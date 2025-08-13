Gli scienziati hanno individuato una molecola nei broccoli e altre verdure crocifere che potrebbe aiutare a contrastare la crescita dei tumori attraverso l’attivazione di un gene oncosoppressore





Una nuova ricerca ha portato alla luce un’importante scoperta che riguarda il potenziale antitumorale delle verdure crocifere, in particolare i broccoli. Gli studiosi hanno identificato una molecola chiamata indolo-3-carbinolo, presente in queste verdure, che potrebbe contribuire a contrastare lo sviluppo di diversi tipi di tumori. Questo risultato rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione del ruolo che la dieta può avere nella prevenzione e nel trattamento del cancro.





Il fulcro dello studio è il gene PTEN, un noto oncosoppressore che svolge un ruolo cruciale nel controllo della crescita cellulare. Tuttavia, quando il gene PTEN subisce mutazioni o viene inibito, può favorire l’insorgenza di tumori. Gli scienziati hanno scoperto che un altro gene, il WWP1, produce un enzima che ostacola l’attività del PTEN, rendendolo inefficace nel suo compito di soppressione del cancro. In questo contesto, il WWP1 agisce come una sorta di “criptonite” per il PTEN, impedendogli di svolgere la sua funzione protettiva.

La svolta è arrivata quando i ricercatori hanno analizzato i broccoli e altre verdure crocifere, scoprendo che contengono la molecola indolo-3-carbinolo. Questa molecola è in grado di disattivare l’enzima prodotto dal gene WWP1, permettendo così al PTEN di riprendere la sua attività oncosoppressiva. Attraverso esperimenti condotti in laboratorio su modelli animali, gli studiosi hanno osservato come il PTEN riesca a contrastare la crescita tumorale grazie all’azione dell’indolo-3-carbinolo.

Secondo quanto riportato nello studio pubblicato su Science, intitolato “Reactivation of PTEN tumor suppressor for cancer treatment through inhibition of a MYC-WWP1 inhibitory pathway”, questa scoperta apre nuove prospettive per lo sviluppo di trattamenti innovativi contro il cancro. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che i risultati ottenuti in laboratorio non sono direttamente applicabili al consumo quotidiano di verdure. Per replicare gli effetti osservati negli esperimenti, sarebbe necessario ingerire quantità molto elevate di verdure crocifere, pari a circa 2,5 chili di cavolini di Bruxelles crudi al giorno.

Tra le verdure crocifere che contengono l’indolo-3-carbinolo ci sono, oltre ai broccoli, il cavolfiore, il cavolo, i cavolini di Bruxelles e il cavolo riccio. Questi alimenti potrebbero quindi essere utili per arricchire la dieta e contribuire al benessere generale, anche se non possono garantire gli stessi benefici antitumorali osservati in laboratorio.

Gli scienziati stanno ora lavorando per capire come sfruttare questa scoperta per sviluppare terapie mirate. L’obiettivo è quello di isolare e utilizzare l’indolo-3-carbinolo in modo più efficace, senza la necessità di consumare quantità eccessive di verdure. Questo potrebbe portare alla creazione di farmaci o integratori che possano offrire gli stessi benefici osservati negli studi preclinici.

La ricerca rappresenta un passo importante nella lotta contro il cancro e sottolinea l’importanza di uno stile di vita sano e di una dieta equilibrata. Sebbene siano necessari ulteriori studi per tradurre queste scoperte in trattamenti pratici, il lavoro degli scienziati offre nuove speranze per il futuro della medicina oncologica.

Secondo Zeina Ayache, autrice dell’articolo originale, questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi approcci terapeutici che sfruttano le proprietà naturali degli alimenti per combattere malattie gravi come il cancro. La ricerca continua a dimostrare come la scienza possa trarre vantaggio dalle risorse naturali per migliorare la salute umana.



