Oroscopo Branko mese di Maggio 2023, previsioni per Scorpione

Dal mese precedente le difficoltà relazionali che provengono da Urano e Mercurio in Toro, indicano che si verificherà un cambiamento. Si svolge il 17 con il trasferimento di Giove in Toro. L’opposizione che collega la stella della fortuna e dell’evoluzione con il tuo segno presume che la tua pace sarà potenziata. Per quanto riguarda le opportunità inaspettate, ovviamente, ma tranquillamente attese. Questo mese puoi cambiare le cose, ma solo se non è a scapito dei tuoi risultati. Per riuscire in questo piccolo prodigio, prenditi il tempo per studiare ciò che ti viene proposto. Inoltre, rimani fedele alle tue abitudini pur rimanendo discreto nei tuoi progetti. A partire da 21 Marte in Leone, osserva attentamente ciò che brilla invece di rifiutarlo.

Scorpione: prospettive d’amore per maggio 2023

Scorpione: i tuoi amori, se sei d’accordo, possono assumere un’altra dimensione. Per fare questo, dovrai accogliere la fortuna con un sorriso invece di rifiutarla. Per ottenere questo piccolo miracolo, ignora le influenze esterne. Questo ti farà vedere situazioni o persone al di là delle apparenze.

Scorpione: se siete in coppia per maggio 2023

Scorpione: Con le energie che provengono dal Toro, l’armonia non è sempre facile da mantenere. L’arrivo di Giove può sistemare le cose tanto quanto complicarle! Se hai notizie da annunciare, mettile in forma. Ciò impedirà il trabocco.

Scorpione: se sei single per maggio 2023

Scorpione: le cose sembrano buone. Puoi avere un incontro o un link può essere reso più ufficiale. Dal 21 Marte lancia una sfida, se accetti di assumerla, i tuoi amori prenderanno questa svolta tanto attesa.

Scorpione: carriera / finanza per maggio 2023

Scorpione: L’evoluzione tanto attesa inizia a presentarsi nella sua luce migliore. Tuttavia, la scelta è tua. Scorpione! Se lo desideri, la tua situazione attuale può migliorare notevolmente, ma solo se accetti di lavorare come una squadra. Se questo ti perseguita, prenditi il tempo per pensarci, perché ce l’hai. Quindi non dire di no fino a quando l’altra parte non ha finito la sua frase. Ascoltatelo fino alla fine e chiedete un periodo di riflessione. Dal punto di vista finanziario, intorno a 5, non confondere i flussi di cassa con le spese. Sii più lucido e controlla dove ti trovi esattamente.

Scorpione: i consigli per maggio 2023

Scorpione: Con mezzi diversi, Giove e Marte iniettano movimento nella tua esistenza. Invece di rifiutarlo, prenditi il tempo per domarlo. Non ve ne pentirete.