Oroscopo Branko e Paolo Fox previsioni fino il weekend 23 e 24 settembre 2023, i segni con voti

ARIETE 6 +

La settimana vi farà riflettere sul valore che date alle relazioni. I rapporti collaudati saranno indistruttibili. Quelli che traballano avranno necessità di conferme, altrimenti verranno chiusi. Se siete in cerca dell’anima gemella, il vostro atteggiamento farà la differenza. Nel lavoro riceverete quelle risposte che state aspettando da tempo.

TORO 6/7

La vostra relazione potrà vivere una nuova stagione frizzante. Ai single, solo il tempo saprà dire se un incontro potrà avere futuro. La ripresa del lavoro sarà impegnativama, dopo un’ottima organizzazione degli impegni, sarete pronti a dimostrare le vostre capacità. Potrete anche sistemare una questione fiscale.

GEMELLI 7 +

Se si è inceppato qualcosa nella coppia o sul lavoro, questo è il momento giusto per ripartire alla grande. Avrete modo di fare chiarezza e sciogliere i problemi per ritrovare quella spensieratezza che inseguite da tempo. I single potrebbero fare incontri interessanti. Professionalmente, autostima, voglia di riscatto e creatività sono gli elementei che preparano terreno fertile per delle buone novità.

CANCRO 7/8

È ora di fare il punto nella vita personale e professionale. Troverete le soluzioni per affrontare dubbi e incertezze. Intanto allontanatevi da chi si lamenta senza però darvi rassicurazioni. Lavoro al top: si sbloccano le risposte che aspettate.

VERGINE 8

Se siete in coppia, potreste partecipare a un “gioco di squadra”per i progetti che volete realizzare insieme. I single potrebbero fare nuovi incontri, oppure approfondirne uno recente, nato tra luglio e agosto. Nel lavoro, le giornate favorevoli potrebbero portare nuove proposte.

BILANCIA 7/8

Ilmalcontento delle ultime settimane se ne andrà per fare spazio alla voglia di cambiare vita. L’unione con il partner troverà le basi nelle certezze, senza perdersi nei “ma” e nei “forse”. Social o palestre sono i luoghi, virtuali o reali, dove i single potrebbero fare incontri inaspettati. Nel lavoro, si intravedono quelle risposte che state aspettando da tempo. Giorni fortunati: 17, 20, 21, 22 settembre

SCORPIONE 8

Se la relazione non va come dovrebbe, potete o provare a farla resuscitare, o a chiuderla senza rimpianti. I single avranno la capacità di intercettare persone interessanti. Professionalmente potreste rilanciare iniziative per favorire il cambiamento, soprattutto se non vi sentite valorizzati come meritate.

SAGITTARIO 7 +

Per chi ne sente il bisogno, è ilmomento giusto per ricostruire l’affiatamento nella relazione. Nel lavoro, nonostante una partenza un po’ dispersiva a livello organizzativo, arriverà l’occasione per prendere importanti decisioni.

CAPRICORNO 6/7

Potreste mettere la parola fine a un rapporto che vi rende insofferenti. Non innescate polemiche, ma cogliete l’attimo per realizzare i cambiamenti che desiderate. I single e chi vive una buona relazione potranno aumentare la fiducia nel futuro. Nel lavoro mettete in preventivo ancora un po’ di stress prima di vedere realizzati i vostri progetti. Giorni fortunati: 18, 19, 23 settembre

ACQUARIO 7

Sarà più facile ripristinare le dinamiche di coppia o prendere le decisioni migliori per terminare un rapporto. Per i single è il momento di approfondire vecchi o nuovi incontri. Nel lavoro, dopo una partenza un po’ lenta, arriveranno le opportunità per prendersi una rivincita.

PESCI 7 +

La settimana è perfetta per dare il via a importanti lavori di “ristrutturazione” della vostra vita. E riuscirete a sciogliere le difficoltà e guardare al domani con più speranza. Per i single si prevedono incontri dai quali, in futuro, potrebbe nascere qualcosa di più profondo e importante. Nel lavoro riceverete nuove proposte da valutare e, forse, nuovi contratti da firmare.

LEONE 10

La settimana rende più armoniosa la convivenza con il partner mentre i single saranno abili nel corteggiamento. È un buonmomento per riprogettare la vita professionale e far funzionare tutto. Le vostre potenzialità saranno riconosciute, anche economicamente.