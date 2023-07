Oroscopo Paolo Fox 3 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Non avrai molta pazienza oggi. Devi rivedere la tua visione delle cose per ottenere ciò che vuoi. Pensa con calma e valuta i pro e i contro dei tuoi piani. Non lasciarti trasportare senza senso. Usa qualcosa che ti interessa davvero in modo da poterti rilassare, come praticare sport o camminare sulla spiaggia o in un parco. Non persistere in pensieri oscuri temporanei. Le tue frustrazioni potrebbero trasformarsi in speranze costruttive se controlli le tue emozioni. Fare il punto delle cose con il tuo partner è nelle tue carte.

Toro

Oggi è facile per te sentirti spiazzato. Potresti pensare che non abbia senso cercare di parlare con gli altri, specialmente se questa persona è un fratello, un parente o un vicino. Fortunatamente, è una breve influenza. Concediti una pausa, poiché non ti prendi abbastanza cura di te stesso. Attenzione ai crampi muscolari e ai movimenti scorretti. Sarai in grado di risolvere ciò che deve essere ordinato nella tua vita amorosa in un ambiente tranquillo e intimo. E senza passare attraverso intermediari dubbi.

Gemelli

Oggi puoi appoggiarti alla fiducia e all’accordo, lavorare per rafforzare le cose, specialmente per quanto riguarda l’amicizia. La tua impazienza potrebbe renderti spericolato, quindi fai attenzione. La tua fede e tenacia ti aiuteranno ad avere successo, indipendentemente dai pensieri dei tuoi detrattori e di altre persone gelose nella tua cerchia sociale. Devi pulire l’aria con il tuo partner. La ragione di ciò è un ostacolo che devi attraversare dentro di te, dove il passato sta spuntando la testa.

Cancro

Arriverai alla fonte e ti sentirai così bene e così fresco che non lascerai che le cose banali prosciughino la tua energia. La tua sensibilità è così acuta che puoi capire le cose senza che nessuno te lo dica. Questo è il modo migliore per comunicare. Troverai facile entrare in contatto con persone molto interessanti e c’è qualcosa di nuovo nell’aria. Hai bisogno di movimento, che ti aiuterà a sbarazzarti dello stress. Una nuova era di successo sta iniziando nella tua vita. Sei sulla strada giusta.

Leone

Ti senti stanco e il tuo morale è esausto. Perché non prendersi qualche giorno di ferie? Potresti praticare uno sport, visitare un posto e trascorrere un momento piacevole con la tua famiglia. Oppure potresti semplicemente non fare nulla, per una volta non sarebbe chiedere troppo. La pace è ciò che vuoi, ma la cercherai in un modo che frustrerà il tuo partner. Fai attenzione a non implicare un significato inesistente con il tuo silenzio e non lasciare spazio a fraintendimenti.

Vergine

Questa è una giornata tipo in cui puoi avere un incontro atipico. Potresti incontrare qualcuno che è particolarmente seducente e attratto dalle cose belle. Saranno emotivi e amorevoli, sapranno come mantenere la tua attenzione e tenerti vicino. Il tuo radar emotivo si affilerà e ti renderà selettivo. Non interromperlo. Ci sono così tante cose che accadono intorno a te, che hai solo un desiderio, essere solo, e ne avrai davvero bisogno.

Bilancia

Indipendentemente da ciò che provi a fare oggi, ti sentirai bloccato dalle circostanze o da qualcuno che vuole influenzarti. Basta accettarlo e aspettare che passino un paio di giorni. Inoltre, avrai la tendenza a idealizzare il passato. Cerca di non raggiungere questo vicolo cieco. Si corre il pericolo di esagerare. Parlare con persone che ti amano ti aiuterà a trovare pace e chiarire le tue idee. Sfrutta al massimo questi momenti positivi, non rimanere fuori.

Scorpione

Puoi essere affascinante quando vuoi, quindi smetti di disturbare gli altri. Se fai uno sforzo per mostrare la tua vera natura e aprirti ad altri mezzi per esprimerti, sarai in grado di goderti una giornata speciale e molto piacevole. Vedrete che avete fatto la cosa giusta cedendo terreno e facendo concessioni. Il risultato sarà buono. Il tuo bisogno di amore sta aumentando e il tuo cuore si sta aprendo agli altri. Non ha senso metterti in discussione, il tuo entusiasmo ti sta portando nella giusta direzione.

Sagittario

Allegro e ottimista, sai circondarti di amici fedeli e difendere ciò in cui credi, mostrando con forza le tue idee. Questo è uno stile di vita e sai come metterti in gioco per far avanzare le cose. La luna ti renderà sensibile e vulnerabile. Potresti fare una mossa che hai rimandato per molto tempo e sarà coronata da successo. Oggi siete nell’occhio del ciclone e questo vi sta schiacciando. In ogni caso, dovrai fuggire al momento giusto.

Capricorno

Sembra che la tua giornata possa scorrere bene e anche qualche viaggio potrebbe sorgere. Avrai l’opportunità di dare una mano a qualcuno al lavoro. È tempo di seppellire l’ascia di guerra e imparare dall’esperienza. Gli sforzi che puoi fare oggi saranno altamente produttivi. Avrai bisogno del riconoscimento del tuo partner più che mai per dimostrare che sei un essere seducente. Se sei single, avrai anche la possibilità di calmarti a quel punto. Sarai una persona adorabile.

Acquario

Questa potrebbe essere una giornata piena di sfide al lavoro, sia che tu abbia a che fare con capi, supervisori o governo. Tutto ciò che provi a fare sarà bloccato da qualcuno o circostanze che non ti favoriscono. Lavora con quello che hai. Le persone stanno cercando di influenzarti facendo appello alla tua buona natura. Non ascoltare nessuno. Stai iniziando a sentirti stanco ed è il tuo umore che lo sta facendo. Godere. Oggi non hai una testa con cui lavorare. Il tuo senso metodico di solito manca.

Pesci

Oggi puoi sentire che le aspettative degli altri sono molto alte. È la tua naturale generosità. Tuttavia, hai bisogno di aiuto per guidarti nella tua vita sociale. Sarai in grado di ravvivare l’atmosfera senza essere intimidito da persone irremovibili. Hai bisogno di movimento, che ti aiuterà a sbarazzarti dello stress. Rallenta solo il tuo pensiero. La tua vita sentimentale ti porterà grandi soddisfazioni se smetti di insistere per essere così modesto. Fai qualcosa di diverso, esci dalla routine.