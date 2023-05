Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 31 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Potresti sentirti isolato dal mondo di oggi. Inoltre, ti renderai conto che hai la più grande difficoltà a concentrarti e in modo che gli altri non pensino che tu sia assente. Infatti, Ariete, ora le tue emozioni hanno la precedenza sulla ragione e senti che qualsiasi decisione diventa un vero successo. Ma chi o cosa è la causa di questo stato? Forse hai la risposta…

Toro

Se non ti mostri così testardo oggi, le cose andranno bene. Toro, è giunto il momento per te di metterti al lavoro su progetti che richiedono una buona dose di concentrazione e pazienza. Questo giorno porterà temperanza alle tue emozioni e dovresti approfittarne. Sarai felice di rallentare istintivamente e concentrarti sulle questioni essenziali della tua vita.

Gemelli

Durante questo viaggio la comunicazione scorrerà particolarmente bene per la maggior parte dei Capricorno. Pertanto, dovresti usare questa capacità per portare avanti i tuoi progetti perché sarai molto persuasivo o per raccogliere informazioni che troverai utili in seguito. La verità è che sentirai che gli altri sono molto ricettivi ai tuoi suggerimenti. Ora è il momento di catturare le tue idee più audaci.

Cancro

Non è impossibile che alcuni problemi che influenzano la vita sentimentale della maggior parte dei Cancro possano disturbarli in questo giorno. Nel tuo caso, forse vorresti visitare altri angoli ancora inesplorati della tua relazione e non hai il coraggio di dirlo al tuo partner. A meno che tu non preferisca aspettare un po ‘per essere più sicuro dei tuoi sentimenti. In entrambi i casi, oggi potresti prendere la decisione di andare avanti.

Leone

Oggi potrebbe essere una giornata piuttosto tesa. È probabile che alcuni membri della tua famiglia o del tuo partner diventino particolarmente irritabili o che i tuoi figli diventino insopportabili e che, inoltre, ti rimproverino di aver dimenticato questo o quello. Quindi tu, Leone, che senza dubbio hai appena capito che essere utile non deve essere confuso con l’essere al servizio di qualcosa o qualcuno, li metterai fermi.

Vergine

Sembrerebbe che oggi la tua sensibilità sia leggermente in profondo disaccordo con le tue azioni. Continui a fare i soliti gesti, fai le cose come previsto, ma è un po’ come se il cuore non fosse proprio lì. La verità, Vergine, non dovresti chiederti perché. Ultimamente hai avuto molto lavoro o forse in questi giorni hai pensato e stai raggiungendo il limite. La cosa migliore che puoi fare è dormire.

Bilancia

Se hai un amore per la letteratura, Bilancia, forse è giunto il momento per te di provare a farcela. Ecco perché oggi dovresti scrivere quello che ti viene in mente, storie, racconti, poesie… A meno che quello che vuoi veramente è scrivere alcune lettere. I tuoi amici potrebbero essere sorpresi di ricevere alcune meravigliose dimostrazioni del genere epistolare oggi. Non pensare che per scrivere devi essere William Faulkner.

Scorpione

Questo è un giorno in cui dovresti approfittare per meditare sulla tua situazione affettiva. Dovresti essere particolarmente ricettivo a tutti i tipi di richieste dei tuoi cari. Scorpione, potresti chiederti quali sforzi dovresti fare per migliorare l’armonia nella tua casa o nella tua relazione. Perché non cercate di fare insieme il punto sui desideri e i desideri reciproci? Anche se oggi ci sono risposte improbabili, non esitate ad avviare il dibattito.

Sagittario

Oggi potresti trovarti nella posizione di un giudice. Perché è possibile che, anche se è sabato, qualcuno ti chiami e ti chieda la tua opinione per decidere tra due punti di vista, probabilmente nel contesto del tuo lavoro. La verità è che la configurazione planetaria del giorno ti aiuterà. Per una persona come te, che di solito è piuttosto di parte, questo sarà un buon esercizio. Usa la tua leggendaria lealtà, amico del Sagittario.

Capricorno

Dopo alcuni giorni piuttosto pesanti, oggi sarete pieni di energia per affrontare la giornata. Capricorno, la tua capacità di sedurre sarà al suo apice. Quindi fai attenzione a tutti coloro che potrebbero incrociare il tuo cammino, sia uomini che donne, e vorranno solleticarti, anche se si troveranno completamente disorientati. D’altra parte, il lunedì dovresti cogliere l’occasione per chiedere al tuo capo una promozione.

Acquario

È tempo per te di darti ciò di cui hai bisogno. Questa sarà la questione della piccola tensione che si anniderà nell’aria per tutta la giornata di oggi. I tuoi desideri non vanno sempre nella direzione di ciò che ti si addice o ti rende migliore, come se fosse impossibile unire i due, specialmente nelle questioni sentimentali. Acquario, rimanere nella tua caverna creativa o condividere la tua vita, questa è la domanda.

Pesci

Oggi sarà una giornata piuttosto dolce, ma a condizione che tu faccia gli sforzi necessari per risolvere le battute d’arresto materiali. Pesci, riconosci che passeresti volentieri metà della giornata a pensare alle cose meravigliose che potresti fare nei prossimi giorni, ma il tuo partner, i tuoi figli o il tuo capo potrebbero farti tornare con un po ‘di durezza alla realtà in modo da affrontare il qui e ora. Ma non rinunciare alle tue belle idee…