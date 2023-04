Oroscopo Branko i segni compatibile con Vergine

Quali sono i segni con cui la Vergine va d’accordo meglio? La Meticolosa Vergine di solito si adatta a tutti gli ambienti e guadagna la stima di chi li conosce per la sua nobiltà e temperamento. Tuttavia, ci sono alcuni segni dell’oroscopo con cui la Vergine farà buoni amici e altri con i quali manterranno semplicemente un rapporto cordiale.

Compatibilità della Vergine con l’Ariete

La passione dell’Ariete, un segno di fuoco, trascinerà la Vergine fuori dalla sua zona di comfort e la renderà molto eccitata. L’elemento Terra della Vergine darà all’Ariete grande stabilità e apprezzerà la loro praticità. Unries è molto impulsivo e la Vergine molto riflessiva, quindi insieme possono imparare molto. Il problema è che se iniziano le discussioni, i due si infesteranno nelle loro posizioni e inizieranno a vedere difetti nell’altro. Perché la cosa funzioni devono risolvere qualsiasi piccola crisi al momento e impedire che inizino i rimproveri.

Compatibilità della Vergine con il Toro

C’è una compatibilità elevata e gratificante tra i due segni. Cercano la stessa cosa e si ammireranno l’un l’altro dal primo momento. Inoltre, sentiranno una comprensione molto profonda, che va oltre le parole. Sono una di quelle coppie che si capiscono con uno sguardo. Possono anche parlare in conversazioni eterne perché difficilmente esauriranno gli argomenti. La Vergine dovrebbe evitare di giudicare il Toro e dovrebbe cercare di non diventare troppo prepotente. È facile per loro raggiungere questo obiettivo, perché comunicano perfettamente.

Compatibilità della Vergine con Gemelli

Entrambi i segni possono imparare molto l’uno dall’altro. La capacità organizzativa della Vergine e l’improvvisazione dei Gemelli possono essere una lezione di vita per tutti. La cosa buona è che avendo Mercurio come sovrano comunicano perfettamente. E sebbene non siano d’accordo su alcune cose, non sono vendicativi o intendono imporsi sull’altro. È una relazione curiosa, in cui ci può essere molto cameratismo e fare una buona squadra.

Compatibilità della Vergine con il Cancro

Si adattano molto bene e hanno un’alta compatibilità in molti aspetti della vita. Entrambi sono segni gentili e ordinati, che vogliono costruire un ambiente sicuro. Si sosterranno a vicenda di fronte a qualsiasi ostacolo incontreranno e questo renderà la loro unione ancora più profonda. Tuttavia, la Vergine è più costante e il Cancro più variabile e questo può essere fonte di conflitto a lungo termine. I due hanno anche la tendenza a soffrire di umore basso, quindi la relazione può diventare un po ‘oscura.

Compatibilità della Vergine con Leone

Vai avanti che non è una storia facile, che i due sono molto diversi e che dovranno lavorarci se vogliono davvero che la loro funzioni. Ma sono due segni molto testardi e ostinati, quindi se ciò che vogliono è stare insieme, non ci sarà alcuna forza al mondo a fermarli nel loro sforzo. Ma perché fluisca, la Vergine dovrà essere meno puntigliosa con il Leone e soprattutto non essere critica, che questo segno sente terribili critiche. E il Leone non dovrebbe dare così tanta nota che la Vergine è molto discreta.

Compatibilità della Vergine con Vergine

Ordinato, calmo, tranquillo… Insieme formano una grande squadra, che può far fronte a qualsiasi problema pratico, ma che sente anche una profonda tenerezza verso qualcuno con cui condivide gli stessi valori nella vita. L’intimità è davvero tenera e romantica e i due si capiscono perfettamente. È comune che i compiti siano divisi in modo davvero efficace. Si incoraggeranno molto a vicenda e cercheranno di togliere il ferro dalle preoccupazioni. Certo, a volte sono un po ‘ipocondriaci e possono rispondere.

Compatibilità della Vergine con Bilancia

Entrambi sono romantici e dettagliati, in modo da poter rendere il mare di felicità insieme. La Bilancia si sentirà bene ad avere qualcuno così meticoloso nella sua vita, per aiutarlo a ordinarlo. E aiuterà molto la Vergine avere qualcuno che porta un punto bohémien alla sua vita a griglia, perché, inoltre, migliorerà la sua creatività. L’unione tirerà fuori il meglio l’uno dall’altro.

Compatibilità della Vergine con lo Scorpione

Ognuno ha ciò che l’altro si aspetta da un partner. Lo Scorpione è un mistero in cui la Vergine vorrà immergersi. E questo ha il profilo discreto e sensuale che lo fa impazzire. Sono anche due segni molto pratici, quindi saranno d’accordo bene e si scambieranno persino trucchi. L’unico problema è che entrambi sono molto esigenti. E nel tempo, la Vergine può sedersi come un rito indipendente dallo Scorpione e questo può sopraffare la Vergine cercando di diventare il centro della sua vita. Ma non entriamo nel peggio, perché questa unione può avere un grande potenziale.

Compatibilità della Vergine con il Sagittario

Non prendiamoci in giro, il suo livello di compatibilità non è quello di lanciare razzi. La Vergine è molto perfezionista nelle piccole cose e il Sagittario si concentra sulla globalità, quindi la sua visione del mondo è molto diversa. Ma la cosa buona è che i due sono i più adattabili, quindi se si sono messi tra sopracciglio e sopracciglio che vogliono stare insieme, non costerà loro ottenerlo. Dovranno essere flessibili e soprattutto non entrare nella critica dell’altro.

Compatibilità della Vergine con Capricorno

Questi due segni sono altamente compatibili e vi sentirete a casa non appena vi incontrerete. Entrambi sono considerati “seri”, ma ciò che accade è che hanno un alto senso di responsabilità e sono molto efficienti. In questo riconosceranno. La Vergine farà sentire il Capricorno in pace e mostrerà i propri sentimenti. Al suo fianco supererà la timidezza e interpreterà persino il clown. Il Capricorno aiuterà la Vergine ad essere un po ‘più ambiziosa e rendere il loro lavoro utile. La sensualità sarà molto dolce e anche appassionata.

Compatibilità della Vergine con Acquario

Come amici possono lavorare, ma come coppia hanno più complicato perché, parlando in argento, sono notte e giorno. La Vergine pragmatica non capisce il folle Pesci e passa al fianco della Vergine. Tuttavia, c’è qualcosa che può unirli: il loro idealismo e il loro altruismo. Lì hanno un punto di ingresso che può farli rispettare, ammirare e avere un buon rapporto.

Compatibilità della Vergine con Pesci

L’unione tra questi due segni mostra che in molti casi gli opposti sono complementari. Pesci è un sognatore nato e la Vergine è tutta razionalità. Ma proprio per questo ognuno porta all’altro ciò che gli manca. E, inoltre, si ammirano a vicenda perché vedono che l’altro ha virtù completamente diverse dalle loro. La Vergine risolverà i problemi pratici della vita insieme e i Pesci aiuteranno la Vergine a sognare e tirare fuori il loro pieno potenziale creativo.