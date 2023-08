Oroscopo Branko oggi mercoledì 9 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La posizione favorevole della Luna unita al grande momento planetario che avete attualmente renderanno oggi una giornata molto favorevole sia negli affari mondani e materiali che in campo personale, ottima per prendere iniziative o svolgere un viaggio o un viaggio felice e molto diverso dai soliti.

Vergine

Non solo ultimamente stai vivendo un momento più favorevole e piacevole, ma hai anche un ruolo più importante, sei più spesso nell’occhio del ciclone. Insomma, hai più motivi per sentirti felice e per pensare che stai seguendo la strada giusta nella vita. Oggi la vita ti renderà giustizia con qualcos’altro.

Bilancia

Grazie all’ottima posizione della Luna e anche di altri pianeti, oggi vi aspetta una giornata molto felice nella vostra vita intima, anche se le cose andranno come desiderate anche in ambito lavorativo o sociale. Momento di pace e riposo, tensioni del passato che si dissipano e lasciano il posto alla tranquillità. Conflitti che si risolvono.

Scorpione

Successi lavorativi e materiali o buone prospettive di averli a breve termine. Questo sarebbe uno dei segni maggiormente influenzati dai pianeti in questo momento e questo si tradurrà in realizzazioni e iniziative lavorative e sociali che culmineranno in un successo, anche se tutto questo avverrà poco a poco, non all’improvviso.