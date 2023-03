Oroscopo Branko mese di Aprile 2023: previsioni su lavoro, denaro e amore

Ariete

La comprensione, la saggezza e la consapevolezza sono bisogni universali ed eterni dell’essere umano. Questo mese, caro Ariete, sentirai la tua presenza in modo pressante dalla congiunzione delle stelle. Hai Giove nella misteriosa costellazione di Chirone e dovrai affrontare uno di quei momenti che ti richiede di liberarti delle cariche negative che sei stato in grado di accumulare durante l’ultimo ciclo solare. I corpi celesti vi spingono a rivedere le vostre convinzioni e credenze e vi offrono di aprire nuove porte. Devi agire da solo, seguire il tuo istinto e non sentirti vincolato dalle opinioni e dalle opinioni degli altri. Difendi la tua indipendenza e non lasciare che nulla mini la tua autostima. Salute Il tuo corpo sarà incline a soffrire di piccoli disagi durante questo mese. Preoccupati della tua salute un po ‘più del solito, esci dalla tua zona di comfort e studia medicine alternative e olistiche anche se sei nel gruppo degli scettici. La tua mente ti ringrazierà. Lavoro e finanza Se segui le linee guida delle stelle, renderai la tua vita professionale fruttuosa ed efficiente. Sarai in grado di affrontare con successo le sfide e affrontare lo stress. Ma non aver paura di accettare il cambiamento e la novità nella tua economia domestica. Amore I venti soffiano sulla sfera celeste che ti portano ad un’altra persona. Forse qualcuno che hai incontrato prima, forse un incontro nuovo e sorprendente. O, semplicemente, una relazione esistente diventerà più intima e stretta. Colore: oro antico e rosa salmone. Numero: 1, 15 Giorno del mese: 15

Toro

Il mese del cambiamento e della novità. Lassù, sei pianeti cambieranno segno e il vostro piccolo universo subirà un terremoto che può essere piccolo o grande. Dovrai affrontare nuove sfide e dovrai stare attento a non perdere le opportunità che possono presentarsi al ritmo della musica delle sfere. Le difficoltà possono sorgere a causa di errori di comunicazione e, sebbene questo consiglio sia valido qualunque sia la situazione di stelle, pianeti e costellazioni, bisogna stare attenti con le spese perché i cicli di Plutone e Saturno finiscono. Il 16 Venere entra in Toro e le tensioni inizieranno ad allentarsi. Salute Le previsioni astrologiche mostrano il loro lato più logico questo mese per te, amico Toro. Evita lo stress, fuggi dall’aggressività, osserva la tua dieta e cerca di esercitare e bere molto. E per favore non soffermatevi troppo sulle cose. Lavoro e finanza Per quanto riguarda la tua salute, questo è il mese della sanità mentale nelle previsioni astrologiche per il Toro: fai attenzione alle tue spese perché sarai tentato di sperperare in capricci momentanei e inutili e potresti pentirtene. Amore Venere entra in Toro e, che tu sia in una relazione o meno, scoprirai una nuova sensualità e le tue relazioni tese attraverseranno un periodo più rilassato dopo due anni molto intensi. Colore: rosso, nero. Numero: 20, 2 Giorno del mese: 16

Gemelli

Parlerai e sarai la vita della festa. Le vostre due personalità brilleranno di luce propria questo marzo. Avrai persone importanti o, almeno, persone molto interessanti per notarti. Sei una persona originale che di solito sorprende e sconcerta molti ma la buona notizia è, cari Gemelli, che, durante questo periodo, saranno questi tratti del tuo segno che ti daranno la chiave per nuove opportunità e progetti. Non fidarti di te stesso e non smettere di provare, ma le parole cambiano, successo e soddisfazione sono le chiavi del mese di marzo dei nati sotto il segno dei gemelli. Salute Non abusare della tua buona salute. Los Astros raccomanda un po ‘di esercizio e attenzione ai consigli del medico. Predicono anche per te una grande vita sociale, ma non lasciarti trascinare dal tuo successo per lasciarti coinvolgere in un vortice di feste e sarao che possono diventare distruttivi. Lavoro e finanza Nella volta celeste puoi anche leggere buone notizie riguardanti le tue finanze e i tuoi risparmi. Hai davanti a te una grande possibilità di cambiamento e successo nella tua professione o nella tua attività. Fai attenzione allo stress sul lavoro. Amore Sii paziente e riconosci i tuoi errori. Soprattutto, prova un linguaggio comprensibile e diretto per comunicare con il tuo partner. Questo è un tempo di incomprensioni gratuite e conflitti che possono essere evitati parlando chiaramente e senza sotterfugi. Colore: acquamarina. Numero: 5, 9 Giorno del mese: 13

Cancro

Il consiglio dell’astrologia per le donne Cancro è che dovresti mettere particolare interesse e preoccuparti della tua famiglia e delle relazioni familiari. Anche gli amici e il tempo che condividi con loro saranno importanti questo mese. Devi sopprimere la tua tendenza alla sfiducia che può ostacolare il tuo progresso verso la felicità e il successo. Godrai di alcune attività artistiche e avrai una vita sociale interessante e divertente. La vostra generosità si manifesterà in pienezza e, forse, dovreste anche partecipare ad alcune azioni di solidarietà o umanitarie. In una parola: vivi la tua vita e goditi le opportunità. Salute Il mese di marzo è un mese di buona salute per lo zodiaco. Le stelle e il buon senso richiedono esercizio fisico e buona alimentazione, ma lo sappiamo già: proviamo a tenerne conto. I tumori che soffrono di disturbi, cronici o meno, avranno un grande sollievo anche se forse solo momentaneo. Lavoro e finanza Il vento del successo finanziario e professionale soffia tra i corpi celesti della costellazione del Cancro. Relazioni intense e fruttuose con partner e collaboratori e attività di solidarietà daranno il tono questo mese. Amore Scappa dalle discussioni e lascia che gli altri mostrino il loro affetto, specialmente il tuo partner. Se sei single, puoi avere un incontro interessante ma devi cercarlo. Hai le stelle che soffiano a tuo favore. Colore: blu-verde, bianco. Numeri: 7, 3 Giorno del mese: 13

Leone

Profondi cambiamenti stanno arrivando. Almeno questo è ciò che suona nella musica delle sfere. Opportunità entusiasmanti, nuove prospettive per la tua vita e la possibilità di risolvere i conflitti in sospeso. Il tuo fascino personale e la tua disponibilità ti aiuteranno. All’interno di questa tendenza verso la novità e il cambiamento, ci sono momenti per ridecorare la tua casa o acquistare alcuni bellissimi oggetti ornamentali. Potrebbe esserci un viaggio in vista, forse romantico, forse professionale. Prendi le cose come vengono perché le sorprese possono essere buone. Salute Che ci crediate o no, questo mese, le costellazioni dello zodiaco si trovano in una situazione in cui le parole dieta, esercizio fisico e sobrietà sono praticamente incise sul fuoco nella volta celeste. Ascolta la voce della saggezza siderale. Lavoro e finanza Non sarà facile affrontare la crisi che circonda il tuo ambiente di lavoro. La tua pazienza raggiungerà il limite e la tua capacità di autocontrollo sarà messa alla prova. Ma sono sfide che puoi superare e che ti porteranno al successo. Aspettatevi piacevoli sorprese. Amore Problemi nelle vostre relazioni? Difficoltà a iniziare o mantenere una relazione romantica soddisfacente? E’ tempo di risolvere i problemi e di fare marcia indietro nelle discussioni e negli scontri. Non lasciarti trasportare dalle tue emozioni senza fermarti a meditare e analizzare. Colore: fucsia, castano. Numeri: 7, 4 Giorno del mese: 18

Vergine

Qualcosa verrà alla luce quando la luna piena avrà luogo nella costellazione della Vergine. Ci renderemo conto di alcune cose che abbiamo lasciato da parte e metteremo ordine in altre. Se sei uno dei nativi della Vergine, tieni presente che Urano e Marte sono nel tuo segno e ti avvertono che grandi cambiamenti stanno arrivando. Durante questo ciclo, saprai come essere positivo e, naturalmente, in grado di goderti la tua famiglia e la saggezza che scoprirai nel tuo giorno per giorno. Cerca di non avere fretta o ossessionarti per nulla. Dall’alto, le sfere ti promettono che troverai un angolo privato per goderti la pace e la tranquillità. Ad un certo punto, riceverai un messaggio di speranza. Salute Buona salute di cui godrai senza problemi di alcun tipo: un altro filo di ottimismo in un mese che non ti offre, cara Vergine, nient’altro che soddisfazione. Lavoro e finanza Professionalmente rimani in un momento di solidità ma senza possibilità di cambiamento o progresso e sarà quella stabilità che, invece di frustrarti, ti spingerà a dedicarti ad aiutare chi non ha nulla. Inizia un ciclo di volontariato e solidarietà Amore L’astrologia ti dice di non lasciarti trasportare dal piacere momentaneo perché hai a portata di mano la possibilità di creare una relazione romantica e duratura. Amore e felicità per un mese dominato dall’amore e dal romanticismo. Colore: blu navy, giallo limone. Numeri: 4, 6 Giorno del mese: 17

Bilancia

Saturno passa attraverso la costellazione dei Pesci e ti farà avere un crescente senso di frustrazione. Ti sentirai vulnerabile ma questa circostanza non deve diventare un peso o che sarà un limite al tuo mese di marzo. Paradossalmente, l’impressione di essere diventato una persona debole e insicura non impedirà al tuo grande problema di essere l’ego. Non devi lasciare che la vanità e l’egoismo controllino le tue decisioni, per non parlare delle tue relazioni. Devi accettare sia il bene che il male e non devi viaggiare, cara Bilancia, le stelle te lo rendono molto chiaro: la mappa celeste ti consiglia anche se ti consigliano di effettuare grandi tour all’interno della tua città. Salute La tua salute sarà molto buona e avrai molta energia. Ancora una volta, il grande nemico è lo stress e controllarlo è la chiave. Alcuni problemi minori possono sorgere, quindi non esitate a consultare un medico. Lavoro e finanza Le opportunità all’interno dell’ambiente professionale saranno scarse questo mese. Forse ti senti sottovalutato, puoi persino vedere i tuoi sforzi sabotati dai tuoi colleghi. Evita le discussioni con i colleghi e non lasciare che influenzino la tua vita personale. Amore Oh, Bilancia, Bilancia! Quel tuo ego per il mese di marzo ti causerà problemi in amore. Proprio come al lavoro, devi evitare scontri e sfide. Ma questo marzo 2023 è il mese dei paradossi e il tuo partner ti regalerà una piacevole sorpresa. Colore: rosa. Numero: 6, 7, 3 Giorno del mese: 1

Scorpione

Ti sentirai sognante ed emotivo. Potrete godere di natura e notizie interessanti. Tranquillità e ricerca della bellezza e dell’arte. Invece, le stelle stanno minacciando le relazioni familiari e possono sorgere conflitti. Forse qualcuno al di fuori del tuo ambiente si intromette e crea tensioni, quando arriva il momento, il tuo oroscopo ti consiglia di stare fuori. In realtà, il consiglio è quello di tenere separata la tua vita familiare, la tua vita professionale e la tua vita amorosa e riempire la tua vita di cose belle. Goditi l’arte e non aver paura di comprare qualcosa di bello. Salute Buona salute nel complesso, dicono i cieli. Il mese di marzo proietta cose buone ma dobbiamo fare la nostra parte, caro Scorpione. Chiedi un appuntamento dal medico se hai qualche sintomo, non importa quanto lieve, mangia sano ed evita lo stress. Prudenza è la parola Lavoro e finanza Giochi di viaggio e di rischio nel mondo del lavoro e degli affari. Difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi e una certa negatività nelle tue attività professionali a causa delle tue relazioni tese con superiori e colleghi. Non imitarli e cerca di essere generoso con chi ne ha bisogno. Amore Goditi la fiducia del tuo partner senza calpestare la linea dell’abusivo. Cerca di mantenere una relazione sana e confortevole. Possibilità di incontrare qualcuno di interessante nel paradiso dello Scorpione: la soglia delle nuove relazioni aleggia sul tuo segno, ma non hai bisogno di attraversarlo, se sei felice come sei. Colore: bianco. Numeri: 2, 7 Giorno del mese: 31

Oroscopo mensile Sagittario

Sarai molto concentrato su un progetto che conta molto per te, ma devi trovare il tempo per una persona del passato che potrebbe riapparire nella tua vita e che avrà bisogno della tua attenzione. Marzo sarà positivo per il Sagittario: con Saturno in terza casa e Giove in quinta, le notizie che riceverete saranno buone. La tua buona reputazione aumenterà e ti precederà in tutto ciò che proverai. Approfitta di queste opportunità e accetta le novità e i cambiamenti che il firmamento ti offre. Non dubitare delle tue capacità e sii attento perché potresti aver bisogno di viaggiare ed esplorare luoghi sconosciuti. Salute Sarà essenziale per i nativi della costellazione dell’arciere mantenere l’equilibrio tra le esigenze della tua vita lavorativa e la salute. La stanchezza e l’esaurimento possono apparire come risultato di attività molto impegnative. Non rinunciare alle tue solite buone abitudini. Lavoro e finanza Opportunità professionali e obiettivi raggiunti in modo soddisfacente dopo periodi eccessivamente difficili. Rimani preparato e aggiornato ma non buttarti a capofitto in nessun nuovo progetto se non hai completato ciò che avevi iniziato e riposato. Amore È tempo di vivere un’avventura romantica con il tuo partner o forse con qualcuno del passato. Ti sentirai come in un salita e in basso di emozioni e, single o con un partner, riceverai sorprese emozionanti e vedrai soddisfatte molte delle tue aspettative e richieste. Colore: melanzane, arancio. Numero: 8 Giorno del mese: 20

Capricorno

Sei laborioso e sistematico e avrai la soddisfazione di raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare i tuoi piani più ambiziosi. Giove si stabilisce nella tua terza casa e Saturno nella seconda. Cattive notizie: i pianeti ti introducono in un ciclo dominato da preoccupazioni finanziarie. La pianificazione e la prudenza ti aiuteranno a mantenere l’equilibrio. Alcuni malintesi possono essere il germe di discussioni e dispute nell’ambiente della tua famiglia e dei tuoi amici. La chiave, come sempre, è la comunicazione. Come persona realistica e pratica, hai messo da parte la ricerca della spiritualità per troppo tempo, ma forse è giunto il momento di scoprire che non è ridicola, ma una parte indispensabile dell’esistenza umana. Salute Nessun problema per i nativi della capra ma c’è il rischio di qualche allarme per quanto riguarda la salute di un parente. La seconda parte del mese porterà soluzioni e un periodo di relax senza problemi. Prenditi cura dello stomaco e cerca di mantenere un ritmo costante e sano dei pasti Lavoro e finanza Un mese in cui le possibilità economiche saranno ridotte. Avrai spese e controllo finanziario anche se, come in altre aree, la seconda parte del mese presenta aspettative molto interessanti per i Capricorno. Amore Un mese con una grande carica emotiva. Argomenti e antipatie sia per chi mantiene una relazione stabile sia per chi la sta iniziando. Tuttavia, la posizione delle stelle ci dice che questo marzo sarà un buon mese per matrimoni e matrimoni. Colore: viola. Numero: 4, 8 Giorno del mese: 20

Acquario

Il pianeta della morte e della distruzione entra nel tuo segno alla fine di questo mese. Ma niente panico, caro Acquario, perché Plutone è anche il pianeta del rinnovamento e della ripartenza. Sarà un tempo di grandi cambiamenti sia sociali che individuali per coloro che sono nati nel tuo segno. Avrai una grande attività sociale, i tuoi amici e i tuoi social network arriveranno a ebollizione e causeranno cambiamenti e notizie. Se sei uno scienziato o se ti senti idealista, sarai in grado di trovare nuove idee e concetti, imparerai e farai sorridere la fortuna se non hai paura del duro lavoro. Hai quattro settimane davanti a te per sentirti coraggioso e ottimista. Cerca di non confrontarti con i tuoi parenti. Salute Siamo ad un passo dalla primavera: attenzione alle allergie e, amico Acquario, attenzione anche alle malattie della pelle. Il consiglio di pianeti e stelle è facile da seguire: osserva la tua dieta ed evita lo stress il più possibile. Lavoro e finanza Lo sforzo che farai questo mese all’interno delle tue attività professionali sarà molto proficuo e ti darà molte opportunità. Ti distinguerai come leader grazie al tuo lavoro metodico ed efficiente. Amore L’amore busserà alla tua porta. Se sei single, spalancati; Se hai un partner, cerca di rafforzare il tuo rapporto: questo è un mese di matrimoni sia letteralmente che nel senso che puoi raggiungere una grande stabilità. Colore: blu, bianco. Numero: 3, 8 Giorno del mese: 23

Pesci