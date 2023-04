Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Ariete previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, avrai una grande efficienza nei tuoi progetti e molta creatività in qualsiasi area della tua vita in questo momento. Potrete approfittare delle iniziative e programmare le pause con grande facilità.

Martedì 11, avrai una grande abilità e obiettivi ben pianificati, che ti aiuteranno molto nei tuoi progetti. Zero simpatia e cordialità sono le chiavi per contatti positivi.

Mercoledì 12, i tuoi obblighi dovrebbero essere presi come un passo per un giorno di beneficio in questo momento. Le sfide sono importanti per superarle e uscirne con maggiore esaltazione.

Giovedì 13, sei in una giornata molto promettente e in cui i tuoi talenti verranno alla luce, dal momento che stai usando molto bagaglio precedente di esperienza in tutto questo.

Venerdì 14, preferisci pensarci due volte prima di decidere follemente su questioni trascendentali. È importante che tu usi il tuo apprendimento e le tue conoscenze nelle questioni importanti.

Sabato 15, sei fortunato nelle questioni professionali. È importante che tu affronti la tua vita emotiva e le risposte che usi con gli altri allo stesso modo.

Domenica 16, puoi muoverti a tuo piacimento per creare un precedente nel modo di coprire i vari argomenti della tua professione. Ti sentirai con potenziale e accompagnato da pazienza in tutto.