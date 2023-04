Oroscopo Branko settimanale Cancro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, i tuoi sentimenti sono in superficie e avrai l’aiuto di ciò che senti interiormente e delle intuizioni che segui in ogni momento in base a ciò che devi scegliere o decidere su un’opzione.

Martedì 25 avrete una grande sensibilità. E il tuo intuito sarà il tuo grande aiuto in questi momenti per evitare incomprensioni e controversie dialettiche con altre persone importanti della tua vita.

Mercoledì 26, dovrai intraprendere le tue azioni personali con serenità e anche con motivazione. E dovrai evitare di entrare in dialettiche controverse.

Giovedì 27, dovrai intraprendere le tue azioni personali con serenità e anche con motivazione. E dovresti evitare di entrare in dialettiche polemiche.

Venerdì 28, la tua forza in questo giorno risiederà nella cura e nel beneficio verso di te. E una volta che ti ricomponi emotivamente, il resto andrà liscio e potrai goderti i tuoi progetti.

Sabato 29 i vostri progetti saranno insoliti e segnati dal vostro intuito; che darà più margine alle tue creazioni e all’umore che devi mantenere in modo che tutto sia produttivo.

Domenica 30 è un giorno per prendere il timone dei tuoi piani e proiezioni professionali. Sentirai con grande serenità e pragmatismo, che ti aiuteranno in tutto ciò che fai. Quindi divertiti.