Orario di Io Canto Family su Canale 5: inizio e fine

Io Canto Family: debutto e programmazione

Il programma avrà inizio lunedì 20 maggio 2024, in prima serata su Canale 5 alle ore 21:35.

Io Canto Family: numero di puntate

Questa prima edizione dello spin-off di Io Canto sarà composta da cinque puntate.

Io Canto Family: chi conduce

La conduttrice di Io Canto Family sarà Michelle Hunziker. In questa stagione televisiva, Michelle ha ricoperto il ruolo di giurata a Io Canto Generation e ha condotto la terza edizione di Michelle Impossible & Friends e Striscia la Notizia.

Durante la sua carriera, Michelle Hunziker ha guidato numerosi talent show come All Together Now, con i suoi spin-off All Together Now-La supersfida e All Together Now Kids, Amici Celebrities e Superstar. In Germania, ha presentato la versione tedesca di Pop Idol, Deutschland sucht den Superstar.

Io Canto Family: capisquadra

I capisquadra di Io Canto Family saranno gli stessi di Io Canto Generation: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Io Canto Family: giuria

Per quanto riguarda la giuria, oltre ai confermati Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola, ci sarà la new-entry Fabio Rovazzi, che sostituirà Michelle Hunziker, passata alla conduzione.

Io Canto Family: concorrenti

Le sei squadre in gara saranno composte da due coppie di concorrenti ciascuna. I partecipanti del programma verranno svelati nel corso delle puntate.

Io Canto Family: il programma

I protagonisti di Io Canto Family saranno coppie di familiari uniti dalla passione per la musica. In questo nuovo spin-off, due componenti dello stesso nucleo familiare saliranno sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere le loro storie personali. Le 12 coppie di concorrenti si sfideranno per conquistare la vittoria.

I capisquadra offriranno la loro esperienza per sostenere e guidare i concorrenti durante tutto il percorso, accompagnandoli anche nelle esibizioni. La giuria valuterà le performance, tenendo conto non solo dell’aspetto tecnico, ma anche dell’alchimia e della sintonia. Al termine di ogni puntata, verrà stilata una classifica finale: la squadra ultima in classifica perderà una coppia di concorrenti.

A decidere chi proseguirà la competizione, oltre ai voti della giuria, saranno i voti del quinto giudice, Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, e quelli del pubblico presente in sala, composto da 100 persone. Nella finalissima, una sola coppia vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 euro.

Io Canto Family: orchestra

I concorrenti si esibiranno accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Family: casting

È possibile inoltrare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di SDL2005. Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Io Canto Family anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.