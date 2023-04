Oroscopo Branko settimanale Leone: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, devi modellare le tue performance e comportarti in modo meno radicale. La cosa più importante è che tu aiuti gli altri e che mantieni la fiducia nelle persone che ti amano.

Martedì 25, stai affrontando un momento della tua vita in cui devi organizzare molto bene i tuoi processi emotivi e aver prestato molta attenzione alle tue questioni personali e professionali.

Mercoledì 26 avrete tendenze stabili e conservatrici. Ma dovresti anche mantenere la fiducia e la serenità per evitare cambiamenti drastici nel modo in cui rispondi e interagisci con gli altri.

Giovedì 27, sarai in grado di dedicarti completamente a tutto ciò che è legato alla professione e alle attività personali che ti piacciono. Approfitta del momento e dell’agilità negli eventi.

Venerdì 28, hai nelle tue mani e nei tuoi accordi la soluzione ai tuoi progetti economici e lo stile di vita che condurrai d’ora in poi. Quindi presta attenzione ai segni che la vita ti mostra.

Sabato 29, evitate di lasciarvi trasportare dal vortice della giornata e dalla frenesia del momento. Devi concentrarti sui tuoi progetti e su ciò che conta davvero per te in questo giorno insolito e diverso dai precedenti.

Domenica 30, sarai in grado di bilanciare il tuo lavoro e gli affari familiari in questo giorno; In questo modo sarà più vantaggioso quello che fai e ti sentirai più a tuo agio con te stesso e con gli altri.