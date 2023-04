Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi martedì 4 aprile 2023: hai letto gli astri per te

Ariete

Astenersi oggi dal prendere decisioni importanti riguardanti il vostro lavoro o la vostra salute perché c’è un elemento di confusione. Ariete, il tuo idealismo potrebbe influenzarti in una direzione di cui in seguito ti pentirai. Resta sulla rotta fino a quando non sai davvero cosa sta succedendo. La tua vita emotiva predomina e stai pensando di costruire una fortezza inespugnabile intorno alla tua vita amorosa. Prenditi il tempo per goderti le forti sensazioni che proverai.

Toro

La tua vita quotidiana sarà piena di persone simpatiche e raffinate. Mentre alcuni elementi superficiali e frivoli possono infastidirti, sarà una situazione eccellente per nuovi incontri. Non avrai bisogno di guardare lontano per stabilire relazioni gratificanti. Toro, dedicherai la maggior parte delle tue energie a tessere una barriera protettiva intorno alla tua relazione. Assicurati di non arrivare al punto di isolarti dal mondo esterno perché il tuo partner non lo apprezzerebbe.

Gemelli

Questo sarà un grande giorno per una comunicazione efficace con coloro che ti circondano e per far avanzare le cose. Le tue capacità ti permetteranno di trovare le parole giuste ed equilibrate per affrontare argomenti difficili con le persone a te vicine. Vi ascolteranno dall’inizio alla fine e saranno molto attenti alle vostre speranze e aspettative. Riceverai buone notizie. Sarai anche ottimista e questo ti porterà fortuna. Gemelli, è un buon momento per fare rete.

Cancro

Oggi la tua immaginazione può essere piena, quindi puoi sognare tutti i tipi di storie fantastiche. Tuttavia, le discussioni sono soggette a confusione e persino a sospetti. Accettalo e rimanda le decisioni importanti di qualche giorno. Cancro, non cercare di forzare le cose oggi. Dovrai riscoprire te stesso, ricaricare le batterie in seno alla tua famiglia e mettere da parte le tue relazioni sociali e professionali, che ti avranno reso ansioso o nervoso negli ultimi tempi.

Leone

I loro sogni potrebbero diventare realtà più rapidamente e facilmente, se giochi saggiamente con le regole sociali e lanci gli inviti giusti. Dovresti riunire le persone giuste e accompagnare la buona volontà generale intorno a te con tutto il tuo potenziale di organizzazione, gestione e iniziativa. Le relazioni che attiri potrebbero essere di natura passionale. Se sei single, un appuntamento potrebbe spingerti al limite dell’indulgenza… Calore e voluttà sono in gioco per tutti i nati sotto il segno del Leone.

Vergine

Non confondere la gentilezza con la debolezza. Impara a chiedere rispetto per le tue opinioni quando necessario o quando le persone non notano i tuoi commenti o correzioni. Sarebbe un peccato per il risultato finale. Rimani fermo ed esprimi le idee che ritieni importanti. Vergine, i tuoi piani sono molto promettenti, ma pensa a come ci arriverai. Aiutare il tuo partner aumenterà la tua stima. La conversazione ti aprirà le porte.

Bilancia

L’amore, l’amicizia e l’affetto prevarranno dentro e intorno a voi. Sarà una giornata ideale per incontri, scambi e partnership. Anche le riconciliazioni saranno nelle carte poiché tutti aspireranno a mantenere relazioni armoniose tra loro e con te prima. Non rimanere nella tua bolla, dì sì agli inviti. Se hai un partner, la Bilancia, ora è il momento di uscire e passare una notte insieme e uscire dalla routine. Anche se è lunedì.

Scorpione

Oggi, le discussioni con amici o membri del gruppo potrebbero deludervi. Potresti sentirti escluso. Può darsi che ti senta come se le persone ti stessero facendo uscire di proposito o non ti stessero raccontando tutta la storia. Dimentica questo. Scorpione, è tempo di pensare al tuo progresso personale e guardare al futuro con determinazione. La fortuna si trova più che mai nei vostri scambi con gli altri e non avanzerete verso le vostre speranze e aspirazioni se trascurerete il contatto umano.

Sagittario

I cieli si apriranno e la dinamica sarà di nuovo uno scambio allegro ma interessante e sempre cortese con gli altri. Sarà un’ottima opportunità per fare nuove amicizie, incontrare potenziali mentori o dare uno scopo inaspettato ai tuoi piani. Sagittario, troverai più facile avere successo quando si tratta di amore. Un incontro molto positivo potrebbe cambiare la tua vita se sei single, quindi non rimanere a casa. Le relazioni esistenti si approfondiranno, le trarranno al meglio.

Capricorno

Riacquisterai il tuo ottimismo una volta presa una decisione chiara, non rimandare. Per quanto riguarda il fitness, le cose hanno alti e bassi in questo momento e il tuo corpo non è abituato alle tue nuove attività. Tuttavia, la tua stanchezza è reale e deve essere affrontata. Quindi riposati. Sforzati di raggiungere gli altri e di essere consapevole delle loro aspettative. Capricorno, essere naturale sarà la tua carta per avere successo.

Acquario

Avrai la sicurezza di convincere gli altri che i tuoi piani sono ben fondati e che la strada sarà chiara. Ora avrete complici, persone fidate, consiglieri e compagni per muovervi in buona compagnia in un’ottima atmosfera di principi umanistici e buona volontà. Acquario, un’ondata di passione può ravvivare la tua vita amorosa e ti sentirai come un pesce nell’acqua. Vivi il momento senza preoccuparti del futuro. Aspetta un paio di settimane per prendere decisioni.

Pesci

Avrai supporto, che sarà della massima importanza il mese prossimo. I contatti sono ben scelti. Non andare nella direzione sbagliata. Pesci, un cambiamento importante è in vista. Che si tratti della rottura di una relazione esistente, di un ritorno dal tuo passato o di un disaccordo con il tuo partner, la questione dovrebbe essere risolta delicatamente. Prendi una certa distanza e non aspettare la tua opinione.