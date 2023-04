Oroscopo Branko i segni compatibili con i Gemelli

Quali sono i segni con cui i Gemelli vanno più d’accordo? I mercuriani vanno d’accordo con tutti e tendono a sedurre tutti quelli che li conoscono. Tuttavia, è possibile che si stanchino presto e che solo pochi eletti possano impadronirsi dei loro cuori.

Compatibilità dei Gemelli con l’Ariete

Indipendenti, estroversi e avventurosi, questi due segni vivranno mille avventure che aumenteranno la loro reciproca ammirazione. L’Ariete è un po ‘prepotente, ma i Gemelli, senza esserlo, non si sottomettono facilmente, quindi ci sarà sempre un sacco di gioco di seduzione tra i due: l’Ariete non abbasserà la guardia e cercherà di conquistare i Gemelli. Ciò fa sì che la routine non guardi a questa relazione. L’indipendenza di entrambi contrasta con il loro bisogno di attenzione. In quanto sono uguali e forse questo può essere al centro della discussione a lungo termine.

Compatibilità dei Gemelli con il Toro

I Gemelli ammireranno in Toro la capacità di riflessione e le conclusioni che è in grado di raggiungere. Il Toro farà lo stesso con la valanga di idee Gemelli, che lo affascineranno. Insieme vi arricchirete molto a vicenda e avrete conversazioni molto profonde. Godranno anche dei piaceri della vita. E molti momenti di risate, perché entrambi hanno molto senso dell’umorismo. Il Toro darà stabilità ai Gemelli, ma non dovresti provare a tartargli le ali in modo che rimanga al tuo fianco. E i Gemelli daranno molta vita al Toro, ma dovrà dimostrare di potersi fidare di lui.

Compatibilità Gemelli con Gemelli

Sono abbaglianti ed è esattamente quello che faranno: abbagliare. Senza fermarsi, a tutte le ore, in un vortice di idee, progetti, continui cambiamenti, improvvisazioni… E, naturalmente, risate. Ma a volte si esauriscono anche a vicenda. Per questo segno è molto facile accendere la fiamma, ma di solito ne hanno bisogno di un’altra più silenziosa per alimentarla. Il loro modo di essere squadrati può portarli a una vita un po ‘caotica e possono anche passare da un’emozione all’altra in modo un po ‘superficiale.

Gemelli Compatibilità con il Cancro

Sono molto diversi e questo li rende complementari, ma per raggiungere questo obiettivo ognuno dovrà moderare alcuni tratti del proprio carattere. Non sarà una rinuncia ma un modo per imparare nuove strategie nella vita. Gemelli vuole sempre andare da un posto all’altro e deve imparare che ci sono momenti in cui può stare fermo, in un luogo in cui si sente in pace. Questa lezione è ciò che puoi imparare dal cancro casalingo. Questo, a sua volta, potrebbe scoprire che c’è un mondo là fuori che merita più attenzione di quella delle sue emozioni, che spesso lo limitano.

Compatibilità dei Gemelli con Leone

Che coppia fanno questi due insieme! Sono molto orgogliosi di essersi incontrati e si mostrano vantarsi della relazione. Per forza. Sono i più carismatici, catturano l’attenzione di tutti, hanno abilità umane e la loro conversazione non potrebbe essere più interessante. Quindi tutto andrà liscio, anche se dovranno monitorare alcuni aspetti. I Gemelli sono un po ‘volubili per il Leone organizzato. E gli piace anche scherzare molto, il che può rendere geloso il Re della Giungla.

Compatibilità Gemelli con Vergine

Non è a priori un’unione molto compatibile, ma come sempre dipenderà da quanto sono innamorati, da quanto sono disposti a lottare per stare insieme e dalla capacità che hanno di adattarsi l’uno all’altro. La Vergine è parsimoniosa e i Gemelli un po ‘manirroto, quindi l’economia domestica può essere un problema. Tuttavia, se i Gemelli delegano, tutto andrà liscio. La Vergine dovrà aprirsi di più per godersi la vita senza bisogno di controllare tutti i dettagli. I due segni sono Mercurian e hanno una comunicazione profonda che li aiuterà a risolvere i problemi. Inoltre, sono molto nobili e non molto dispettosi.

Compatibilità Gemelli con Bilancia

I due condividono l’elemento Air, che rafforza la loro compatibilità. A loro piace discutere le loro idee, contribuire con conoscenze e parlare per ore degli argomenti che hanno in comune, che sono molti perché sono interessati a tutto. Questo li fa sentire un fascino immediato. Ciò aumenta con la compatibilità che hanno tra i fogli. Sono pura passione e fantasia. La Bilancia può diventare un po ‘insistente nel farla sempre franca, ma i Gemelli hanno una mano sinistra in modo che la cosa non porti al conflitto. Un rapporto altamente raccomandato, insomma.

Compatibilità dei Gemelli con Scorpione

La passione che questi due segni condivideranno sarà travolgente. Entrambi sono molto sensuali e fantasiosi e non possono limitare nella loro ricerca del piacere e nella realizzazione di tutti i tipi di fantasie. Tuttavia, su base giornaliera, hanno alcune differenze che, ben canalizzate, possono essere complementari. Gemelli è leggero, odia i drammi e cerca di fare uno scherzo anche se è affondato. Lo Scorpione, d’altra parte, prende molto sul serio i sentimenti, gira tutto, scava in ogni dettaglio e, a volte, tende al dramma. Senza umorismo, i Gemelli non sono in grado di parlare di ciò che lo preoccupa e lo Scorpione potrebbe giungere alla conclusione che non prende sul serio la relazione.

Compatibilità dei Gemelli con il Sagittario

Sono due anime libere che troveranno l’una nell’altra una comprensione incomparabile. Nessuno meglio di un’altra persona libera, divertente e avventurosa per smettere di sentirsi uno strano, che è ciò che accade in alcune relazioni a entrambi. Hanno finalmente trovato qualcuno con cui possono essere se stessi e che condivide il loro stesso desiderio di vivere la vita come un’avventura. L’unico punto negativo è che questo desiderio di provare tutto può portarli a una vita caotica o può farli annoiare un po ‘quando raggiungono la stabilità.

Compatibilità dei Gemelli con Capricorno

Sono diversi, ma si ammirano a vicenda e a lungo andare possono stabilire una relazione molto duratura. Sono ottimi colleghi al lavoro. Se una coppia di Gemelli e Capricorno avvia un’attività, la probabilità di successo è molto alta. Amano discutere di idee e rispettare che l’altro abbia un’opinione diversa, perché a lungo andare a entrambi piace conoscere altri punti di vista. Condivideranno anche una grande sensualità tra le lenzuola.

Compatibilità dei Gemelli con l’Acquario

Questi due segni potrebbero vivere un amore per la vita. Ed è che entrambi hanno qualcosa di magico e una curiosità per la vita che li rende molto speciali. Non sono affatto convenzionali e insieme evolveranno il loro pensiero e il loro modo di affrontare il giorno per giorno. Si sostengono molto a vicenda e credono nelle reciproche capacità con una devozione che serve a renderli molto sicuri. I due sono molto indipendenti, quindi l’unico punto di attrito è che uno dei due intende tagliare, anche un po ‘, le ali dell’altro.

Compatibilità Gemelli con Pesci

Si sentiranno fortemente attratti, proprio perché sono molto diversi e questo susciterà la curiosità di entrambi. Gli elementi Aria e Acqua si scontrano tra loro. I Gemelli hanno bisogno di volare e parlare di tutto ciò che gli accade. I Pesci hanno bisogno di immergersi nei loro sentimenti e per ascoltarli hanno bisogno di silenzio. I Gemelli si aspettano reazioni rapide e i Pesci hanno bisogno di tempo per far sì che le loro riflessioni affondino. Ma nonostante queste differenze, hanno molta connessione e possono vivere una relazione con alti e bassi, ma con intense riconciliazioni.