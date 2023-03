Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 5 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Ariete, le aspirazioni economiche si realizzano questa settimana. Devi imparare a lasciare andare il passato, c’è una situazione che ti trascini a lungo e devi risolverla il prima possibile, potrebbe avere un impatto negativo sulla tua vita. Fatto curioso con un succo di frutta, fai attenzione a dove mangi. Piacevoli eventi familiari in questi giorni.

Toro

Toro, riceverai benefici che non aspetteranno, risolverai un problema a casa che ti ha molto preoccupato. Una persona vicina ti sosterrà incondizionatamente. La persona alta con caratteristiche straniere porta buone notizie per te. Oggi sarai molto premuroso, guardati intorno e cerca di essere obiettivo.

Gemelli

Gemelli, tra gli alti e bassi monetari sta emergendo una concrezione o un colpo di fortuna. Controlla qualcosa sotto il letto, qualcosa che avevi perso lo ritrovi dopo un po’. Conosci qualcuno che ha un intervento chirurgico, tutto andrà bene. Oggi ti sei svegliato con una forza infinita di abbondanza di successi e nuove idee. Tutta la rabbia sarà molto buona per te e per i tuoi.

Cancro

Cancro, il sole sorge finalmente nella tua vita, tutto sarà a tuo favore. Sfrutta al massimo quell’energia per raggiungere i tuoi obiettivi, non perdere tempo a lamentarti, il successo è tuo. Prenderai la decisione giusta, la tua famiglia potrebbe non supportarti, ma presto capiranno le tue azioni e tutto sarà risolto. Non sentitevi meno di chiunque altro e abbiate il coraggio di vivere in armonia e felicità.

Leone

Leone, è tempo di apportare cambiamenti nella tua vita. Prepararsi per questa nuova fase all’inizio sarà difficile, ma con il tempo ti renderai conto che ogni sacrificio è valsa la pena. Vittoria in qualcosa che fai, prova di più. Non abbiate paura, siete forti e coraggiosi. Vai avanti, se non rischi non saprai cosa sarebbe potuto succedere. Sarai preoccupato per un problema familiare.

Vergine

Vergine, attenzione alla perdita nel vostro ambiente, sarete giù per questo, ma vi raccomando di pregare e di non smettere di avere fede. L’amicizia è qualcosa che apprezzi molto e non sarai in grado di perdonare una bugia, calmati qualcuno si scuserà per una situazione di tradimento, è da parte tua essere in grado di dare una nuova opportunità. Pensa alle cose prima di prendere una decisione.

Bilancia

Bilancia, è tempo di avere sicurezza economica, quindi si considerano diverse forme di lavoro dipendente o indipendente. Devi prima credere in te stesso e sapere che tutto ciò che vuoi fare lo otterrai, combatti e prova di più. Cercate l’armonia nella vostra casa e dentro di voi. Viaggiare per risolvere problemi familiari.

Scorpione

Scorpione, è necessario chiarire un impegno di lavoro per evitare incomprensioni e/o problemi futuri. Pensa attentamente prima di prendere una decisione. Avrai eventi familiari di grande preoccupazione, dovresti dedicarti di più a loro, almeno mentre la tempesta passa. Forza e fede d’ora in poi, non lasciarti sopraffare dalla tristezza.

Sagittario

Sagittario, sarai consapevole del corretto funzionamento di qualcosa che è sotto la tua responsabilità. Penserai a studiare, non rimandarlo più. La tensione familiare in questi giorni, evita le lotte e porta le persone alla conciliazione. Non essere così intenso nelle cose, controlla te stesso. Prenditi cura della tua salute, in particolare della tua dieta. Ogni giorno è un nuovo apprendimento, non dimenticare.

Capricorno

Capricorno, un segreto viene alla luce. Attenzione agli assalti ai trasporti pubblici. In attesa di regolarizzazione dei documenti. Dopo che l’oscurità arriva la luce, tutto sarà organizzato. Le cose vengono posticipate ultimamente, è necessario che impari a fare altre strategie che possono darti un risultato più efficace e raggiungere così i tuoi obiettivi finali.

Acquario

Acquario, Non aver paura, fai le cose in sicurezza. Ricorda che i tuoi principi ti rendono una persona seria e responsabile, che nessuno ti toglie di mezzo. Non smettere di sognare, vai avanti e non lasciare che nessuno ti fermi. Non perdete quella forza e quell’energia positiva che vi caratterizza, riceverete presto ottime notizie. Tutto diventerà chiaro alla fine della giornata.

Pesci

Pesci, inizi l’occupazione con successo. Devi avere un senso di appartenenza. Nuove opportunità le stelle ti stanno facendo brillare. Oggi il sole splenderà per voi portandovi buone notizie, fiorirete e vi sentirete soddisfatti dei vostri successi. A livello familiare sentirai molta gioia per il raggiungimento dei tuoi cari, celebrazioni e gioie a casa.