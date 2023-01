Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Hai lavorato intensamente sui problemi del tuo subconscio e questo ora deve in qualche modo tradursi in parole, comunicazioni e idee oggettive. Ottimo momento per dire quello che senti, ricercare o intensificare processi terapeutici, scrivere poesie, libri o qualunque cosa la tua sensibilità chieda. Comprensione dei sogni, spiritualità e sottigliezze.

TORO

La tua sensibilità a livello collettivo è ai massimi storici, così come le tue percezioni di bisogni e desideri. Questo deve ora essere espresso in qualcosa che comunichi il tuo senso di autostima. Sei attrezzato per soddisfare queste esigenze collettive e rafforzare il tuo senso di autostima nel processo. Guarda là fuori, ma dal tuo punto di vista unico.

GEMELLI

Il Sole e anche Mercurio, suo sovrano, vi portano grande devozione, sensibilità e dedizione al settore professionale e agli impegni. Quest’area è molto intensa e devi fluire con la tua sensibilità. Tuttavia, Cerere e Lilith nel vostro segno (solare o ascendente) vi ricordano che dovete far sentire la vostra voce personale, che dovete prendere l’iniziativa personale e comunicare ciò che pensate.

CANCRO

Questo momento ha lavorato molto sulla sua fede, credenze, principi e visioni del mondo. La tua prospettiva è molto chiara. Tuttavia, dovresti anche essere consapevole dei problemi emotivi; alcune idee più inconsce potrebbero essere diverse dai tuoi obiettivi e convinzioni. Mantieni una mente aperta per considerare tali idee, anche quelle che ti sembrano strane.

LEONE

Il Sole, il tuo sovrano, e anche Mercurio ti fanno sondare la tua psiche profonda, le emozioni, i complessi, le trasformazioni, la sessualità e la rinascita. Tutto questo, però, manca di espressione nelle idee, specialmente quelle che coinvolgono gruppi, amicizie, cause, ecc. Il tuo contributo sarà quello di un punto di vista profondo e trasformante, ma ricorda la leggerezza e il buon umore dei Gemelli.

VERGINE

Hai un buon livello di apertura e dialogo con sensibilità nelle relazioni e collaborazioni. Sta ponderando e riflettendo, aperto ad aiutare. Tutto ciò, tuttavia, dovrebbe aiutarti a decodificare meglio il tuo uso dell’autorità e i tuoi piani di carriera e risultati. Cerca il supporto di partner professionali o affettivi, ma senza perdere il tuo asse nel processo.

BILANCIA

Questo periodo ti porta molta sensibilità al tuo lavoro, compiti, routine e salute. Tutto questo è stato vissuto con impegno e dedizione. Tuttavia, devi stare attento a non perdere di vista il quadro più ampio e le possibilità. Cerca di comprendere e decodificare meglio il significato più grande dei tuoi sforzi materiali. Cerca anche di capire il significato di ciò che il tuo linguaggio del corpo vuole dirti.

SCORPIONE

Questo è un periodo che ti porta molta connessione con la tua essenza, creatività ed espressione personale. È trovare la forza della tua sensibilità e fluire nella tua espressione sensibile. Bisogna però essere attenti alle proprie emozioni, ripulire gli spigoli e avere la leggerezza per comprendere le motivazioni più inconsce. Lavoro per purificare le sue profondità consapevolmente.

SAGITTARIO

Questa volta ti porta una grande comprensione e consapevolezza delle tue emozioni e dei tuoi bisogni personali. Questo deve ora essere decodificato in relazione ad altri. Cerca di chiarire i tuoi sentimenti, desideri e sensibilità nelle relazioni. Un po’ più di accoglienza e di trasparenza emotiva può aiutarti nello sviluppo sociale e/o affettivo.

CAPRICORNO

La tua mente è molto fluida e percettiva; le tue idee sono intense e ora devi incanalare tutto questo. Tuttavia, ti viene ricordato che le idee hanno bisogno di decodifica e utilità pratica. Cerca di applicare le tue idee nella routine, nel lavoro e nella salute. Buone intuizioni e intuizioni possono facilitare il lavoro e le direzioni che devi prendere nel campo materiale.

ACQUARIO

Questo periodo ti rafforza notevolmente e instilla il tuo senso di autostima. La tua sensibilità ti aiuta ad avere sicurezza materiale, aggregare, accogliere e valorizzare te stesso e i tuoi talenti. Tuttavia, ti viene ricordato che devi decodificare questo senso in espressioni creative così come l’espressione di chi sei. Abbiate un cuore aperto per esprimere ciò che è vero.

PESCI

Il Sole e Mercurio nel tuo segno (solare o nascente) ti portano grande attenzione sulla tua essenza e su come esprimerla. È con maggiore chiarezza di intenti e parlante. Tutto questo, però, dovrebbe aiutarti a decodificare le tue emozioni personali, i problemi familiari, il passato e i desideri; Tutto questo richiede lavoro e consapevolezza. Usa la tua visione unica per esprimerti davvero in questi contesti.