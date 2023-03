Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 24 al 31 marzo 2023, le previsioni

Ariete

È possibile che oggi tu voglia combattere con qualcuno vicino a te. Un malinteso o un errore da parte loro ti farà senza dubbio sentire ferito nel tuo amor proprio. Comunque, Ariete, in questo momento vuoi lavare via quell’affronto… Non dovresti agire in uno sfogo, quindi lascia che la tua tensione cada un po ‘e quando ti senti più calmo, e solo allora, devi cercare di chiarire la situazione.

Toro

Oggi faresti bene a mettere un po ‘d’olio sulle ruote dei tuoi sentimenti romantici. Toro, ultimamente non sei stato particolarmente piacevole e la tua irritabilità probabilmente ti ha causato alcune ferite che ora è il momento di guarire. Non sei una tigre, quindi non si capisce che ti dai per giocare a essere un animale. Di cosa hai paura quando cerchi di tenere lontani gli altri in questo modo? Dovresti calmarti e avere relazioni più pacifiche e serene.

Gemelli

Sicuramente durante la giornata di oggi cercherai di segnare alcuni punti sul fronte della tua vita amorosa. Avendo avuto esperienze non sempre felici, in questo momento ti senti particolarmente impegnato in una relazione piena di promesse e potenzialità. Quindi, Gemelli, dovresti fare tutto il possibile per garantire uno sviluppo armonioso e potente. E, soprattutto, dovresti mettere a tacere tutti coloro che cercano di farti intimidire.

Cancro

Faresti bene ad abbracciare l’intensità che guida questa giornata di oggi. Cancro, hai la grande capacità di svelare enigmi e placare le controversie. Un grande potenziale di azione ti aspetta, quindi dovresti affrontare i tuoi progetti più audaci. Dovresti anche mescolare le tue idee e raccogliere le tue forze vitali senza svenire. La tua sensibilità al bruciore sarà la tua più grande risorsa. Quindi dovresti esprimerti con tutta la libertà del mondo.

Leone

In questo giorno dovresti stare molto attento perché i tuoi sentimenti rischiano di tiranneggiarvi la vostra ragione e quindi sconvolgere completamente il vostro solito modo di operare. Leone, dovresti sapere come combatterne gli effetti, altrimenti vivrai questo giorno come se fossi in un dilemma permanente di fronte a una scelta necessaria e angosciante. Sarai ansioso e teso fino a quando non potrai riprendere il controllo delle tue emozioni.

Vergine

Di solito tendi ad essere una persona pragmatica. Sei orgoglioso di controllare le tue passioni ed emozioni. Tuttavia, i tuoi sentimenti saranno così forti oggi che sarai destabilizzato … Qualsiasi cosa ti porterà fuori dalle tue scatole e non sarai in grado di spiegare quel cambiamento inaspettato. Vergine, se sai come contenere le tue emozioni, diventeranno solo più forti. Piuttosto dovresti lasciarli uscire. Dovresti provare a pensare un po ‘al significato delle tue impressioni più profonde.

Bilancia

Oggi dovresti giocare alla lotteria o all’estrazione ONCE. Perché, Bilancia, il segreto del tuo successo sarà provare il meno possibile. Meno imponete le vostre idee con la forza, più vantaggi raccoglierete a vostro favore. Dovresti goderti la giornata e non preoccuparti dei dettagli. Le cose andranno avanti da sole. I tuoi cari proveranno forti emozioni, ma non dovresti lasciarti trasportare dai loro ormoni in eccesso …

Scorpione

Questo è il giorno perfetto per rompere un po ‘con la routine. La tua prospettiva sulle cose potrebbe essere diversa. Inoltre, Scorpione, sei in grado di mettere più facilmente i tuoi progetti in prospettiva e potresti voler cambiare il tuo approccio all’amore. In effetti, questo rinnovo può permetterti di andare avanti, ma può anche essere destabilizzante. Non dovresti lasciare che le tue emozioni ti travolgano. E sarai un vincitore o, almeno, non un perdente…

Sagittario

Fate una questione d’onore non lasciarvi bloccare in una situazione emotiva schiavizzante. Sagittario, esci dalle reti con grande destrezza. Inoltre, non ti lasci prendere dai sentimenti e preferisci guardare le cose in un modo molto più rilassato. Il vostro bene più caro è la vostra libertà. Quindi oggi non c’è rischio che venga rubato, anche se usano gli stratagemmi più ingannevoli. Non sei nato ieri!

Capricorno

Probabilmente non sei il re della diplomazia… La politica non è il tuo forte e non sei uno di quelli che passano il pennello per brillare agli altri. Ti piace condividere, ma senza fare l’onda a nessuno. Ma oggi potresti voler solo giocare un po ‘di più con la tua seduzione naturale. Capricorno, non dovresti esitare a metterti davanti a certi rivali e ad entrare in gara…

Acquario

Oggi soffia un vento di ricordi. Un vecchio amico che non vedi da molto tempo potrebbe contattarti. Sarà una bellissima esperienza scambiare notizie dalle vostre rispettive vite. Acquario, dovresti prenderti il tempo per goderti questo appuntamento con il tuo passato e ricordare i bei momenti che hai trascorso insieme. Questo incontro farà emergere un accumulo di sentimenti e rappresentazioni su di te che avevi cancellato fino ad ora…

Pesci

Non sottovalutare la sensibilità delle persone intorno a te. Potresti essere abbastanza fortunato da essere abbastanza sicuro oggi da non essere influenzato da commenti sprezzanti. Ma questo non è il caso per tutti. Pesci, dovresti essere comprensivo se uno dei tuoi amici non ha la tua forza di carattere e ti senti ferito da certi pensieri. Dovresti incoraggiarlo e mostrargli la tua amicizia.