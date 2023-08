Oroscopo Branko oggi mercoledì 9 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Una posizione favorevole della Luna significherà che oggi avrete una giornata piena di speranza e ottimismo, e in generale le cose andranno secondo i vostri desideri più intimi, sia che vi stiate godendo le vacanze sia che stiate affrontando una giornata di lavoro. La fortuna sarà con te nelle questioni più difficili o minacciose.

Toro

Oggi sarai mosso da un forte spirito di avventura, di fare cose nuove, un viaggio estemporaneo, oppure sarà semplicemente una giornata in cui avrai tante sorprese o troverai grandi cambiamenti. Ma niente di tutto questo è male, anche se all’inizio può sembrare così, poi finirai per essere felice.

Gemelli

Progetti o attività legate al denaro, ai beni o al tuo patrimonio in generale. Hai in mente qualcosa di importante per aumentare o consolidare le tue finanze e che andrai a realizzare in questi giorni, o nel tuo caso inizierai una volta finite le vacanze, ma la cosa più importante è che andrà molto bene .

Cancro

Tensioni o problemi sentimentali o familiari che ti distrarranno da altri obiettivi che ora sono più importanti. Non entrate in tensioni o conflitti con il vostro partner o con i vostri amici più cari perché non ne trarrete nulla di positivo, ma alla fine potrebbe anche risentirvi o addirittura danneggiare la vostra vita intima. Evita discussioni.