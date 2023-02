Oroscopo Branko mese di Marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Marzo sarà un periodo relativamente tranquillo e misurato nella vita di un Ariete. Non sono previsti cambiamenti di rilievo. Tutto andrà secondo i piani e i rappresentanti del segno saranno in grado di regolare i conti e creare una riserva per il futuro. Alcuni rappresentanti del segno saranno attratti dalla filosofia e dalle riflessioni sul senso della vita. La metà del mese sarà il momento ideale per chi pianifica grandi acquisti. Se sei stanco, prova a ripristinare la tua energia.

Toro

Per i tori, marzo sarà un mese estremamente produttivo e interessante. Cambiamenti positivi si verificheranno in quasi tutte le aree della vita. E tutto ciò che farai a marzo sarà un’ottima base per i risultati futuri, anche se lo sentirai molto più tardi. La prima decade del mese sarà la più favorevole. Il Toro può mostrare la sua professionalità e il suo senso degli affari nei circoli giusti. Anche durante questo periodo, le stelle promettono ai rappresentanti del segno una relazione romantica segreta che diventerà fonte di ispirazione. Nella seconda decade del mese, i tori dovrebbero stare più attenti con i soldi.

Gemelli

A marzo, grazie al maggior potenziale energetico, i gemelli potranno realizzare i loro sogni nel mondo degli affari. Molti rappresentanti del segno avranno l’opportunità di provare nuovi progetti e avvicinarsi con entusiasmo ai compiti proposti. Ma non dimenticare il compromesso: il tuo amore per resistere al mondo intero può causare molti problemi. Fai attenzione alle parole che usi nella comunicazione in modo da non ferire nessuno. La fine del mese promette piacevoli avventure romantiche con persone del passato.

Cancro

Marzo sarà un periodo di risveglio e di lotta per raggiungere nuove vette per i Tumori. La fortuna sarà dalla tua parte per la maggior parte del mese. Gli umili cancri usciranno inaspettatamente dal loro guscio e proveranno nuove attività. Gli esperimenti avranno successo. A metà mese, presta maggiore attenzione alla tua cerchia sociale. Lascia andare il passato, tutto il meglio è davanti.

Leone

Lo attende un periodo molto burrascoso e controverso. Da un lato, avrai molte opportunità. D’altra parte, potresti incontrare una quantità incredibilmente grande di vincoli tra cui non sarà facile bilanciare. All’inizio di marzo, i leoni dovranno concentrarsi sulle questioni materiali. Risolvere i problemi finanziari dovrebbe essere uno dei compiti più importanti.

Solo una mente fresca e una visione sobria delle cose ti aiuteranno ad affrontare le sfide. Non cercare di affrontare tutto in una volta: prenditi qualche giorno libero e vai in vacanza o prenditi una pausa. I pensieri andranno a posto e le cose inizieranno a migliorare.

Vergine

Marzo aprirà brillanti opportunità per la Vergine. L’usabilità richiederà pratica, non trascurarla. Le stelle della Vergine promettono una crescita professionale, che potrebbe capovolgere alcuni rappresentanti del segno. La metà di marzo ti farà guardare alle relazioni d’amore in un modo nuovo. La Vergine può iniziare una storia d’amore appassionata in questo momento, ma fai attenzione a chi dai il tuo cuore. Sii più attivo, esercita.

Bilancia

Marzo sarà molto interessante per la Bilancia, ma non il mese più facile. I cambiamenti positivi si alterneranno ai problemi e tutte le forze disponibili dovranno essere utilizzate per soddisfare i desideri. La Bilancia si tufferà direttamente nel lavoro all’inizio di marzo. Entro la fine dell’anno, la loro determinazione darà i primi frutti. Nella prima metà del mese arrivano anche burrascose storie d’amore. La Bilancia è in attesa di conoscenze interessanti e amori brillanti. Godrai di ciò che hai già e sarai grato.

Scorpione

Lo Scorpione sarà al culmine della sua ascesa creativa a marzo e sarà in grado di attuare molti piani. L’attività di chi lavora con le persone e nel campo dell’arte avrà particolare successo. Ma ricorda che non c’è solo ispirazione, c’è anche routine. Se eviti il lavoro regolare, corri il rischio che il lavoro si accumuli. A marzo, molti scorpioni saranno in grado di offrirsi volontari per se stessi. Possono anche essere attività sociali e aiuto gratuito ai propri cari. La fine di marzo sarà un periodo propizio per i cambiamenti nel campo dell’amore.

Sagittario

Per il Sagittario, marzo riguarderà la casa e la famiglia. Trascorrerai molto tempo con i tuoi cari. Ciò contribuirà a rafforzare le relazioni e riparare i legami familiari perduti da tempo. Alla fine di marzo, sentirai finalmente l’influenza delle energie positive della primavera. Nuovi amici ed eventi interessanti irromperanno letteralmente nella tua vita. Quest’ultimo sarà per lo più divertente, ma mentre ti diverti, non ti dimenticherai del lavoro e farai molte amicizie utili.

Capricorno

Marzo sarà un mese di attività senza precedenti per i Capricorno. I Capricorno dovranno diventare leader e artisti allo stesso tempo ed essere pienamente responsabili di ciò che viene fatto. Sarai al centro di un flusso di informazioni in continua evoluzione. Il Capricorno farà molti contatti utili al più alto livello a marzo. In futuro, questo avrà un effetto positivo sulla carriera. A metà mese, controlla tutto ciò che senti: le informazioni ottenute da fonti sconosciute potrebbero rivelarsi false. Non sono attesi grandi cambiamenti nel campo dell’amore. Tuttavia, questo vale solo per l’esterno dell’evento.

Acquario

Marzo porterà stabilità e pace all’Acquario. Ma questo è vero solo se si arrendono al flusso della vita. Molte sorprese attendono chi, come al solito, va controvento. La creatività aiuterà a riempire il vuoto. Tuttavia, ciò che è successo ti costringerà a rivalutare la tua cerchia sociale e forse a sbarazzarti delle persone negative. La fine di marzo sarà un buon momento per il romanticismo. Il tuo più grande fascino attirerà membri del sesso opposto. Dipende da te se vuoi continuare. Le stelle promettono che sicuramente non ti annoierai, e uno degli incontri può essere davvero meraviglioso.

Pesci

A marzo, il pesce inizierà a cambiare attivamente la loro solita vita. Per fare questo, si immergeranno nell’abisso degli eventi e cercheranno di essere ovunque. È importante lavorare insieme, ma non lavorare contro te stesso se ti senti stanco. È essenziale stabilire le priorità e riposare quando necessario. A metà marzo, trova il tempo per rimuovere i detriti e lasciarti il passato alle spalle. Non si tratta solo di cose inutili, ma anche di persone. Alla fine di marzo, l’obiettività diventerà la tua caratteristica principale. Romperai sicuramente con le illusioni e l’autoinganno e passerai a un nuovo livello di comunicazione con le persone. Durante questo periodo, una valanga di forze creative ti aspetta.