Oroscopo Branko 3 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi ti troverai al top della forma. Dopo tutto quello che hai passato in queste ultime settimane, è persino strano vederti così felice. Le decisioni che hai preso sembrano aver pagato, a meno che tu non sia forse un po ‘innamorato di qualcuno. Tuttavia, troverai ancora più facile del solito scambiare e condividere le tue idee e sentimenti con le persone intorno a te. Dovresti approfittarne.

Toro

Sembrerebbe che proprio in questo viaggio che inizia ti senti pronto a stregare e far impazzire il tuo partner. E perché no. In effetti, oggi potrebbe essere un ottimo momento per questo. Ma per favore non esagerare. Poiché questo giorno tende a distorcere la tua percezione delle cose, sarebbe molto meglio se, prima di tutto, pensassi due volte a cosa fai e come lo fai. Quindi fai attenzione.

Gemelli

È chiaro che hai avuto giorni migliori. Giorni in cui le persone ti sembravano più unite, più disposte a condividere e non prese da chissà quale crisi di individualismo. È molto probabile che oggi sarai anche costretto a cambiare alcuni dei tuoi valori e principi, specialmente quelli che ti permettono di giustificare il tuo comportamento che tende piuttosto a unire volontà e sforzi. Cerca di essere un po’ solo.

Cancro

Senza esserne molto consapevoli, potresti avere una giornata eccellente davanti a te. Beneficerai degli aspetti migliori del viaggio per acquisire fiducia in te stesso che potresti aver perso negli ultimi tempi. E per coloro che hanno un partner, puoi andare avanti molto seriamente nella tua relazione. Ma comunque, non andare troppo lontano. È meglio aspettare qualche giorno per sapere se non confondi churras con merine.

Leone

Se per caso provi ancora un po’ di risentimento nei confronti di tua madre o tuo padre per una recente discussione, è più che probabile che oggi venga alla luce. Inoltre, è molto probabile che tu sia intrattabile, persino vendicativo. Se puoi, lascia uscire quella rabbia passeggera, ma pensa che potrebbe non essere necessario per te alzare il telefono per lasciare andare tutto ciò che ti passa per la testa. Le tue parole possono sopraffare i tuoi pensieri. E sai che potresti pentirtene.

Vergine

Oggi avrete bisogno dell’amore e dell’affetto dei vostri cari. Per natura, dai molto agli altri e li sostieni sempre con tutto il cuore. Ma non puoi sempre ottenere aiuto da loro quando ne hai bisogno. In questo momento, stai chiedendo incoraggiamento e buoni consigli, e stai anche cercando di ricevere un complimento. Non aver paura di cercare sicurezza nel tuo partner e dire ai tuoi cari come ti senti.

Bilancia

Questa giornata dovrebbe offrirti la possibilità di fare una piccola pausa per meditare. Tu, che molto probabilmente sei in piena definizione professionale, potresti approfittare di questo momento per fermarti un po ‘e fare un passo indietro. Un consiglio, dovresti condividere una parte delle tue incertezze con i tuoi cari o con il tuo partner. Questa è un’opportunità per te di metterti, per una volta nella vita, alla portata degli altri.

Scorpione

Oggi potresti scoprire che le persone mostreranno una certa tendenza a non essere d’accordo con te. Senza dubbio questo è spiegato dal fatto che al momento sono un po ‘assorbiti in se stessi, mentre tu sei più coinvolto negli interessi collettivi. Cerca di essere più comprensivo. Quando le persone reclamano la tua attenzione, sarai portato via da sentimenti che saranno più indulgenti riguardo al loro egoismo.

Sagittario

Durante la giornata potresti trovarti intrappolato tra due diverse possibilità. Da un lato, o ti ritiri in te stesso e mediti nascosto nel tuo angolo preferito, o trovi un buon amico per condividere le insoddisfazioni che ti travolgono. Non dovresti esitare a sentirti libero di goderti questo momento un po ‘di più. E se hai paura di annoiare le persone con le tue storie, ricorda che è così che trovi veri amici.

Capricorno

Potrebbe essere che all’improvviso una certa tensione ti assale che viene dal nulla. È probabile che durante il giorno le tue emozioni saranno particolarmente forti, al punto che la tua aggressività, persino il tuo autoritarismo, faranno tremare le persone intorno a te. Non essere sorpreso di vedere alcuni dei tuoi cari andarsene. La verità è che in alcune situazioni, è abbastanza difficile resistere troppo a lungo.

Acquario

Hai tutto in mano per essere felice, quindi oggi dovresti smettere di avere pensieri oscuri. Se le persone sembrano superficiali o pretenziose, cerca di non giudicarle e di non criticarle da dietro. Vivi la tua vita come meglio credi e per favore lascia che vivano la loro. Ti renderai conto che più mostri il tuo buon umore, questa sensazione ti farà conquistare sugli altri e, inoltre, farà bene a tutti.

Pesci

Se hai avuto storie romantiche di recente, dovresti aver notato che qualcosa galleggiava. Anche se non sei riuscito a salire affatto, senza essere in grado di spiegare perché. Tuttavia, la ragione è semplice, vuoi ancora vivere troppo di ciò che hai deciso di vivere, invece di vivere la vita come viene. Per quanto la riguarda, non si può insistere di più su questo punto.