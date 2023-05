Oroscopo Branko mese di maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

È tempo che l’Universo si prenda cura di te. Con Plutone retrogrado è possibile che tu chiuda alcune porte o superi alcune paure del passato una volta per tutte. Ora, è il momento di lasciare andare quella parte della tua vita e guardare solo avanti. Può darsi che cambino alcune relazioni che mantengono con la tua cerchia, o perché ti allontani dalle persone che hai capito non contribuiscono nulla o, al contrario, perché rafforzi i legami con coloro che si sommano nella tua vita. Comunque sia, a maggio, avrai bisogno di sentire il tuo calore, non importa quanto tu sia indipendente.

Salute

È importante tenere a bada lo stress. Sei sempre accelerato e ora devi premere il freno. Devi abbassare le tue rivoluzioni e trascorrere un periodo più calmo. Inoltre, è qualcosa che noterai perché il corpo lo griderà. Quindi, per favore, ascoltatelo.

Lavoro e finanza

Puoi essere molto orgoglioso perché stai lavorando molto duramente e il tuo team lo apprezza al massimo. Sei sempre la persona che tira il carrello e sei in grado di risolvere (quasi) qualsiasi imprevisto. Non so cosa farebbero senza di te… E nemmeno tu.

Amore

Oh Ariete, devi cercare di lasciare un po ‘di spazio per l’altra persona. A volte, sei troppo controllante, e quando entri in modalità “sergente” diventi abbastanza insopportabile. Per favore, cerca di avere un po ‘di empatia e capisci che ognuno ha il proprio ritmo quando si tratta di fare le cose. Se sei single, potresti avere una chiamata inaspettata…

Colore: lilla e argento.

Numero: 6, 9

Giorno del mese: 15

Toro

Siamo nella tua stagione, quindi, avrai autostima alle stelle, amico. Inoltre, il 16 maggio, Giove entra nel tuo segno, che ti porterà molte cose buone. Sei in un momento in cui vuoi vivere avventure, pianificare viaggi o affrontare nuove sfide. Sarai colpito dall’eclissi lunare del 5 maggio, poiché si svolge nel tuo opposto, lo Scorpione: ti farà sperimentare una lotta interiore e ti farà chiedere chi vuoi diventi un futuro.

Salute

Ti sentirai super potente e, questo, si rifletterà anche nella salute. Complimenti perché sei come un toro (e mai meglio detto). Le tue batterie sono completamente cariche e sembra che, questo mese, non ci sia nulla che possa fermarti.

Lavoro e finanza

Potresti avere buone notizie in materia economica. Naturalmente, fai attenzione e non sprecarlo felicemente perché potresti averne bisogno per dopo, poiché sta arrivando un periodo frenetico in materia finanziaria.

Amore

A volte, ti concentri così tanto sul tuo partner che spingi il resto del mondo da parte. Dimentichi tutto il resto perché il tuo unico interesse è stare con quella persona. Devi cercare di essere un po’ più aperto. E i tuoi amici si stanno stancando di chiamarti e che gli dai sempre molto tempo … Inoltre, è anche necessario che tu abbia il tuo spazio e ti goda momenti solo per te. In realtà, questa è una buona cosa per la relazione.

Colore: cammello e rosso ciliegia.

Numero: 3, 7

Giorno del mese: 5

Gemelli

Oh, Gemelli, che striscia hai! Anche questo mese sarà movidito. Sarai al lavoro e potresti avere un po ‘di stress innescato. Inoltre, Mercurio, il tuo sovrano, è retrogrado fino al 14 maggio, quindi le incomprensioni potrebbero essere già diventate parte del tuo giorno per giorno. Cerca di mantenere il sangue freddo e, soprattutto, non lasciarti trasportare dalla tua impulsività perché è importante che, questo mese, non prendiate decisioni affrettate. Quindi, mantieni la calma, per favore.

Salute

Potresti riscontrare un picco di ansia durante questo mese. La meditazione o qualche tipo di tecnica di rilassamento può aiutarti a calmarti e affrontare le cose da un’altra prospettiva. Sarà anche bello per te connetterti con te stesso e avere, anche se lo è, alcuni momenti di pace.

Lavoro e finanza

Sarai sovraccarico. Ti dà la sensazione di essere l’unico a tirare il carrello e stai iniziando a sentire gli effetti dello stress. Vediamo, mia cara, devi presumere che non puoi fare tutto, quindi chiedi aiuto subito perché, altrimenti, finirai per esplodere.

Amore

Fai attenzione a quella relazione intermittente. Quella persona è come le maree, va e viene, solo in questo caso, lo fa a volontà. Devi chiarire che non sempre hai il segno a disposizione e che non può apparire nella tua vita e quindi fuggire di nuovo come se nulla fosse accaduto. Gemelli: è tempo per te di porre dei limiti e, inoltre, il prima possibile.

Se hai una relazione potresti avere un mese piuttosto intenso. Sarai più irascibile e, anche se ti senti molto a tuo agio, potresti iniziare a togliere i difetti al tuo partner … Senza molte ragioni. Cerca di ritrovare la prospettiva e di essere più equo con essa.

Colore: azzurro cielo e arancio intenso.

Numero: 6, 15

Giorno del mese: 8

Cancro

A volte senti di essere troppo sensibile e hai la sensazione di essere troppo affabile. Ti dà la sensazione che tutti ti vedano come qualcuno vulnerabile e facilmente accessibile, quindi senti che finiscono per approfittare della tua gentilezza. Questo mese, indosserai una corazza e cercherai di essere più duro con il mondo. Potresti finire per esplodere a maggio e, tutto quel rancore che hai per una persona, finisce per venire alla luce. Prima di tutto, cerca di mantenere la calma perché non ti farà bene arrabbiarti.

Salute

Sei un po ‘sciolto emotivamente. Devi aumentare la tua autostima ed essere più giusto con te, quindi è importante che ti connetti con il tuo lato più spirituale e abbia una conversazione con la persona più importante della tua vita: te stesso.

Lavoro e finanza

Ultimamente sei abbastanza “fuori”. La tua concentrazione sul lavoro fallisce perché non sei affatto motivato: devi cercare di recuperare l’illusione perché stai iniziando ad andare in loop. Inoltre, anche altri si stanno rendendo conto che il tuo atteggiamento, forse, non è il migliore.

Amore

Evita le discussioni e lascia che il tuo partner sia lì per sostenerti: non puoi continuare a escluderlo dai tuoi problemi. Se sei single, puoi avere un incontro interessante durante tutto il mese.

Colore: nero e pistacchio.

Numero: 1, 32

Giorno del mese: 4

Leone

Il mese di maggio rappresenta un periodo di crescita e trasformazione personale. Potresti trovarti in una fase di transizione della tua vita, il che significa che dovrai adattarti a nuove sfide e opportunità. Nel complesso, Leone, questo è un mese di cambiamento in cui è probabile che maturi molto. Approfitta delle opportunità che ti si presentano, ma assicurati di mantenere l’equilibrio in tutte le aree della tua vita.

Salute

Maggio è probabile che sia un mese in cui ti senti con un “extra” di energia. Tuttavia, è anche importante che tu non pretenda troppo da te stesso e che tu sappia trovare un equilibrio tra la tua carriera e il tuo tempo libero. Lo stress e il sovraccarico di lavoro potrebbero influire negativamente sulla salute fisica e mentale.

Lavoro e finanza

È un buon momento per concentrarti sui tuoi obiettivi e obiettivi a lungo termine. Potrebbero esserci alcuni ostacoli lungo la strada, ma se lavori sodo e ti concentri sui tuoi obiettivi, tutto indica il successo.

Amore

Potresti trovarti un po ‘confuso. Se mantieni una relazione, potresti sentire che qualcosa non va bene. Devi avere una conversazione aperta e onesta con il tuo partner per evitare malintesi. Se sei single, potresti essere attratto da qualcuno, ma fai attenzione a non avere fretta. Prenditi del tempo per conoscere quella persona e assicurati che stia cercando la tua stessa cosa.

Colore: verde acqua e rosso fuoco.

Numero: 1, 16

Giorno del mese: 8

Vergine

Cara Vergine, sei in un momento ideale per concentrarti sulle tue relazioni, a partire da quella che mantieni con te stessa, perché sarà una fase di crescita personale. Potresti trovarti in un momento di transizione, il che significa che dovrai adattarti a nuove sfide e opportunità. Approfitta di ogni situazione che affronti e mantieni un atteggiamento positivo nei confronti delle sfide che possono sorgere.

Salute

Devi iniziare a prenderti cura di te stesso e prestare attenzione al tuo corpo. Assicurati di mangiare cibi sani (fai attenzione agli eccessi), fai esercizio fisico regolarmente e riposati a sufficienza per mantenere l’equilibrio.

Lavoro e finanza

Sul posto di lavoro, potresti dover affrontare sfide e grandi cambiamenti nel tuo lavoro, ma se rimani concentrato e lavori sodo, puoi superare qualsiasi ostacolo. Certo, devi cercare di mantenere un atteggiamento positivo: non importa se qualcosa non va come ti aspettavi, devi imparare dai tuoi errori e non picchiarti per loro.

Amore

Questo mese sarà un buon momento per rafforzare la relazione con il tuo partner o per incontrare qualcuno di nuovo. È importante che tu comunichi in modo chiaro e sincero e che tu sia disposto a scendere a compromessi e apportare modifiche alla tua vita per migliorare la relazione. Se sei single, potresti conoscere qualcuno quando meno te lo aspetti.

Colore: giallo limone e rosa bubblegum.

Numero: 8, 19

Giorno del mese: 13

Bilancia

Carissima Bilancia, inizia una fase di introspezione e riflessione. Potresti trovarti in una fase della tua vita in cui senti di aver bisogno di tempo per te stesso e per pensare ai tuoi obiettivi e obiettivi. Ti avverto, a maggio, dovresti cercare di mantenere una comunicazione aperta e onesta con la tua cerchia e prestare attenzione alla tua salute, sia fisica che mentale.

Salute

È essenziale che ti prendi cura di te stesso e presti attenzione ai segnali che il tuo corpo ti invia. Devi cercare di riposare perché lo stress ti ha – letteralmente – esausto. Prendi in considerazione la pratica di tecniche di rilassamento, come la meditazione o lo yoga.

Lavoro e finanza

Tale è il carico di lavoro, che sei totalmente sopraffatto. Devi cercare di prendere la prospettiva e organizzarti per essere più efficace. Potresti essere sopraffatto e avere difficoltà a gestire lo stress: non fermarlo e agisci, dal parlare con un amico al farlo con qualcuno di professionista.

Amore

Potresti sentirti come se avessi bisogno di trascorrere più tempo con il tuo partner. Se hai una relazione, vorrai rafforzarla a tutti i costi perché hai bisogno di rafforzare, ancora di più, quel legame. Se sei single, potresti conoscere qualcuno di speciale nel tuo gruppo di amici.

Colore: verde lime e fucsia.

Numero: 0, 11

Giorno del mese: 23

Scorpione

Arrivano momenti in cui le parole equilibrio e armonia segneranno la tua vita. Potresti trovarti in un momento della tua vita in cui hai bisogno di conciliare meglio il tuo lavoro e la tua vita personale. Sei stato così concentrato sulla tua carriera ultimamente che ora potresti sentirti un po ‘in colpa e aver bisogno di rafforzare la connessione emotiva con la tua famiglia. Ricorda che sei una persona di valore e che meriti di prenderti cura di te stesso e valorizzarti.

Salute

Potresti soffrire di qualche disturbo durante tutto il mese. Non preoccuparti perché non sarà nulla di grave ma cerca di rimediare e non lasciarlo passare. La salute viene prima di tutto, tanto quanto hai una montagna di compiti non fatti.

Lavoro e finanza

Prenditi del tempo per valutare le tue priorità e stabilire confini chiari tra il tuo lavoro e la tua vita. Parla con i tuoi colleghi e trasmettilo ai tuoi capi, forse può tornare utile per iniziare a contrassegnare le tue esigenze.

Amore

Ultimamente sei stato così concentrato sulle tue responsabilità che hai messo tutto il resto da parte, compresa la tua vita sentimentale. Che tu abbia un partner o meno, è un buon momento per approfondire i tuoi sentimenti e iniziare a prestare maggiore attenzione al tuo cuore. Non puoi essere come un robot perché non si tratta solo di lavoro, caro amico.

Colore: blu ceruleo e oro.

Numero: 1, 25

Giorno del mese: 17

Sagittario

Durante questo mese, è importante concentrarsi sui propri obiettivi a lungo termine e lavorare sodo per raggiungerli. La luna piena del 26 in Sagittario ti darà la chiarezza e la determinazione necessarie per andare avanti con i tuoi piani. Nel complesso, il mese di maggio è un momento emozionante e positivo per te, Sagittario. Sfrutta al massimo questa energia e vai avanti con la tua vita con fiducia e determinazione.

Salute

È importante rimanere attivi e prendersi cura del proprio corpo. Assicurati di includere l’esercizio fisico nella tua routine quotidiana e cerca di bilanciare la tua dieta con cibi sani e nutrienti.

Lavoro e finanza

Al lavoro, è probabile che tu tiri fuori il tuo lato più competitivo. Sei affamato di nuove sfide e vuoi dimostrare che sei pronto ad affrontare nuovi progetti. Hai bisogno di un cambiamento e questo mese puoi iniziare a plasmarlo.

Amore

È un buon momento per concentrarsi sulle tue relazioni personali. Se hai avuto problemi nella tua vita amorosa, è tempo di risolverli. Se sei single, può essere un buon momento per incontrare qualcuno di speciale. Caro Sagittario, in amore, sei noto per essere avventuroso e appassionato. La tua vita amorosa è in una fase di crescita ed espansione. Se hai una relazione, è probabile che tu senta un maggiore impegno e connessione con il tuo partner.

Colore: corallo e salmone.

Numero: 3, 7

Giorno del mese: 9

Capricorno

Maggio ti offre una grande opportunità per raggiungere la stabilità che desideri. Tuttavia, è importante che impari ad ascoltare chi ti circonda, poiché ciò ti permetterà di muoverti in linea retta verso i tuoi obiettivi. La vostra fiducia in voi stessi e la vostra capacità di tenere sempre i piedi per terra saranno i vostri grandi alleati su questo cammino. Ma fai attenzione al tuo orgoglio e alla tua diffidenza, poiché possono alienarti dalle persone e dalle opportunità che potrebbero aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Salute

È il momento perfetto per iniziare a prendersi cura di se stessi di più. Se hai trascurato la tua dieta o hai lasciato l’esercizio parcheggiato, è tempo di riprendere il controllo e mettere le batterie. Ricorda che la salute è il pilastro fondamentale della nostra vita.

Lavoro e finanza

Ci aspetta un mese di grandi sfide. Potresti incontrare situazioni in cui devi dimostrare la tua capacità di guidare e prendere decisioni. Anche se non segui bene gli ordini, è importante mantenere una mente aperta ed essere disposti a imparare dagli altri. Cerca di lavorare come una squadra e ascolta i punti di vista dei tuoi colleghi.

Amore

Questo mese ti invita anche a riflettere sulle tue relazioni personali e non devono necessariamente essere romantiche. Potrebbe essere necessario lasciare andare certi rancori e imparare a fidarsi un po ‘di più degli altri. Ricorda che la vita è un percorso condiviso e che contare sugli altri è fondamentale, non sempre puoi andare libero.

Potresti incontrare qualcuno di speciale che ti fa sentire le farfalle nello stomaco. Se hai già un partner, questo mese sarà l’ideale per rafforzare la relazione e lavorare in squadra: impara a fidarti dell’altra persona e ascolta i suoi punti di vista, questo ti permetterà di rafforzare il legame e raggiungere una maggiore armonia.

Colore: salmone e viola.

Numero: 9, 18

Giorno del mese: 5

Acquario

La tua personalità ribelle ti porterà a cercare nuovi percorsi e sfidare l’establishment. Ricorda che la tua grande sincerità è una qualità molto preziosa, ma a volte può essere fraintesa. Cerca di contenere il tuo sarcasmo (non importa quanto ti costi) perché in questo modo eviterai di ferire i sentimenti delle persone intorno a te.

Salute

Anche se sei una persona molto attiva, potresti essere influenzato da stress o ansia. Cerca momenti di relax e impara tecniche di meditazione o yoga per mantenere il tuo equilibrio emotivo.

Lavoro e finanza

Questo mese può portare molti cambiamenti e sfide. Sei una persona super creativa, quindi approfitta di questo regalo e non esitare a proporre nuove idee. La tua non conformità può essere un grande vantaggio per trovare soluzioni a (quasi) qualsiasi problema.

Amore

È possibile che nuove persone attraversino il tuo cammino o, beh, che rafforzi la tua relazione. Approfitta dell’energia dell’eclissi lunare del 5 per rafforzare il tuo legame e, allo stesso tempo, sii onesto con i tuoi sentimenti.

Colore: senape e rosso passione.

Numero: 4, 17

Giorno del mese: 17

Pesci

Questo mese traboccherai energia e vitalità e, inoltre, la diffonderai a chiunque condivida lo spazio con te. La tua intuizione e spiritualità ti guideranno verso nuovi percorsi e opportunità e, inoltre, supererai qualsiasi sfida che ti viene posta davanti e ti adatterai bene a tutti i cambiamenti che stanno arrivando, mantenendo la calma in ogni momento. La tua innata generosità ed empatia saranno particolarmente apprezzate da tutti coloro che ti circondano.

Salute

Anche se sai come mantenere la calma, potresti provare un po ‘di ansia in questi tempi di cambiamento. Approfitta del tuo lato più spirituale e cerca momenti per meditare: ti aiuterà a rimanere emotivamente equilibrato.

Lavoro e finanza

Nuovi progetti e opportunità possono sorgere durante il mese. La tua immaginazione senza limiti può essere un grande vantaggio quando si tratta di trovare soluzioni creative agli incendi che possono apparire. Tuttavia, assicurati di non scappare da situazioni che non ti piacciono e affronta le sfide con coraggio.

Amore

Potresti attraversare un periodo di rinnovamento e crescita, sia nella tua relazione attuale o perché trovi qualcuno di speciale. In effetti, il tuo grande senso dell’umorismo può rendere gli appuntamenti più divertenti ed eccitanti. Naturalmente, assicurati di essere onesto con i tuoi sentimenti e di parlare chiaramente con il tuo partner o con la tua “cotta”.

Colore: rosa pallido e azzurro.

Numero: 11, 20

Giorno del mese: 1