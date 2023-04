Oroscopo Branko e Paolo Fox per Toro previsioni mese di Aprile 2023

Nell’oroscopo del Toro per aprile, inizierai il mese riassumendo i tuoi ultimi dodici mesi per iniziare un’altra fase della tua vita nella data del tuo compleanno. Per quanto riguarda la vita sociale, avrai l’opportunità di attraversare momenti divertenti, ma dovrai prenderti più cura del tuo cuore.

In modo che tu possa orientarti in questa fase della tua vita, proiettare correttamente i tuoi obiettivi di lavoro, nonché mantenere una vita sociale e amorevole in armonia, ti spiegherò come le energie dell’Universo ti influenzano questo mese.

ANDAMENTO PRINCIPALE DEL MESE DI APRILE

Inizierai aprile analizzando i tuoi ultimi dodici mesi; soprattutto, quale obiettivo dare come concluso e quale continuare. D’altra parte, Venere passerà attraverso il tuo segno e ti avvertirà che sei nel momento migliore per mettere più divertimento alla tua vita sociale, ma devi prenderti più cura dell’intimità del tuo cuore e delle sue emozioni. Per quanto riguarda la salute, Marte aumenterà la tua energia vitale.

PROSPERITÀ E LAVORO

Dall’inizio del mese fino al 20, il Sole viaggerà attraverso l’area del tuo oroscopo in cui cerchi più privacy per rivedere i tuoi progetti di lavoro, nonché per decidere quale dovresti concludere e quale mettere più forza.

A questo scopo, avrai il supporto della Luna Piena del giorno 5 che ti mostrerà in tutta la sua luce quale dovresti lasciarti alle spalle, perché questa fase lunare annuncerà una svolta di lavoro.

A queste revisioni e cambiamenti menzionati, si aggiungerà la buona influenza di Venere fino al 10 ° giorno che passerà attraverso il tuo segno e servirà ad aumentare il tuo potere di attrazione del denaro.

Più tardi, la Luna Nuova e l’eclissi del 19 porteranno altri tipi di responsabilità lavorative. Per questo motivo, puoi aprire un ciclo nell’azienda in cui lavori per andare in un’altra azienda di livello superiore, cambiare settore per migliorare il tuo posizionamento o aprire la tua azienda.

Per finire Mercurio e poi il Sole durante il 20, passeranno al tuo segno indicando che è tempo di iniziare un nuovo anno personale in cui genererai nuovi progetti che ti porteranno ad espandere il tuo prestigio e la tua notorietà professionale.

Inoltre, con questa influenza potrebbero aumentare il tuo desiderio di potere e concentrarsi maggiormente su di te per raggiungere le tue ambizioni. In questo modo, inizierai un nuovo ciclo con le tue aspirazioni, che sarà un buon momento per aprire nuove porte, presentare idee e iniziative o risolvere problemi legali se ne hai bisogno in questo modo.

La migliore settimana del mese per la tua prosperità e il tuo lavoro:

La settimana migliore sarà l’ultima in cui la Luna Nuova e il Sole stanno già attivando il tuo segno aprendo nuove porte per il tuo progresso.

AMORE E VITA SOCIALE

Inizierai il mese molto pensieroso con il passaggio del Sole attraverso l’area più privata del tuo oroscopo. Ciò si rifletterà nell’essere più silenzioso e non avrai voglia di uscire di casa per socializzare. D’altra parte, Venere ti farà godere la tua solitudine mentre farai il punto su quanto hai pianto su questioni amorose e se valeva la pena soffrire.

Più tardi il Sole durante il 20 ° giorno, cambierà al tuo segno e avrai un’altra forza. Per questo motivo, sarai più socievole, godrai della compagnia del tuo gruppo sociale e delle chat degli amici.

Se sei senza un partner, nel suddetto tempo avrai l’opportunità di incontrare qualcuno di molto significativo per la tua vita o iniziare una nuova relazione. Qui ti suggerisco di fare il rituale con il riso in modo da poter raggiungere la felicità.

La migliore settimana del mese per il tuo cuore:

La seconda settimana è la migliore del mese, poiché Venere ti beneficerà per nuove amicizie e relazioni d’amore.

VITALITÀ E BENESSERE

In generale è un buon mese per la tua salute, per il passaggio di Marte che ti favorirà e sarà responsabile di stimolare la tua vitalità e darà più vigore ad ogni cellula del tuo corpo.

Sentendoti bene, anche il tuo umore migliorerà e uscirai dai disagi che hai trascinato per molto tempo e che non hai finito di guarire. Tuttavia, dovrai presentare l’attenzione con la Luna Piena del giorno 5 che verrà generata nell’area del tuo oroscopo relativo alla salute.

Per questo motivo, ti consiglio di stare rilassato, per il fatto che sarai molto sensibile, tutto ti darà fastidio e potresti metterti di cattivo umore. Per questo motivo, il processo digestivo sarà più lento e potresti avere infiammazioni.

Settimana di maggiore vitalità:

Sarà la prima settimana perché hai la forza del Sole e di Marte in Cancro, dando vitalità a ciascuna delle tue cellule.