaricarti di responsabilità. Piuttosto dovresti incoraggiare i tuoi colleghi e partner, tutti ti ringrazieranno.

Pesci

Oggi la ruota della fortuna gira a tuo favore. Pesci, è giunto il momento per te di raccogliere il frutto di ciò che hai seminato. Voi che dedicate il vostro tempo a distribuire i vostri sorrisi, a offrire la vostra spalla per consolare gli altri e condividere il vostro buon umore con generosità, spetta a voi ricevere in questo giorno tutti i suoi preziosi doni. I tuoi amici si riuniranno per dirti che ti amano e che apprezzano davvero tutte le tue adorabili attenzioni.