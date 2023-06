Oroscopo Branko settimanale Ariete: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, oggi verrai con le batterie ben posizionate, da un lato; e risolutezza e fermezza, dall’altro. Dovrai prestare molta attenzione per andare nella giusta direzione e con la forza necessaria.

Martedì 6, oggi sarà un giorno per risolvere molti conflitti e sfide che sorgeranno nella tua vita. Non ti dispiace perché hai già l’abitudine che di solito risolvono sempre per fortuna.

Mercoledì 7, evita di dedicarti oggi a troppe cose contemporaneamente, poiché, anche se hai abbastanza vitalità ed energia, non è bene consumarla in un solo giorno. Pertanto, dosa il modo in cui esegui le tue attività.

Giovedì 8 sarà una giornata complicata in cui dovrai gestire le cose con molta calma ed evitare scontri diretti. È meglio prendersi cura di altre cose e lasciare passare qualche giorno per tornare su questo argomento.

Venerdì 9, il tuo modo di mostrarti è più caldo e generoso, il che renderà più facile per le possibili sfide che devi affrontare, essere più facile e trovare aiuto sulla tua strada.

Sabato 10, avrai un magnetismo notevolmente aumentato, il che significa che attirerai gli altri, in ogni modo. Devi sapere come distinguere ciò che è affetto sincero da ciò che non lo è.

Domenica 11, siete in un momento chiave per aiutare le persone in modo efficace. Pertanto, è meglio seguire i piani che hai proiettato e usare efficienza e saggezza.