Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Una lettera d’amore, una telefonata della tua cotta, un’email romantica… In ogni caso, questo è ciò che vorresti vedere accadere e questa faccenda potrebbe occupare l’intera giornata. Ma sai, accadrà se deve accadere. Nel frattempo, non trascurare il tuo lavoro. Ti sentirai stimolato e, inoltre, quando tornerai a casa potresti ricevere una bella sorpresa. Dedicati al tuo lavoro e il resto avverrà naturalmente, senza che tu ci pensi nemmeno.

Toro

È possibile che oggi ci sia una mancanza di comunicazione tra te e il tuo partner, o tra il tuo collega o il tuo partner. Improvvisamente, dubiti di loro e inizi a fare domande. Ma non cadere nella trappola. Lascia spazio al tuo lato caldo e amichevole per ristabilire un contatto di qualità. Potresti scoprire che tutto va bene. Forse hai solo bisogno di un po ‘d’aria. E potrebbe anche farti molto bene. Vale la pena parlarne.

Gemelli

Con una giornata come oggi, il resto dell’anno promette di essere buono in termini di amore. Senza dubbio vorrai vivere nuove avventure e, naturalmente, anche realizzarti a livello personale. Dovresti comunque cercare di rendere più intensa la relazione d’amore che hai attualmente. Usa tutto il tuo fascino ed entusiasmo per riversare il tuo amore nel cuore della persona scelta. Non aspettare oltre per conquistare o recuperare la persona che ti fa battere il cuore.

Cancro

Oggi è un buon giorno per apprezzare il valore della tua relazione romantica e il posto che occupa nella tua vita. A volte sembri molto bravo da solo e ti chiedi se vuoi continuare con l’altra situazione. Ma nel tuo cuore, sai molto bene quanto hai bisogno di qualcuno. Se questo non è il caso, dovresti almeno renderti conto che non sei così solo come pensi.

Leone

Oggi sarete in uno stato d’animo pieno di nostalgia. Forse sei solo un po’ più sentimentale del solito. Durante i mesi estivi, e più in vacanza, è sempre un buon momento per fare un piccolo esame di coscienza. Niente di grave, solo un equilibrio che ti permette di andare avanti. Non lasciare che i rimpianti e gli errori del passato ti indeboliscano. Sii più indulgente con te stesso se vuoi costruire progetti solidi.

Vergine

Oggi potrebbe essere una giornata piena di passione ed eccitazione. Per questo motivo, potresti avere difficoltà a concentrarti sul tuo lavoro. Nonostante questo, cerca di attenerti al tuo programma. Sarai molto più rilassato e, se non l’hai già fatto, potresti approfittare dei momenti di un appuntamento che vuoi fissare il prima possibile. Per i single del momento, dovrebbero prendere coraggio e proporre un piano alla persona che ti piace.

Bilancia

La tua natura accomodante sarà mostrata per tutto il giorno di oggi. Inoltre, hai un comportamento gentile e affascinante che fa sentire tutti molto a proprio agio con te. Forse troverai nuovi clienti o organizzerai un colloquio di lavoro con un potenziale dipendente. Saprai come farlo sentire rilassato e fargli apprezzare la conversazione. La tua socievolezza diffonderà gentilezza e buon umore intorno a te, facendo sentire tutti a casa.

Scorpione

L’idea che oggi si stia sognando qualcos’altro non è esclusa. E, naturalmente, particolarmente innamorato. Se sei single tuo malgrado, dovresti chiederti perché e cosa dovresti fare e quali azioni dovresti intraprendere per cambiare questa situazione. Se vivete in coppia, dovreste fissare un appuntamento al piccolo ristorante dove vi siete incontrati per la prima volta. E, in entrambi i casi, ricorda di tenere sempre i piedi per terra, solo per non saltare un gradino sulla scala. Rovinerebbe tutto.

Sagittario

Oggi potresti cercare di condurre ricerche. Sei una persona molto capace di esaminare le cose in profondità quando cerchi negli occhi delle persone per trovare le risposte che stai cercando. Dovresti sentirti libero di adottare una posizione aggressiva se sei guidato da un istinto viscerale. Usa le tue emozioni come strumento invece di credere che ti stiano ostacolando. E non esitate a dare consigli perché state percependo le cose molto correttamente.

Capricorno

Non sorprenderti se oggi ti ritrovi molto sentimentale e senti che attraversi la vita con il cuore in mano. È ora o mai più passare del tempo con la persona scelta del tuo cuore. Se sei solo, dovrai guadagnarti da vivere. Esci di casa e della tua prenotazione. Provoca incontri, mettiti in una situazione. E con quell’amico e confidente, dovresti pensare se l’amicizia è l’unica relazione possibile che puoi avere con lui / lei.

Acquario

Sarai molto sorpreso dall’attenzione che le persone ti presteranno oggi. L’energia della giornata è giocosa e romantica. Se esci a pranzo, anche la cameriera potrebbe flirtare con te. Anche al tuo lavoro, un collaboratore potrebbe improvvisamente mostrarti un interesse inaspettato. E non capirai perché un gioco romantico ti metta improvvisamente nel mirino di molte persone. Un consiglio, concediti il lusso di deliziarti con quelle attenzioni inquietanti.

Pesci

L’amore e il romanticismo daranno la nota oggi. La configurazione dei pianeti stimola sentimenti e relazioni. Potresti voler organizzare una di quelle piccole cene solo per due e a lume di candela, e preparare quel piatto delizioso ed esotico di cui custodisci gelosamente il segreto della sua ricetta. Potresti andare molto lontano se gli parlassi dell’amore. Se sei single, ora è il momento per te di presentare e andare al primo appuntamento. Potresti non pentirtene.