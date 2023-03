Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 7 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Letture scattanti, spettacoli comici, giochi cerebrali ora ti intratterranno e stimoleranno la tua mente. Sarà un buon momento per divertirsi con i tuoi figli, sentirai persino di recuperare il tuo spirito infantile. Sarà anche un momento propizio per il gioco d’azzardo.

Toro

Sentirai il bisogno di “mettere radici” quindi sarà un buon momento per affittare un immobile o per richiedere un prestito per una casa. Gran parte della tua attività sarà concentrata nella tua casa, evita atteggiamenti autoritari in modo che il bel tempo non sia rovinato.

Gemelli

Sarai molto impegnato con telefonate, comunicazioni e trasferimenti non avrai il tempo di annoiarti! Tanto trambusto potrebbe renderti nervoso, quindi dovresti fare attenzione a non commettere errori a causa della mancanza di attenzione o della fretta. Sarà un buon momento per seguire un corso di formazione.

Cancro

Il piano dell’economia inizierà ad attivarsi, ti sentirai più ambizioso e ti sforzerai di guadagnare di più e raggiungere posizioni migliori. Sarà un buon momento per decidere se sei soddisfatto o meno della tua situazione finanziaria e attuare le modifiche necessarie.

Leone

Le vostre energie saranno rinnovate e vi sentirete molto dinamici. Diventerai il centro dell’attenzione e una nuova versione di te stesso emergerà, molto più autentica e carismatica. Programma la tua intenzione di raggiungere ciò che ti sei prefissato di fare.

Vergine

Sarà un buon momento per sfogarsi attraverso la scrittura e lasciare quelle emozioni che hai in te. Troverai il momento giusto per esprimerli e condividerli con qualcun altro. Apprezzerai chi è accanto a te per le sue qualità interiori.

Bilancia

Ora dovresti coltivare la vita sociale e interagire con persone che ti danno un punto di vista più flessibile in modo da poter trovare percorsi alternativi. Sarà anche importante che tu possa mostrare al mondo i tuoi valori poiché hai così tanto da contribuire alla tua comunità.

Scorpione

A livello professionale, il tuo carisma aumenterà e sarai in grado di abbagliare gli altri con le tue capacità. Sarà un buon momento per organizzare e realizzare nuove iniziative lavorative. Puoi iniziare un nuovo lavoro o un’attività più indipendente.

Sagittario

Ora avrai voglia di sperimentare e lanciarti nell’avventura, e tutto ciò che farai avrà un timbro personale. D’altra parte, alcune persone si opporranno ai tuoi piani, ma puoi trasformare la situazione a tuo favore dimostrando che il tuo sforzo è prezioso.

Capricorno

Il tuo naso per le finanze sarà affilato, catturerai le opportunità che normalmente passano inosservate e svilupperai nuove strategie per negoziare. Sarai molto abile nel rilevare le intenzioni nascoste degli altri. È possibile che qualcuno ti riveli qualche segreto.

Acquario

Sarà il momento ideale per voi per generare nuove alleanze e fare un ingresso trionfale in un nuovo circolo sociale. Andrai in luoghi dove avrai il lusso di circondarti di persone con fama, prestigio e successo. Potresti trovare un nuovo amore in qualche evento.

Pesci

Sarà conveniente che tu mangi bene, che ingerisci vitamine per aumentare le difese naturali del tuo corpo e che eviti di esporti a sbalzi di temperatura. Sarà anche una buona occasione per iscriversi a una palestra o per iniziare a praticare uno sport.