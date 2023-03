Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Mercurio, il pianeta che governa la comunicazione, esalta in voi il desiderio di informarvi di più sulla metafisica, la religione e lo spiritismo. Chiedete, pregate, comunicate con i vostri esseri di luce, affinché possiate presto ricevere una risposta alle vostre preghiere. Non chiedete con timore o suppliche, chiedete con gratitudine e con la certezza che ciò che volete lo avete già. Numeri fortunati: 13, 9, 25.

Toro

Presta attenzione a tutto ciò che è legato al tuo lavoro. Non trascurare ciò che ti dà sicurezza economica. Cerca informazioni su argomenti che possono aiutarti a eccellere in quello che stai facendo. Se hai bisogno di aiuto o collaborazione, lo avrai, devi solo chiederlo. Numeri fortunati: 49, 32, 1.

Gemelli

Il destino ti riserva piacevoli sorprese. Metti la tua mente a lavorare su ciò che ti rende felice e annulla tutti i pensieri negativi. Approfitta dell’energia positiva di Mercurio per comunicare i tuoi desideri. Continua dopo gli obiettivi che vuoi raggiungere. Saturati di energia positiva e vedrai come tutto ti sarà dato facilmente. Numeri fortunati: 30, 7, 18.

Cancro

Mercurio ora ti incoraggia a viaggiare, a conoscere nuovi luoghi, nuove culture e nuove persone. L’amore potrebbe facilmente accadere se lo stai cercando. La tua facilità di parlare ti porterà a connetterti con coloro che la pensano come te. Rompi la monotonia e lanciati alla conquista dei tuoi sogni, Sagittario. Numeri fortunati: 11, 6, 44.

Leone

La tua vita è stata un po ‘fuori controllo ultimamente e ora sei sulla strada della stabilità e del recupero. Mercurio ti aiuterà a trasformarlo in un modo insolito ma molto divertente. Applica la tua intuizione a ciò che stai facendo e vedrai che hai ragione. Numeri fortunati: 28, 15, 3.

Vergine

Mercurio ti dà il via libera per formalizzare le unioni sentimentali e anche quelle professionali. L’attività che conduci con coloro di cui ti fidi avrà successo. Le corporazioni e le questioni legali sono favorevolmente enfatizzate. Nell’unione c’è forza e questo è ciò che i pianeti conservano per voi. Numeri fortunati: 2, 33, 48.

Bilancia

Il mercurio si trova nella tua casa della salute. Usa la sua energia per eseguire qualsiasi esame di routine ad esso correlato. Esprimi chiaramente ciò che ti preoccupa. Segui i consigli degli esperti del settore per mantenere il tuo corpo e la tua mente in condizioni ottimali. Numeri fortunati: 15, 47, 3.

Scorpione

La tua parola sarà cosparsa di fascino e gioia mentre hai Mercurio nella tua quinta casa. Sarà molto bello e interessante avere una conversazione con te. Tutti cercheranno la tua azienda perché sicuramente si divertiranno con te poiché sarai in grado di contagiarli con il tuo entusiasmo e la tua grande vitalità. Numeri fortunati: 50, 2, 35.

Sagittario

Esprimi il tuo amore molto dolcemente e sarai ricambiato allo stesso modo. La comunicazione in casa ora migliora notevolmente con Mercurio nella tua quarta casa Zodiac. Cogli l’occasione per incontrare la tua famiglia e concordare quei compiti in cui la cooperazione di tutti è essenziale. Numeri fortunati: 22, 19, 8.

Capricorno

Mercurio, ora nella tua casa che governa la comunicazione, la illumina. Sei sicuramente al tuo meglio per parlare e chiedere ciò che vuoi così tanto. Comunica i tuoi sentimenti, i tuoi desideri, le tue preoccupazioni senza paura. Togliete da dentro ciò che vi infastidisce, ma lasciate anche uscire espressioni d’amore. Numeri fortunati: 43, 12, 17

Acquario

Fatti pagare bene perché te lo meriti. Il denaro è ciò di cui hai bisogno in questo momento, quindi approfitta del fatto che Mercurio si trasferisce nella tua seconda casa per utilizzare la tua parola e raggiungere i tuoi obiettivi. Non continuate ad aspettare ciò che vi è stato promesso e chiedete ora ciò che vi spetta di diritto. Numeri fortunati: 38, 5, 22.

Pesci

Mercurio entra oggi nella tua prima casa dello Zodiaco, riversando fascino sulla tua parola e sulla tua persona. Sei al tuo meglio per tenere conferenze, parlare in pubblico, interagire con persone che ti danno e non ti tolgono. La tua personalità avrà un impatto, specialmente quando esprimi te stesso. Numeri fortunati: 3, 47, 39.