Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Toro previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, ti sentirai come se le tue emozioni fossero quelle che prenderanno il controllo della tua vita. Ed è per questo che devi tenere i piedi radicati nel terreno, ma evitare scontri irregolari o fuori luogo.

Martedì 11, il tuo aspetto e il tuo modo di presentare saranno la cosa principale in questo giorno. L’affetto e la cordialità ti aiuteranno anche in ogni momento a prevenire il traboccare delle emozioni.

Mercoledì 12, approfitta dei momenti in cui devi prendere decisioni importanti, poiché ti metteranno in contatto con il tuo lato oscuro, che a volte ti costa padroneggiare e conoscere.

Giovedì 13 è un momento per imparare a discernere e approfondire le persone che hanno davvero bisogno di te e prendersi cura di varie questioni che sono essenziali in questo momento.

Venerdì 14 è il momento di cercare di essere più flessibili nei processi che manifesti attraverso la tua creatività. Assicurati di avere aiuto da altre persone.

Sabato 15, dovresti approfittare della tua grande profondità di sentimenti per avvicinarti alle persone da cui ti sei allontanato. Ma allo stesso tempo cerca di rimanere in una via di mezzo: devi anche avere la tua parte di ragione.

Domenica 16, concentrati sulla tua capacità di risolvere i problemi con ingegno e velocità. Ma non perdere di vista il mondo emotivo, che a volte ti sfugge e ti fa perdere tempo e risorse.