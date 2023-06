Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 22 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi senti che stai navigando nella tua piccola nuvola intessuta di sogni. Sei innamorato e si vede. Splendente per gioia di vivere e benessere. Ogni giorno porti un po’ d’acqua al tuo mulino dell’amore in modo che il circolo virtuoso che formi con il tuo partner non smetta di girare. Riservale momenti speciali. Una buona idea sarebbe quella di organizzare un weekend romantico.

Toro

Non c’è bisogno che tu ti dedichi a giocare ad essere il più glamour del mondo o a uscire dal piatto con il pretesto di rivitalizzare la tua relazione e che è come viene raccontato nelle riviste. Sii naturale e non farti prendere da quella stupida corsa verso l’orgasmo permanente. Ovviamente, non si tratta di uscire in strada spettinati e fatti un vero casino. Devi trovare il giusto equilibrio.

Gemelli

Il romanticismo è all’ordine del giorno. Ecco perché oggi vorrai passare un po ‘di tempo in compagnia della persona che ami. Con la vita folle che conduciamo, a volte è difficile stare insieme e da soli. Se non pianifichi una piccola vacanza, possono passare mesi prima che ciò accada. Quindi prendi l’iniziativa e fai piani. Se sei single, fai del tuo meglio per ottenere un appuntamento con un amico e uscire con lui / lei.

Cancro

A forza di leggere tutte quelle riviste che rubi alla tua ragazza o ai tuoi amici… Sei stato profondamente toccato da tutto ciò che è legato al sesso. Ciò che è chiaro è che sei vittima di tutte quelle testimonianze che relegano l’amore a un semplice esercizio fisico e che riservano il settimo cielo a un pugno di ginnasti o funamboli. Non è necessario seguire tutti quei consigli assurdi. Sapete molto bene che non potete limitare il piacere e l’amore a questo tipo di considerazioni.

Leone

Se qualcuno nel tuo ambiente oggi sta cercando di accelerare il ritmo, potresti voler rallentare. La pace e la tranquillità sono all’ordine del giorno, quindi cerca di creare un ambiente che ti dia più tempo libero. Condividi il tuo stato d’animo con il tuo partner. Nessuno può indovinare come ti senti, quindi è molto importante dire bene le cose in modo che non ci siano malintesi.

Vergine

Oggi ti chiederai chi è stato in grado di versare un elisir d’amore nel tuo bicchiere. Sei letteralmente sotto un incantesimo. Quando la bellezza perfetta si allea con un’intelligenza formidabile che ti trafigge e ti inganna, è chiaro che nessuno può resistere. Ti ritroveresti con una canzone tra i denti se potessi dire che un felino divino condivide la tua vita. È un secondo colpo di fulmine che ti sorprende quando vedi il tuo partner adornato con le attrazioni più belle.

Bilancia

Oggi il romanticismo potrebbe essere al centro dell’attenzione. Preferirai anche una passeggiata romantica a una serata rumorosa con gli amici. Se avete una ragazza, dovreste considerare di organizzare una deliziosa cena a base di pesce, accompagnata da champagne e a lume di candela. E se sei single, non lasciarti trasportare dalla pigrizia. Dovresti anche evitare di idealizzare la prima donna o il primo uomo che incontri solo per il gusto di sentirti amato. Faresti meglio a passare una serata a guardare un buon film, piuttosto che accompagnarlo male.

Scorpione

È giunto il momento di impegnarsi in grandi discussioni che aiuteranno a lubrificare alcuni ingranaggi che cigolano un po ‘nella tua relazione. Lo scambio personale non è mai stato così ricco e così chiaro. Pensa che ora o mai più è il momento di affrontare tutto ciò che va storto, così come i tuoi dubbi e i tuoi sogni più folli. Il dialogo sarà emozionante e vi permetterà di costruire ponti verso il futuro. Un bellissimo progetto comincerà a prendere forma nelle vostre menti dopo questo fruttuoso scambio.

Sagittario

Se dovessi confrontare le tue attività quotidiane con le attrazioni di un parco o di una fiera, oggi passeresti più tempo nel tunnel dell’amore che nelle autoscontri. Inoltre, i pianeti del giorno si trovano sotto il segno della tenerezza, che non cessa di eccitarti. Sei una vera batteria elettrica. Pertanto, dovresti stare attento con i piatti se, in un movimento appassionato, capovolgi il tavolo.

Capricorno

Oggi non sarà necessario per voi nascondere i vostri veri sentimenti o per la vostra anima di essere agitata dietro una maschera opaca con l’apparenza della felicità. Anche se insisti, non sarai in grado di ingannare nessuno, tanto meno i tuoi cari. Noteranno immediatamente quel piccolo bagliore sordo nei tuoi occhi che significa che qualcosa non va. Insisteranno così tanto che sarà impossibile per te scappare e sarà meglio che tu dica loro cosa ti succede.

Acquario

Il minimo becco che può influenzare la tua autostima ti fa reagire con una rabbia tipica di un abitante delle baraccopoli. Armatevi la bocca e catapultate la peggiore ignominia linguistica che potrebbe far arrossire i cantanti piccanti più audaci. Metti su spettacoli fragorosi. Oggi la cosa migliore è calmarsi e riprendere fiato. No, la verità è che non ti manca il senso dell’umorismo, ma quando ti arrabbi a volte superi i limiti della volgarità.

Pesci

Certo, l’amore è una questione molto seria. Ma in questo giorno state portando le cose un po’ lontano. Non è chiaro perché vuoi nascondere i tuoi desideri e le tue emozioni a tutti i costi e offrire agli altri una superficie piatta e levigata. Certo, non c’è niente di più noioso. Lascia che le tue emozioni sorprendano il tuo partner. Rilascia il fuoco in te. È giunto il momento di uscire dal tuo guscio lucido per mostrarti come sei.