Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo può essere un giorno gioioso e divertente per molti Ariete. Pertanto, dovresti goderti attività sociali, gite divertenti, tempo con i bambini, eventi sportivi e opportunità per esprimere le tue capacità creative. Se ci pensi troppo, rischi di perdere le migliori opportunità nella tua vita amorosa. Dubbi inutili stanno mettendo bastoni nelle ruote. Dovresti fare uno sforzo per capire. Molte porte si apriranno se lo fai.

Toro

Vuoi rafforzare le tue amicizie e metterai molto del tuo impegno ed energia nel farlo. Inizierai inviando altri inviti, a una riunione a casa tua o nel tuo posto preferito. Grandi soddisfazioni stanno arrivando. Troverai un supporto positivo per portare a termine i tuoi progetti. Toro, un’ondata di passione continua ad arrivare. Ti dà qualcosa per pensare profondamente a ciò che stai cercando. Sei sulla strada giusta e la risposta arriverà a giugno.

Gemelli

Oggi siete ansiosi di illuminare gli altri su qualcosa. E’ giunto il momento di prendere una decisione importante. Il tuo senso interiore di libertà ti sta guidando sulla strada giusta. Gemelli, faresti bene a combattere la noia che te la sta portando via e rinfrescare le tue idee. Ti senti come se non avessi abbastanza controllo sulla tua relazione o sulla direzione della tua vita amorosa. Non seguire il flusso, c’è molto che puoi imparare dall’inaspettato.

Cancro

Oggi il tuo focus sarà su denaro, flusso di cassa e proprietà. Molti di voi non vedranno l’ora di fare shopping. La tua moderazione ti permetterà di affrontare i dubbi delle persone intorno a te. Il rapporto con il tuo partner viene sotto il segno dell’armonia e della tenerezza. Questo è un buon momento per continuare con i colloqui in sospeso. Dovresti procedere con cura e tatto. Dovresti prenderti il tempo prima di reagire alle cose e funzionerà.

Leone

Sai come esprimere le tue aspettative e desideri in modo chiaro e preciso. Dovresti stare attento e assicurarti che nessuno si senta obbligato a stare in guardia. Quando vuoi, puoi avere molto tatto. Il tempo potrebbe essere teso sul fronte della tua relazione. Troverai un terreno comune, quindi dovresti iniziare a pensare. Le circostanze sono un motivo per tenere separata la tua vita privata. Leone, non permettere a nessuno di mediare tra te e il tuo partner.

Vergine

Ci sono buone probabilità che tu voglia mantenere un basso profilo oggi. Nel frattempo, altre influenze ti incoraggiano a chattare e goderti la reciproca compagnia e sfuggire alla follia a casa. Tuttavia, la solitudine sarà l’ideale. Ti sentirai più a tuo agio a pensare profondamente alle tue speranze e ai tuoi sogni. Vergine, ci sono cose che dovresti guardare da vicino nella tua vita amorosa. Se vuoi superare le tue paure e dissipare quelle del tuo partner, oggi puoi concentrarti su di loro.

Bilancia

Un affare di famiglia potrebbe causare alcuni problemi, quindi dovrai trovare un modo per rendere felici entrambe le parti. Forse è il momento per te di affrontare il problema in modo più diretto in modo da poterlo risolvere una volta per tutte. Avrai risposte inaspettate a domande che aspettavi da molto tempo. Bilancia, hai messo nuovo entusiasmo nella tua vita amorosa. Oggi potrebbe succedere di tutto. L’audacia sarebbe una qualità utile.

Scorpione

Una parte importante della tua personalità è la tua potente aura. Sai come parlare con le persone e trovare i loro punti. La tua percezione sarà enfatizzata oggi e migliorerà il modo in cui ti avvicini alle altre persone. Scorpione, stai per scacciare un dubbio che permetterà alla tua vita amorosa di avanzare in modo positivo. Parla del problema e sarai soddisfatto di te stesso per averlo superato o per averlo superato dal tuo partner.

Sagittario

Oggi vuoi spiegare le ali ed espandere la tua esperienza di vita. In un mondo ideale, ti piacerebbe viaggiare. Tuttavia, i problemi legati al Covid-19 sono imprevedibili e dovresti tenerne conto. I piani di viaggio possono essere cancellati o modificati. La tua libido è alta e il tuo partner ne godrà. Sagittario, sei pronto a trascorrere l’oggi con tenerezza e intimità e nessuno potrà fermarti. Dedicherai del tempo al tuo partner, che dovrebbe piacere a entrambi.

Capricorno

Tenaci e determinati, oggi saprai difendere i tuoi interessi. Queste qualità saranno unite da un certo senso di fiducia nella vita. Non ti piace essere in un territorio inesplorato, ma puoi goderti un’avventura se ne salta fuori una. Il fine giustifica i mezzi. Avrai l’opportunità di applicare questo detto ai tuoi interessi, senza danneggiare nessuno. Riceverai buone notizie. Capricorno, il tuo umore sarà decisivo per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi dovresti incoraggiarti.

Acquario

Oggi puoi essere più severo e diretto con gli altri. La luna infonderà in te un senso di prudenza. Metterai in discussione e sfiderai il tuo modo di fare le cose, affermando idee più convenzionali che chiunque può capire. Saprai come adattarti. Acquario, le tue intense emozioni ti impediranno di ragionare logicamente. Salva le discussioni importanti per un’altra volta. Dovresti assicurarti di non rimanere invischiato dai bisogni degli altri, poiché ciò funzionerebbe contro di te. Pensa prima di essere coinvolto.

Pesci

Sarai felice di fare qualcosa per farti sentire meglio organizzato e più al top. Pesci, dovresti fare il possibile per raggiungerlo. Un Giove espansivo sta rendendo le cose più facili per l’interazione intima con il tuo partner. Ora è il momento di rafforzare la vicinanza della tua relazione. Qualcuno vicino a te potrebbe aprire gli occhi per vedere cosa stai facendo di sbagliato nella tua relazione. Dovresti prendere sul serio il problema e prestare maggiore attenzione al punto di vista del tuo partner.