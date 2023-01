Oroscopo Branko mese di febbraio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Alcuni atteggiamenti dei colleghi possono aiutarti. Ricorda sempre che è molto importante prendere le cose dagli altri per crescere come professionisti. Discussioni nel tuo gruppo di amici, non cercare problemi dove non ce ne sono. Chiave del giorno: Proiezione. Numeri fortunati: 1, 22, 34.

TORO

Altre persone potrebbero venire a dirti cosa stai facendo di sbagliato nella tua vita, ma dovresti dare loro l’attenzione che meritano solo se sono persone fidate nella tua vita. Cerca di rilassarti e goditi più momenti con la tua famiglia e i tuoi cari. Chiave del giorno: Respira. Numeri fortunati: 12, 56, 58.

GEMELLI

Hai lasciato le cose incompiute e potrai notarlo oggi, poiché probabilmente ti succederà qualcosa di importante. Vivrai un ottimo momento di gioia con una persona che non vedi da molto tempo e non sei finito in buoni rapporti. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati: 6, 34, 51.

CANCRO

Non puoi avanzare professionalmente. Ti sentirai bloccato ad affrontare queste nuove sfide. È importante che tu ascolti attentamente i tuoi coetanei e cerchi di imitare le cose buone. Grandi notizie all’interno della tua famiglia riempiranno il tuo cuore di gioia. Chiave del giorno: Comprensione. Numeri fortunati: 11, 32, 54.

LEONE

Riceverai una chiamata da una persona da cui sei allontanato. Devi mostrare grandezza e imparare a perdonare. Il tuo partner ti darà una grande notizia che stavi aspettando da molto tempo. Potrebbe essere un prima e un dopo. I giorni felici stanno arrivando. Chiave del giorno: Attitudine. Numeri fortunati: 8, 21, 38.

VERGINE

Una terza persona può portarti molti problemi con il tuo partner. Hai incoraggiato che ciò accadesse. Devi assumerti le tue responsabilità e cercare di risolverlo. Potresti sentirti fisicamente stanco, lo stile di vita sedentario sta scatenando il caos. Chiave del giorno: fiducia. Numeri fortunati: 21, 44, 59.

BILANCIA

Vivi pensando che tutti intorno a te vogliano farti del male. Fino a quando non cambierai il tuo pensiero e modo di pensare, non sarai in grado di crescere e svilupparti sul posto di lavoro. Circondati di persone che vogliono davvero farti del bene. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 4, 21, 33.

SCORPIONE

Non gettarti nell’abbandono nel tuo aspetto estetico. È ora che inizi a prendere l’iniziativa. Un cambio di look e guardaroba non ti farebbe affatto male. Le porte di alcuni progetti iniziano a chiudersi a causa della tua mancanza di flessibilità. Chiave del giorno: Sforzo. Numeri fortunati: 21, 28, 40.

SAGITTARIO

Avrai l’opportunità di nuove responsabilità sul lavoro, ma dovrai prendere una decisione difficile che potrebbe coinvolgere la tua famiglia. Metti in bilico il bene e il male che questo comporta. Avvicinati al tuo parente con cui hai avuto una forte discussione. Chiave del giorno: austerità. Numeri fortunati: 3, 14, 60.

CAPRICORNO

Non è un buon momento per riunire amici o qualcosa di familiare, è probabile che alcune persone nel tuo mondo stiano attraversando dei conflitti e non sarà un buon incontro per tutti, potrebbero verificarsi problemi. Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati: 16, 21, 30.

ACQUARIO

Se continui con la tua visione negativa negli affari, tutto diventerà più pesante e noioso. Inizia a cambiare il tuo atteggiamento e canalizza gli ostacoli come qualcosa che ti farà crescere. Incontrerai una persona che catturerà il tuo cuore. Inizia una nuova fase dell’amore. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati: 8, 13, 51.

PESCI

La routine inizia a pesare sulla tua relazione. È in entrambi noi poterne uscire. Hai gli strumenti per far fluire la passione, usali. Oggi puoi far rivivere i vecchi desideri di cambiamenti nella tua casa. Chiave del giorno: Calma.