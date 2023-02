Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 6 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il giorno più romantico della settimana: venerdì 10 febbraio La Luna rappresenta il tuo sé emotivo e sensibile. Mentre attraversi la Bilancia questa settimana, attiverà la tua relazione romantica, aiutandoti ad attingere ai tuoi veri sentimenti proprio mentre il tuo segno si illumina con un terzo pianeta che si sposta in Ariete. Presta attenzione ai tuoi sentimenti anche se sono scomodi perché sono sempre veri.

Toro

Il giorno più romantico della settimana: domenica 12 febbraio L’energia dello Scorpione governa tutte le questioni del cuore per te perché rappresenta la passione che a volte ti manca credendo di non poter avere tutto. Mentre la Luna si sposta in questo segno zodiacale questa settimana, è la tua occasione per attingere alla profondità di te stesso e della tua relazione. Una volta che inizi a riflettere ciò che vuoi ricevere, improvvisamente diventa molto più facile da creare.

Gemelli

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Essendo uno dei segni più sociali dello zodiaco, questa settimana è importante portare la tua relazione in nuove scene sociali divertenti ed eccitanti. Hai avuto mesi difficili. O stavi attraversando una transizione nella tua relazione o ti sei rotto completamente. Ora che ne stai uscendo, hai più che mai bisogno dei tuoi amici. Che ti stia aiutando a dimenticare un ex o semplicemente dando a te e al tuo partner la possibilità di ridere e divertirvi, questa settimana i tuoi amici ti aiuteranno a migliorare la tua relazione.

Cancro

Il giorno più romantico della settimana: sabato 11 febbraio Mercurio è il pianeta della comunicazione; in Acquario, attiva i temi dell’intimità e della trasformazione. Stai subendo un’immensa trasformazione mentre inizi a trovare un maggiore equilibrio tra la cura di te stesso e la tua relazione. Questa settimana, le conversazioni diventano la chiave per andare avanti e continuare la tua crescita in modo che tu possa continuare a sentirti sicuro di poter avere tutto.

Leone

Il giorno più romantico della settimana: sabato 11 febbraio Mercurio governa sia i tuoi pensieri che le parole che dici. Questa settimana, come segno che governa le tue relazioni romantiche, l’Acquario, i turni, le conversazioni si rivolgono al futuro. L’Acquario crede nel compromesso ma lo fa in un modo che si adatta ai propri sogni o bisogni. Non c’è un piano da seguire, e invece crei il tuo. Usa questa energia per apportare i cambiamenti nella tua vita amorosa che stavi cercando.

Vergine

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Sta prendendo forma una settimana fenomenale mentre Nettuno in Pesci si allinea con Mercurio in Capricorno. Nettuno in Pesci attiva la tua relazione romantica mentre Mercurio in Capricorno fa emergere conversazioni su impegno, matrimonio e persino figli. Questa potrebbe essere una settimana che ha dei bei momenti di crescita che ti permettono di sentire che stai davvero portando la tua relazione al livello successivo.

Bilancia

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Questo mese porterà molti cambiamenti romantici per te poiché lo stellium in Ariete raggiunge il picco nel tuo segno zodiacale che governa questa parte della tua vita. Vesta governa la tua casa e il tuo fuoco interiore. Man mano che più pianeti entrano in questa parte della tua carta, vedrai un ulteriore sviluppo delle relazioni. Hai lavorato per questo per anni; devi fidarti della tua crescita.

Scorpione

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Il Nodo Nord in Toro governa tutte le questioni del cuore, mentre l’attuale afflusso di energia dell’Ariete evidenzia problemi di salute e routine quotidiana. Il Toro è il tuo segno opposto e rappresenta l’energia stabile che a volte interpreti come noiosa all’interno di relazioni sane. Mentre Giove in Ariete si allinea con il Nodo Nord, quest’area si espande, mostrandoti che più diventi sano, più miglioramenti vedrai nella tua vita romantica.

Sagittario

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio È probabile che tu sappia già tutto ciò che sta per accadere, ma questa settimana Vesta in Ariete offre un passaggio cruciale. Vesta governa la casa in cui torni ogni notte e quella dentro di te. Mentre questi due si uniscono questa settimana nella parte della tua vita che governa il matrimonio, la gioia, i figli e persino l’espressione di sé, ti stanno guidando a possedere la tua verità. Puoi sfruttare l’espansione di Giove in Ariete solo se sei onesto su ciò che desideri.

Capricorno

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Vesta è l’asteroide che ti aiuta a tornare a te stesso e alla tua verità. È anche responsabile della creazione di uno spazio in cui sentirti al sicuro e curato. Con l’amplificazione dell’energia dell’Ariete questa settimana, la tua attenzione sarà molto attratta da questi problemi. È anche una grande opportunità per la vita che stai vivendo, inclusa la tua relazione, per essere più rappresentativa della tua verità di quanto non sia attualmente.

Acquario

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio I cambiamenti stanno arrivando nella tua vita domestica: il Nodo Nord e Urano si uniscono in Toro, la tua casa solare di casa e famiglia, il che significa che approfondirai il tuo impegno e persino converserai o inizierai a condividere lo spazio domestico. Per quanto tu possa essere stato spaventato in passato, si tratta anche di fidarti della tua crescita e aprirti per ricevere tutto ciò che meriti dall’amore.

Pesci

Il giorno più romantico della settimana: martedì 7 febbraio Il tuo segno opposto è la Vergine, che rappresenta l’energia complementare al tuo segno zodiacale. L’energia della Vergine ti aiuta praticamente a guardare le cose; ti motiva e ti aiuta anche a concentrarti sui passi verso il sogno e non solo sulla sua realizzazione. Mentre la Luna si sposta in questo segno zodiacale questa settimana, ti sentirai più radicato emotivamente e più pragmatico riguardo alla tua vita romantica. Venere è ancora in Pesci, ma la Luna in Vergine non solo può aiutarti a cogliere nuove opportunità, ma può anche aiutarti a vedere le cose da una prospettiva più realistica.